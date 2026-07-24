Heartstopper nato come webcomic pubblicato online da Alice Oseman nel 2016, è diventato una graphic novel tradotta in decine di Paesi, una serie Netflix di enorme successo e oggi conclude il suo percorso con il sesto e ultimo volume e con Heartstopper Forever, il film che chiude definitivamente la storia di Nick e Charlie. Il successo dell’opera…

Heartstopper nato come webcomic pubblicato online da Alice Oseman nel 2016, è diventato una graphic novel tradotta in decine di Paesi, una serie Netflix di enorme successo e oggi conclude il suo percorso con il sesto e ultimo volume e con Heartstopper Forever, il film che chiude definitivamente la storia di Nick e Charlie.

Il successo dell’opera non dipende soltanto dalla sua popolarità, ma dalla capacità di raccontare l’adolescenza queer con uno sguardo raro: delicato senza essere ingenuo, romantico senza rinunciare alla complessità, capace di affrontare temi come salute mentale, identità, amicizia e crescita senza trasformarli in semplici strumenti narrativi.

Heartstopper: dal fumetto, alla serie fino al film

Prima dei volumi pubblicati in libreria, Heartstopper era una storia online. Alice Oseman aveva già introdotto Nick Nelson e Charlie Spring nel romanzo Solitaire, ma sentiva che la loro relazione meritava uno spazio autonomo. Così iniziò a pubblicare gratuitamente il fumetto sul web, conquistando una comunità di lettori che, episodio dopo episodio, contribuì a trasformarlo in un fenomeno editoriale.

La scelta del fumetto non fu casuale. Il tratto essenziale, le tavole ariose e le piccole foglie che accompagnano i momenti più romantici hanno creato un linguaggio immediatamente riconoscibile, capace di trasmettere emozioni con una naturalezza difficile da ottenere attraverso la sola narrativa.

Una storia d’amore che parla anche di crescita

La trama è apparentemente semplice. Charlie Spring è uno studente apertamente gay che, dopo un periodo difficile segnato dal bullismo, conosce Nick Nelson, popolare giocatore della squadra di rugby. Quella che nasce come un’amicizia si trasforma lentamente in un sentimento più profondo, accompagnando entrambi in un percorso di scoperta personale.

Ma ridurre Heartstopper a una semplice storia d’amore significherebbe trascurarne l’aspetto più importante.

Alice Oseman racconta infatti una rete di relazioni nella quale trovano spazio l’amicizia, il sostegno reciproco, la famiglia, il coming out, l’ansia, i disturbi alimentari, la salute mentale e la costruzione della propria identità. Ogni personaggio cresce seguendo un percorso diverso, senza che uno prevalga sugli altri.

È proprio questo equilibrio ad aver reso la serie un punto di riferimento per molti giovani lettori.

Il passaggio su Netflix

Nel 2022 Heartstopper arriva su Netflix, mantenendo Alice Oseman come sceneggiatrice e creatrice dell’adattamento.

La scelta si rivela fondamentale. Invece di trasformare radicalmente la storia per adattarla al linguaggio televisivo, la serie conserva il tono delicato del fumetto, riprendendone persino alcuni elementi grafici, come le foglie, i cuori e le piccole animazioni che accompagnano i momenti più significativi.

Kit Connor e Joe Locke danno volto rispettivamente a Nick e Charlie, contribuendo a rendere ancora più popolare una storia che, fino a quel momento, era conosciuta soprattutto dai lettori delle graphic novel. La serie diventa rapidamente uno dei maggiori successi Netflix dedicati al pubblico young adult.

L’ultimo capitolo: il sesto volume e Heartstopper Forever

Con il sesto volume, pubblicato anche in Italia, Alice Oseman accompagna i protagonisti verso una nuova fase della loro vita.

Nick si prepara a lasciare la scuola per l’università, mentre Charlie affronta nuove responsabilità e cerca sempre maggiore autonomia. Per la prima volta il loro amore deve confrontarsi con una domanda che molti adolescenti si pongono quando il futuro comincia a prendere direzioni diverse: come cambia una relazione quando le strade iniziano a separarsi?

Il film Heartstopper Forever, distribuito da Netflix, riprende proprio questa fase conclusiva della storia, raccontando il passaggio dall’adolescenza all’età adulta e offrendo una chiusura al percorso iniziato con la serie televisiva. Pur mantenendo il tono ottimista che ha sempre caratterizzato Heartstopper, il film affronta con maggiore maturità temi come l’indipendenza, il cambiamento e la paura della distanza.

Perché Heartstopper ha lasciato un segno

Negli ultimi anni la rappresentazione delle persone LGBTQ+ è diventata sempre più presente nel cinema e nelle serie televisive. Heartstopper, però, occupa un posto particolare.

Non perché racconti il dolore dell’omofobia, che pure è presente, ma perché sceglie di mettere al centro anche la possibilità della felicità.

Per molto tempo le storie queer sono state associate quasi esclusivamente alla sofferenza, al rifiuto o alla tragedia. Alice Oseman rompe questa tradizione senza ignorare le difficoltà. I suoi personaggi affrontano paure, discriminazioni e fragilità, ma trovano anche amicizia, amore, sostegno e famiglie disposte ad ascoltarli.

Il risultato è una narrazione che non idealizza la realtà, ma offre uno spazio in cui molti lettori possono finalmente riconoscersi.

Dal fumetto allo schermo, senza perdere la propria identità

Le trasposizioni non riescono sempre a conservare ciò che rende speciale un’opera originale.

Nel caso di Heartstopper è accaduto il contrario. La presenza costante di Alice Oseman nel processo creativo ha permesso di mantenere intatto lo spirito della graphic novel, trasformando la serie e il film in un’estensione naturale del fumetto piuttosto che in una semplice riduzione televisiva.

Con il sesto volume e Heartstopper Forever si chiude il percorso di Nick e Charlie, ma difficilmente si conclude l’eredità dell’opera. Il suo successo dimostra che raccontare l’adolescenza con sincerità, senza rinunciare alla tenerezza e alla speranza, può avere un impatto profondo su lettori e spettatori di ogni età.

In fondo, è proprio questo il motivo per cui Heartstopper è diventato molto più di una graphic novel o di una serie Netflix: è il racconto di una crescita condivisa, capace di ricordare che diventare adulti significa anche imparare a costruire relazioni autentiche e ad accettare se stessi, senza smettere di credere che l’amore possa essere un luogo sicuro in cui tornare.