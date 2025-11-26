L’ultima intervista a Ornella Vanoni di Aldo Cazzullo

Mercoledì 26 novembre, in prima serata su La7, “Una Giornata Particolare” di Aldo Cazzullo propone uno speciale articolato in due appuntamenti. Il primo è dedicato a Ornella Vanoni, la grande artista italiana recentemente scomparsa. Il secondo riporta il pubblico nel cuore dell’Impero Romano ripercorrendo l’incendi di Roma da parte di Nerone.

L’ultima intervista a Ornella Vanoni

Dalle 21:15, nel corso della prima parte, andrà in onda “L’ultima intervista a Ornella Vanoni”. Un mese fa Cazzullo ha incontrato l’artista per realizzare una puntata speciale del programma: un’ora intensa in cui la voce e la personalità della cantante ripercorrono una vita straordinaria. Dai grandi amori con Giorgio Strehler e Gino Paoli alla rivalità con Mina, dal rapporto con l’arte e la musica fino alle riflessioni più intime sulla vecchiaia e sull’aldilà. Un documento inedito e prezioso, pubblicato anche sul Corriere destinato a diventare il suo lascito, che vi riportiamo di seguito in sintesi.

Sulla vita e gli amori

Giorgio Strehler: la Vanoni ha ricordato Strehler come l’uomo che l’ha amata più di tutti, sebbene fosse sposato. L’amore finisce quando lei va a Spoleto, nel regno di Visconti, il suo grande rivale.

Gino Paoli: ha definito Gino Paoli come un grande amore. Ha riportato un aneddoto del loro primo incontro, quando lei gli chiese se fosse gay. La Vanoni gli chiese di scriverle un brano e lui compose “Senza fine”: “C’era solo la musica, ma non le strofe, forse aveva già abbozzato l’idea delle mani grandi, le mie, che l’avevano colpito”.

L’amore per una donna: ha rivelato di essersi innamorata una volta anche di una donna, pur chiarendo che non le piace il “sesso femminile”.

Su colleghi e amicizie

Adriano Celentano: la Vanoni ammette di aver vissuto con lui momenti divertenti.

Giorgio Gaber: “Lo adoravo, era una persona meravigliosa, di una dolcezza e una simpatia infinite”.

Enzo Jannacci: la Vanoni lo ha definito pazzesco.

Mina: giocavano spesso a carte, poi hanno litigato: dovevano fare insieme Milleluci, ma Mina scelse Raffaella Carrà. Ornella Vanoni la chiamò al telefono per dirle: “Allora è vero che sei vigliacca”.

Nerone: l’incendio di Roma

A seguire, “Nerone: l’incendio di Roma”, la nuova puntata che riporta il pubblico nel cuore dell’Impero Romano. La notte del 18 luglio del 64 d.C. una scintilla dà origine a un incendio durato nove giorni, il più devastante della storia dell’antica capitale. Con l’aiuto degli inviati nella storia, Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, Cazzullo rivive quei momenti nei luoghi simbolo dell’impero: dalla Domus Aurea ai Fori Imperiali, da Ostia Antica alla via Appia. Ma Nerone cerca un capro espiatorio, e lo individua nella comunità cristiana. Dal Vaticano viene così raccontata anche la storia dell’altro protagonista della puntata: San Pietro.

Ospiti della serata gli storici Luciano Canfora e Maurizio Ravallese, insieme al giornalista Massimo Fini.