Il diavolo veste Prada” e il suo seguito, “La vendetta veste Prada. Il ritorno del diavolo” di Lauren Weisberger, riporta in scena uno dei personaggi più iconici della cultura contemporanea, Miranda Priestly, trasformando una storia di formazione in un racconto di potere, memoria e rivincita. A distanza di anni dal primo romanzo, che aveva raccontato…

Il diavolo veste Prada” e il suo seguito, “La vendetta veste Prada. Il ritorno del diavolo” di Lauren Weisberger, riporta in scena uno dei personaggi più iconici della cultura contemporanea, Miranda Priestly, trasformando una storia di formazione in un racconto di potere, memoria e rivincita.

A distanza di anni dal primo romanzo, che aveva raccontato l’ingresso di Andrea Sachs nel mondo spietato della moda, questo secondo capitolo cambia prospettiva. Non è più soltanto la storia di una giovane donna che deve imparare a sopravvivere, ma quella di una donna che ha già scelto chi vuole essere e che si trova costretta a fare i conti con ciò che ha lasciato indietro.

“Il diavolo veste Prada” 2 il film evento del 2026

“La vendetta veste Prada. Il ritorno del diavolo” di Lauren Weisberger, Piemme

Andrea Sachs non è più la ragazza spaesata che correva per soddisfare le richieste impossibili di Miranda Priestly. Sono passati quasi dieci anni, e la sua vita sembra finalmente aver trovato un equilibrio. Ha costruito una carriera solida, ha fondato insieme a Emily una rivista di successo, e si muove con sicurezza in un ambiente che un tempo la intimidiva. Anche sul piano personale tutto sembra procedere nella direzione giusta, con un matrimonio imminente e una stabilità che appare conquistata con fatica e determinazione.

Eppure, proprio quando tutto sembra al suo posto, il passato torna a farsi sentire. Non come un ricordo lontano, ma come una presenza concreta, incarnata ancora una volta da Miranda Priestly. La forza del romanzo sta proprio in questa tensione. Non si tratta di un semplice ritorno, ma di una vera e propria collisione tra ciò che Andrea è diventata e ciò che è stata.

Lauren Weisberger costruisce una narrazione che mantiene il tono ironico e brillante del primo libro, ma lo arricchisce con una maggiore consapevolezza. Il mondo della moda non è più soltanto uno scenario affascinante e crudele, ma diventa un sistema complesso in cui le relazioni, le alleanze e i conflitti assumono un peso diverso. Andrea non è più una pedina, ma nemmeno completamente libera. Il potere, infatti, non si limita a chi lo esercita apertamente, ma si insinua nelle dinamiche quotidiane, nelle scelte, nelle ambizioni.

Il rapporto con Emily, da rivale a complice, aggiunge una dimensione ulteriore alla storia. La loro amicizia, costruita su esperienze condivise e su un passato difficile, rappresenta una delle evoluzioni più interessanti del racconto. Allo stesso tempo, la figura di Miranda continua a dominare la scena, anche quando non è presente. Il suo ritorno non è soltanto narrativo, ma simbolico. È il ritorno di un sistema, di un modo di intendere il successo e il controllo.

Il romanzo, quindi, non è solo un sequel, ma una riflessione sul tempo e sulle conseguenze delle scelte. Andrea crede di aver chiuso con il passato, ma scopre che alcune esperienze continuano a definire chi siamo, anche quando pensiamo di averle superate.

Il film “Il diavolo veste Prada 2”

L’adattamento cinematografico previsto per il 2026 porta sullo schermo questo ritorno tanto atteso, trasformandolo in uno degli eventi più significativi per il pubblico affezionato alla storia originale. Il film si inserisce in una dimensione contemporanea, in cui il mondo della moda e dei media è profondamente cambiato, ma continua a essere attraversato dalle stesse dinamiche di potere.

Il cuore della narrazione resta il confronto tra Andrea e Miranda, ma il contesto si amplia. Il successo di Andy, la sua indipendenza e la sua nuova posizione nel mondo dell’editoria la mettono in una condizione diversa rispetto al passato. Non è più una subordinata, ma una figura con cui confrontarsi. Questo rende il rapporto tra le due ancora più complesso e carico di tensione.

Il film gioca proprio su questo equilibrio. Da una parte, la nostalgia per l’iconico primo capitolo, con il suo immaginario fatto di abiti, redazioni e ritmi frenetici. Dall’altra, una nuova consapevolezza, che porta i personaggi a confrontarsi con il tempo trascorso e con le trasformazioni personali e professionali.

Miranda Priestly resta il fulcro di tutto. Il suo ritorno non è mai neutro, perché ogni sua azione ha conseguenze. La sua presenza continua a rappresentare un’idea di potere assoluto, ma anche una forma di seduzione, quella del successo a ogni costo. Andrea, invece, incarna il tentativo di costruire una carriera senza perdere se stessa, ma il confronto con Miranda mette in discussione questa certezza.

Il ritorno del diavolo, tra passato e identità

“Il diavolo veste Prada 2” non è soltanto un sequel, ma una storia sul tempo, sulla memoria e sulle relazioni che ci definiscono. Il passaggio dal libro al film amplifica questa dimensione, rendendo visibile il confronto tra passato e presente.

Andrea Sachs rappresenta una figura diversa rispetto a quella del primo capitolo. Ha imparato, è cresciuta, ha costruito qualcosa di suo. Eppure, il ritorno di Miranda dimostra che alcune dinamiche non si esauriscono mai del tutto. Il potere, in particolare, non è qualcosa che si lascia alle spalle con facilità.

Il film, così come il romanzo, invita a riflettere su cosa significhi davvero avere successo. Non basta cambiare posizione, non basta diventare indipendenti. Il vero nodo resta la capacità di definire se stessi al di fuori delle aspettative degli altri.

Il fascino di questa storia sta proprio in questa ambiguità. Il mondo della moda continua a esercitare una forte attrazione, con il suo lusso e la sua estetica, ma allo stesso tempo mostra il suo lato più duro, fatto di competizione e controllo.

Il ritorno di Miranda Priestly riapre una partita che sembrava conclusa, ma che in realtà non lo è mai stata del tutto. Perché il diavolo non solo veste Prada, ma sa anche aspettare. E quando torna, lo fa sempre con una nuova lezione da impartire.