Harry Potter: Ritorno a Hogwarts, la reunion vent’anni dopo

È andata in onda il 1°gennaio “Harry Potter: Ritorno a Hogwarts”, in cui tutto il cast si è ritrovato dopo vent’anni dall’uscita del primo film

“Harry Potter: Ritorno a Hogwarts” è stato un evento mondiale. Una reunion tanto attesa quanto riuscita in cui i protagonisti si sono ritrovati per parlare della loro esperienza proprio in occasione dei vent’anni dall’uscita del primo film che cambiò le loro vite per sempre. Per l’occasione Sky ha inoltre acceso un canale dedicato dove si potranno vedere sia la reunion che i film.

Girato negli studi della Warner Bros di Londra, “Harry Potter: Ritorno a Hogwarts”, oltre ai tre protagonisti, vede tornare nella scuola di magia tutti gli altri attori. Da Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes e Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton a Tom Felton, James e Oliver Phelps, Bonnie Wright, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e tantissimi altri. Grande assente, tuttavia, è la scrittrice J. K. Rowling. Al centro dell’evento, comunque, ci sono i tre inseparabili amici Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Presenti anche i quattro registi Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell e David Yates. Nel documentario, della durata di un’ora e quaranta minuti, vengono raccontate le varie esperienze, aneddoti e tutte le magiche avventure.

Dai libri ai film

La reunion, insomma, è stata un grande successo, proprio come era accaduto ai tempi per i sette libri scritti da J. K. Rolwing e per i successivi otto film – oggi disponibili su Sky e Now al canale dedicato, fino al 16 gennaio proprio per celebrare l’anniversario –. Ciò che sicuramente ha fatto da traino per i tantissimi fan e appassionati del mondo della magia, oltre al genere fantastico, è l’importanza che viene data a diversi principi. Primo tra tutti quello dell’amicizia, insieme alla fedeltà, alla famiglia e all’amore. “Harry Potter: Ritorno a Hogwarts” è stato un regalo per tutti gli affezionati alle avventure dei tre maghetti che, dieci anni fa con l’ultimo film, si sono senti persi.

