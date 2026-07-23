Quanta filosofia orientale c’è negli anime giapponesi? Un viaggio tra buddhismo, shintoismo e ricerca di sé

Chi si avvicina agli anime giapponesi per la prima volta è spesso attratto dalle storie, dall’animazione o dai combattimenti spettacolari. Eppure, sotto la superficie di molte opere si cela qualcosa di più profondo: una visione del mondo che affonda le proprie radici nella filosofia e nelle tradizioni religiose dell’Asia orientale. Non significa che ogni anime…

Chi si avvicina agli anime giapponesi per la prima volta è spesso attratto dalle storie, dall’animazione o dai combattimenti spettacolari. Eppure, sotto la superficie di molte opere si cela qualcosa di più profondo: una visione del mondo che affonda le proprie radici nella filosofia e nelle tradizioni religiose dell’Asia orientale.

Non significa che ogni anime sia una lezione di buddhismo o un trattato filosofico. Piuttosto, molti autori sono cresciuti in un contesto culturale in cui concetti come l’impermanenza, l’armonia con la natura, il rapporto tra individuo e comunità o la ricerca dell’equilibrio fanno parte del modo stesso di osservare la realtà. Queste idee entrano così nelle storie quasi naturalmente, senza bisogno di essere spiegate.

È anche questo uno dei motivi per cui molti anime continuano a essere oggetto di studio nelle università e di riflessione tra gli appassionati: riescono a raccontare temi universali attraverso un linguaggio accessibile, intrecciando intrattenimento e pensiero.

Filosofia e crescita personale negli anime giapponesi

L’impermanenza: nulla rimane uguale per sempre

Uno dei concetti più presenti negli anime è quello dell’impermanenza, centrale nel buddhismo.

Ogni cosa nasce, cambia e infine scompare. Non si tratta di una visione pessimistica dell’esistenza, ma dell’invito ad accettare il mutamento come parte inevitabile della vita. Questa idea attraversa moltissime opere.

In Frieren – Oltre la fine del viaggio, ad esempio, il cuore del racconto non è la grande avventura già conclusa, bensì il tempo che passa. Essendo un’elfa destinata a vivere secoli, Frieren vede morire uno dopo l’altro i compagni umani e comprende solo troppo tardi il valore del tempo condiviso. L’intera serie è una riflessione sul ricordo, sul lutto e sulla necessità di vivere pienamente relazioni che, proprio perché finite, acquistano significato.

Anche Your Name e Suzume di Makoto Shinkai costruiscono le proprie storie sull’idea che nulla possa essere trattenuto per sempre, ma che proprio nella fragilità dei legami risieda la loro bellezza.

Lo shintoismo e gli spiriti della natura

Un altro elemento fondamentale è lo shintoismo, la religione tradizionale giapponese.

Secondo questa visione il mondo è abitato dai kami, spiriti che possono manifestarsi nelle montagne, nei boschi, nei fiumi, negli alberi e persino negli oggetti. Per questo motivo negli anime la natura raramente è soltanto uno sfondo.

Hayao Miyazaki è probabilmente l’autore che meglio ha portato questa sensibilità sul grande schermo.

In La città incantata, il celebre Spirito del Fiume, gli dèi delle terme e le numerose creature soprannaturali non rappresentano semplicemente elementi fantastici: incarnano una concezione del mondo in cui il confine tra umano e divino è molto più sottile di quanto siamo abituati a immaginare in Occidente.

Anche La principessa Mononoke racconta il conflitto tra progresso e natura senza proporre un’opposizione assoluta tra bene e male. Ogni personaggio ha le proprie ragioni e ogni scelta comporta conseguenze.

L’equilibrio invece della vittoria

Molte narrazioni occidentali sono costruite sull’idea della conquista: superare il nemico, raggiungere il successo, ottenere la vittoria definitiva.

Negli anime, invece, il traguardo coincide spesso con il raggiungimento di un equilibrio interiore.

È un’impostazione che richiama sia il buddhismo sia il taoismo.

In Mushishi, ad esempio, Ginko non combatte quasi mai i mushi. Cerca piuttosto di comprenderli e di ristabilire un’armonia tra essi e gli esseri umani.

Anche Natsume degli spiriti segue una logica simile. Takashi Natsume non elimina gli yokai che incontra, ma prova ad ascoltarli, comprenderne il dolore e restituire loro il nome perduto. La forza del protagonista risiede nella compassione più che nella capacità di combattere.

L’identità come percorso

Nella filosofia orientale l’identità non è qualcosa di fisso e immutabile. Si costruisce attraverso le relazioni, le esperienze e il cambiamento.

Per questo motivo molti protagonisti degli anime attraversano lunghi percorsi di trasformazione.

In Neon Genesis Evangelion, ad esempio, il conflitto principale non riguarda gli Angeli, ma il difficile rapporto che Shinji Ikari intrattiene con se stesso e con gli altri. La domanda che attraversa l’intera serie è profondamente filosofica: chi siamo quando smettiamo di indossare le maschere costruite per proteggerci?

Anche Ghost in the Shell affronta interrogativi simili, chiedendosi dove finisca l’essere umano quando corpo e mente possono essere modificati dalla tecnologia. Una riflessione che dialoga con la filosofia buddhista sull’assenza di un io permanente e, allo stesso tempo, con le grandi domande della contemporaneità.

La sofferenza non è un ostacolo da eliminare

Nella cultura occidentale il dolore viene spesso raccontato come qualcosa da sconfiggere. Negli anime, invece, la sofferenza è frequentemente presentata come parte inevitabile della crescita.

Non viene glorificata, ma accettata. In Demon Slayer, ad esempio, Tanjiro non perde mai la capacità di provare compassione persino verso molti dei demoni che affronta, riconoscendo che dietro la loro violenza si nasconde spesso una storia di dolore.

Anche Violet Evergarden costruisce il proprio percorso narrativo sulla lenta elaborazione del trauma e sulla possibilità di attribuire un nuovo significato alle proprie ferite.

Il valore della comunità

Un’altra differenza rispetto a molte narrazioni occidentali riguarda il rapporto tra individuo e collettività. Negli anime il protagonista raramente si realizza completamente da solo.

La crescita personale passa attraverso i legami, il gruppo e la responsabilità reciproca.

Serie come Haikyu!!, Mob Psycho 100 o March Comes in Like a Lion mostrano come il talento individuale trovi senso soltanto nel rapporto con gli altri.

Non è un caso che il successo venga spesso rappresentato come il risultato di una crescita condivisa e non della semplice affermazione personale.

Queste storie parlano anche a noi

Naturalmente non tutti gli anime sono costruiti attorno a una riflessione filosofica, né ogni autore intende trasmettere un preciso messaggio religioso. Sarebbe un errore leggere ogni dettaglio come un’allegoria del buddhismo o dello shintoismo.

Tuttavia è difficile ignorare quanto queste tradizioni abbiano influenzato l’immaginario giapponese. Più che citazioni esplicite, si tratta di un modo diverso di guardare il mondo: accettare il cambiamento invece di combatterlo, cercare l’armonia anziché la conquista, riconoscere il valore dei legami e considerare la natura come qualcosa con cui convivere, non semplicemente da dominare.

Forse è proprio questo uno dei motivi per cui gli anime continuano ad affascinare spettatori di culture molto diverse. Raccontano avventure, mondi fantastici e grandi battaglie, ma nel farlo invitano anche a rallentare e a interrogarsi su ciò che significa vivere, cambiare e trovare il proprio posto nel mondo. È una filosofia che raramente viene spiegata a parole, ma che emerge scena dopo scena, rendendo molte opere giapponesi capaci di lasciare un segno ben oltre i titoli di coda.