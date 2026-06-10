5 anime sul calcio da vedere su Crunchyroll

Il calcio negli anime non è mai soltanto uno sport. È rivalità, amicizia, disciplina, ambizione e, spesso, una riflessione sul modo in cui si costruisce la propria identità. Se il cinema sportivo occidentale tende a raccontare il trionfo della squadra, molti anime giapponesi utilizzano il calcio per parlare di ossessioni, sogni, fallimenti e desiderio di…

Il calcio negli anime non è mai soltanto uno sport. È rivalità, amicizia, disciplina, ambizione e, spesso, una riflessione sul modo in cui si costruisce la propria identità. Se il cinema sportivo occidentale tende a raccontare il trionfo della squadra, molti anime giapponesi utilizzano il calcio per parlare di ossessioni, sogni, fallimenti e desiderio di riscatto.

Su Crunchyroll è possibile trovare alcune delle serie calcistiche più amate degli ultimi anni, capaci di conquistare non soltanto gli appassionati del pallone ma anche chi cerca storie coinvolgenti e personaggi memorabili.

I 5 migliori anime sul calcio da recuperare su Crunchyroll

Se c’è un anime che negli ultimi anni ha rivoluzionato il racconto sportivo è senza dubbio Blue Lock.

Dopo l’eliminazione del Giappone dai Mondiali, la federazione calcistica decide di creare un progetto estremo: selezionare trecento giovani attaccanti e rinchiuderli in una struttura dove soltanto uno potrà emergere come il centravanti definitivo della nazionale.

L’idea è semplice quanto brutale: il calcio giapponese ha bisogno di egoismo, fame e istinto killer.

Il protagonista Yoichi Isagi entra così in una competizione spietata dove amicizia e collaborazione lasciano spesso spazio alla rivalità. Il successo della serie deriva proprio dalla sua capacità di ribaltare molti stereotipi degli anime sportivi tradizionali. Qui non conta essere una bella persona. Conta segnare.

Dietro l’azione spettacolare si nasconde anche una riflessione interessante sul talento e sulla necessità di distinguersi in una società che spesso privilegia l’omologazione.

Se Blue Lock è il lato più aggressivo e individualista del calcio, Ao Ashi rappresenta il suo opposto.

Ashito Aoi è un ragazzo dotato di talento naturale ma ancora acerbo dal punto di vista tattico. Quando viene notato da un allenatore di una prestigiosa accademia giovanile, la sua vita cambia radicalmente.

La serie racconta il percorso di crescita di un calciatore che deve imparare a comprendere il gioco nella sua complessità. Non bastano velocità o tecnica: bisogna capire gli spazi, leggere le azioni e collaborare con i compagni.

Tra tutti gli anime calcistici contemporanei, Ao Ashi è probabilmente il più realistico. Le partite sono costruite con attenzione e il lavoro delle giovanili viene rappresentato con una precisione rara.

È una storia che parla di formazione, sacrificio e maturazione, rendendola perfetta anche per chi normalmente non segue gli anime sportivi.

“Captain Tsubasa” (Holly e Benji)

Parlare di anime sul calcio senza citare Captain Tsubasa sarebbe impossibile.

Conosciuto in Italia come Holly e Benji, è la serie che ha fatto innamorare generazioni di spettatori. Le sue partite infinite, i campi apparentemente lunghi chilometri e i tiri impossibili sono entrati nella cultura pop.

Eppure ridurre l’opera di Yōichi Takahashi a un semplice fenomeno nostalgico sarebbe ingiusto.

La storia di Oliver Hutton e dei suoi compagni ha contribuito a diffondere il calcio giapponese nel mondo e ha ispirato numerosi giocatori professionisti. Molti campioni hanno raccontato di aver iniziato a giocare proprio grazie a questo anime.

Le versioni più recenti disponibili permettono di riscoprire un classico che continua a conservare intatto il suo fascino.

“Days”

Meno conosciuto rispetto ad altri titoli ma molto apprezzato dagli appassionati del genere, Days racconta una storia diversa dal solito.

Tsukushi Tsukamoto non è un fenomeno del calcio. Non possiede capacità straordinarie e non sembra destinato a diventare una stella. Ciò che lo distingue è la sua incredibile determinazione.

Entrato quasi per caso in una squadra scolastica di alto livello, il ragazzo affronta allenamenti durissimi e sfide apparentemente impossibili.

L’anime punta molto sul lato umano dei personaggi e sul valore dell’impegno quotidiano. Non racconta il talento eccezionale ma la perseveranza, mostrando come la passione possa talvolta compensare limiti che sembrano insormontabili.

Per questo motivo è una delle opere più emozionanti del panorama sportivo recente.

“Farewell, My Dear Cramer”

Il calcio femminile è ancora poco rappresentato nell’animazione giapponese, motivo per cui Farewell, My Dear Cramer merita un posto speciale.

La protagonista Nozomi Onda è una giovane calciatrice che sogna di emergere in uno sport spesso considerato secondario rispetto alla sua controparte maschile.

La serie affronta temi come il pregiudizio, la visibilità delle atlete e la difficoltà di costruirsi uno spazio in un ambiente che fatica a riconoscere il talento femminile.

Accanto alle partite troviamo relazioni, amicizie e momenti di crescita personale che rendono la storia particolarmente coinvolgente.

È un anime che utilizza il calcio per parlare di pari opportunità e della necessità di credere nelle proprie capacità anche quando il mondo sembra non accorgersene.

Perché gli anime sul calcio piacciono anche a chi non segue questo sport

La forza di questi anime non risiede soltanto nelle partite. Il calcio diventa spesso una metafora della crescita personale. Ogni allenamento rappresenta una sfida contro i propri limiti, ogni sconfitta una lezione e ogni vittoria il risultato di un percorso fatto di sacrifici.

Da Blue Lock, che trasforma il campo in una battaglia psicologica, ad Ao Ashi, che racconta la formazione di un atleta, fino all’intramontabile Captain Tsubasa, queste serie mostrano quanto lo sport possa diventare uno strumento narrativo potente.

E forse è proprio questo il motivo per cui continuano a conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo: non parlano soltanto di calcio, ma del desiderio universale di trovare il proprio posto nel mondo.