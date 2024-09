“Impressioni di settembre” (1971), un inno alla vita e alla libertà da riscoprire

C’è una canzone – uno dei capolavori assoluti della musica italiana – perfetta da ascoltare in questo periodo dell’anno. È stata pubblicata nell’ottobre del 1971. Il testo è stato scritto da Mogol e Mauro Pagani, il brano è stato composto da Franco Mussida. Si chiama “Impressioni di settembre“, e ha reso famosa la PFM (Premiata Forneria Marconi), l’unico gruppo rock progressivo italiano ad ottenere successo fuori dai confini nazionali. Scopriamola insieme.

“Impressioni di settembre”, il testo

Quante gocce di rugiada intorno a me

Cerco il sole, ma non c’è

Dorme ancora la campagna, forse no

È sveglia, mi guarda, non so Già l’odore della terra, odor di grano

Sale adagio verso me

E la vita nel mio petto batte piano

Respiro la nebbia, penso a te Quanto verde tutto intorno e ancor più in là

Sembra quasi un mare l’erba

E leggero il mio pensiero vola e va

Ho quasi paura che si perda Un cavallo tende il collo verso il prato

Resta fermo come me

Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito

Respiro la nebbia, penso a te No, cosa sono? Adesso non lo so

Sono un uomo, un uomo in cerca di sé stesso

No, cosa sono? Adesso non lo so

Sono solo, solo il suono del mio passo Ma intanto il sole tra la nebbia filtra già

Il giorno come sempre sarà…

Come nasce “Impressioni di settembre”

“Impressioni di settembre” nasce una mattina di settembre, quando Mogol esce di casa e, ispirato, racconta ciò che lo circonda: la rugiada, la campagna e l’erba, il cavallo, la nebbia… Su un testo tanto realistico da sembrare un’istantanea, Franco Mussida, chitarrista e compositore della PFM ha l’intuzione di creare una melodia quasi surreale, unica nel suo genere: lo strumento musicale protagonista è il moog, un complesso sistema di oscillatori nato negli Stati Uniti sul finire degli anni ’60. In Italia, non si era mai sentito nulla di simile.

Il suono era così straordinario e inebriante da meritare un ruolo di primaria importanza all’interno del brano. Così, il “ritornello” di “Impressioni di settembre” è costituito proprio da un intermezzo musicale che ha una forza inaudita, e che contribuisce a rendere ancora più potente il testo scritto da Mogol.

Ciò che trapela dall’istantanea, insieme al luogo e al tempo descritti nel testo, è una sensazione di libertà, di vitalità panica che si irradia dall’esterno verso l’interno, e viceversa.

La constatazione che chiude il brano – Ma intanto il sole tra la nebbia filtra già/ il giorno come sempre sarà… – richiama il tema del cambiamento, ma anche quello della caducità. In fondo, è proprio la consapevolezza della nostra fragilità a poterci salvare dalla monotonia: solo sapendo che ogni istante è prezioso in quanto irripetibile, possiamo rendere il nostro tempo straordinario.

La PFM

La Premiata Forneria Marconi (nota anche come PFM) è un gruppo musicale rock progressivo italiano. Nasce ufficialmente nel 1971 da un gruppo di musicisti che si fanno chiamare “Quelli”. La band è composta da cinque elementi: un batterista, un chitarrista, un tastierista, un bassista e un cantante, che sono fra i più richiesti nel panorama musicale italiano di quegli anni. Suonano per Lucio Battisti, per Mina, per Fabrizio De André e molti altri.

Dopo il cambio di nome, nel 1971 la PFM pubblica il suo primo disco: La carrozza di Hans/Impressioni di settembre ottiene subito un grande successo di critica e di pubblico, e consacra il gruppo anche fuori dall’Italia.

La PFM si ispira alla musica progressiva internazionale, in particolare a quella britannica e ai Genesis, ai Pink Floyd e ai Gentle Giant.

© Riproduzione Riservata