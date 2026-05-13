Festival di Cannes 2026 tutti i film in concorso per la Palma d’oro

Il Festival di Cannes 2026 si prepara a trasformare ancora una volta la Croisette nel centro assoluto del cinema mondiale. Dal 12 al 23 maggio il festival francese accoglierà registi leggendari, nuove promesse del cinema internazionale, attori premi Oscar e alcuni dei film più attesi dell’anno. Questa 79ª edizione appare particolarmente interessante perché segna un…

Il Festival di Cannes 2026 si prepara a trasformare ancora una volta la Croisette nel centro assoluto del cinema mondiale. Dal 12 al 23 maggio il festival francese accoglierà registi leggendari, nuove promesse del cinema internazionale, attori premi Oscar e alcuni dei film più attesi dell’anno.

Questa 79ª edizione appare particolarmente interessante perché segna un ritorno deciso del cinema d’autore internazionale. Meno blockbuster hollywoodiani e più opere personali, radicali e politiche. Una scelta che sta già facendo discutere critica e pubblico, ma che conferma Cannes come il luogo privilegiato del grande cinema autoriale contemporaneo.

A presiedere la giuria internazionale sarà il regista sudcoreano Park Chan-wook, autore di capolavori come “Oldboy” e “Decision to Leave”. Accanto a lui ci saranno personalità del cinema come Demi Moore, Chloé Zhao e Stellan Skarsgård.

I film in concorso al Festival di Cannes

Pedro Almodóvar torna a Cannes con “Amarga Navidad”

Tra i titoli più attesi c’è sicuramente il nuovo film di Pedro Almodóvar, “Amarga Navidad” (“Bitter Christmas”), unico film della selezione ad aver avuto una proiezione precedente al festival.

Il regista spagnolo torna a raccontare emozioni femminili, memoria e fragilità umana in un’opera che, secondo le prime indiscrezioni, esplora il dolore familiare e la crisi creativa.

Asghar Farhadi presenta “Parallel Tales”

Anche Asghar Farhadi torna in concorso con “Parallel Tales”, una delle opere più chiacchierate dell’edizione 2026.

Il film vede coinvolta anche l’italiana Lucky Red nella produzione e promette di riportare sullo schermo il cinema morale e ambiguo che ha reso Farhadi uno degli autori più importanti degli ultimi vent’anni.

Nel cast compaiono nomi come Catherine Deneuve, Isabelle Huppert e Vincent Cassel.

Hirokazu Kore-eda e il nuovo dramma familiare

Tra gli habitué di Cannes torna anche Hirokazu Kore-eda con “Sheep in the Box”, film che continua la sua riflessione sulle famiglie, sull’infanzia e sulle relazioni umane.

Kore-eda resta uno dei registi più amati dal festival francese, dove ha già conquistato la Palma d’Oro con “Un affare di famiglia”.

Pawel Pawlikowski porta “Fatherland” in concorso

Uno dei film più attesi della selezione è “Fatherland” di Pawel Pawlikowski.

Ambientato durante la Guerra Fredda, il film racconta il rapporto tra lo scrittore Thomas Mann e la figlia Erika. Nel cast figurano Sandra Hüller e August Diehl.

L’opera è anche una coproduzione italiana e viene già indicata da molti critici come possibile candidata alla Palma d’Oro.

Cristian Mungiu e il dramma nordico “Fjord”

Il regista romeno Cristian Mungiu torna sulla Croisette con “Fjord”, dramma ambientato in un remoto villaggio norvegese.

Nel cast spiccano Sebastian Stan e Renate Reinsve.

Il film affronta il tema dello scontro culturale e religioso attraverso il rapporto tra due famiglie provenienti da mondi diversi.

Arthur Harari sorprende con “The Unknown”

Grande curiosità anche per “The Unknown” di Arthur Harari, thriller fantastico con Léa Seydoux.

Il film racconta la storia di un uomo che si risveglia improvvisamente nel corpo di una sconosciuta, mescolando mistero, melodramma e riflessione identitaria.

È uno dei progetti europei più originali della selezione 2026.

James Gray arriva a Cannes con “Paper Tiger”

Tra i pochi titoli americani presenti in concorso spicca “Paper Tiger” di James Gray.

Il film, ambientato nella New York mafiosa degli anni Ottanta, vede nel cast Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller.

La sua presenza rappresenta una delle poche vere incursioni hollywoodiane di questa edizione.

Il ritorno del cinema europeo d’autore

Questa edizione del festival sembra confermare una tendenza sempre più evidente: Cannes sta tornando a essere soprattutto il regno del cinema d’autore europeo e internazionale.

Oltre ai nomi già citati, la selezione comprende anche nuovi film di autori come Ryusuke Hamaguchi, Andrey Zvyagintsev e László Nemes.

Molti critici parlano già di un’edizione fortemente politica, malinconica e profondamente europea.

Le star più attese sulla Croisette

Se il concorso guarda soprattutto al cinema d’autore, il tappeto rosso sarà comunque ricco di star internazionali.

Sono attesi John Travolta, Barbra Streisand, Monica Bellucci e molte altre celebrità del cinema mondiale.

Inoltre Cannes celebrerà anche il venticinquesimo anniversario di “Fast & Furious” con una proiezione speciale dedicata alla saga.

Un Cannes sempre più centrale per il cinema mondiale

Anche senza grandi blockbuster americani, Cannes 2026 sembra destinato a essere uno degli appuntamenti cinematografici più importanti degli ultimi anni.

La selezione punta infatti su autori che continuano a usare il cinema per interrogare il presente, raccontare crisi personali e collettive e sperimentare nuovi linguaggi visivi.

Ed è forse proprio questo che rende ancora oggi il Festival di Cannes così importante: la capacità di trasformare il cinema in un luogo di scoperta, rischio e visione artistica.