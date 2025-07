Agosto è sicuramente uno dei mesi più ricchi di offerte culturali di ogni tipo, compresi i Festival Musicali. Da Nord a Sud grandi e piccole città offrono un cartellone di appuntamenti sia per i numerosi turisti affollati nelle località di villeggiatura che dei residenti, sempre più spesso presenti anche nel mese storicamente e socialmente dedicato alle ferie.

La musica, in questo calendario molto fitto di appuntamenti, ha un ruolo centrale, un po’ perché fa parte della nostra storia e della nostra cultura, un po’ perché copre tutti i generi ed i gusti possibili. Da notare che molto spesso questi Festival Musicali sono gratuiti, offerti dalle varie amministrazioni.

Questi i principali Festival Musicali in Italia ad Agosto

Jazzflirt Festival – Formia

Stiamo parlando ormai di un grande classico dato che la manifestazione festeggia quest’anno la sua ventunesima edizione, come sempre ricca di concerti (cominciati a luglio) ed artisti per andare ad esplorare tutte le varie sfaccettature del jazz. Occhio quindi al cartellone, diviso tra artisti di fama internazionale ma anche qualche nuovo talento, tutto da scoprire. Si chiude il 20 agosto con il concerto di Gianluca Petrella, uno dei più talentuosi trombonisti del mondo e Pasquale Mirra, pe4rcussionista, ma non solo, in netta ascesa sulla scienza internazionale.

Ama Music Festival – Romano d’Ezzellino, Villa Negri

Per festeggiare il suo decimo compleanno l’AMA Music Festival offre in questo 2025 una lista di artisti di livello altissimo, forse come mai prima d’ora. Alcuni nomi: The Prodige, Queens of the Stone Abe, The Black Keys, Franz Ferdinand e, a rappresentare l’Italia, Sfera Abbasta. Una notazione. Regalatevi una notte ed un giorno per visitare alcune bellezze della zona, dalle ville palladiane a Bassano del Grappa con magari una visita al Sacrario del Monte Grappa.

ABBABULA – Sassari, Alghero

Anche qui siamo ormai alla tradizione dato che ABBABULA festeggia in questo 2025 la sua 27^ edizione; anche quest’anno a farla da padrone è la canzone d’autore, per non usare il termine classico di “cantautore”. Suoneranno infatti nomi di eccellenza come Lucio Corsi, Brunori Sas, Cristiano De André e Youssou N’Dour a certificare are ancora di più la sua tradizione culturale multietnica.

FestiValle – Agrigento

Qui limitarci alla musica sarebbe riduttivo dato che il palco di trova nel bel mezzo della Valle dei Templi, uno dei siti d’arte (ben oltre l’archeologia) più belli ed iconico d’Italia. Il festival che dura 4 giorni, dal 7 al 10 agosto, è comunque ricco di musica di generi vari, dal rock al pop e non mancano spazi per la cultura come il teatro.

Galactica Festival – Riccione

Dici Riccione e dici discoteca, dici luoghi iconici come il Cocoricò. Ed è proprio in questo luogo simbolo della vita notturna di almeno tre decenni per generazioni di giovani che il 9 agosto si dà spazio a quello che è l’evento di punta della musica elettronica. Su diversi “stage” (guai a chiamarli palchi) si esibiranno star internazionali del settore come I Hate Modelle, Ellen Allien, Fatima Hajji, DYEN e Luca Agnelli, tutto questo tra musica e video.

COLOR FEST – Lamezia Terme

In un altro mix tra musica e panorami mozzafiato eccoci su quella che viene definita la Riviera dei Tramonti della località calabrese per una tre giorni (si comincia il 12 agosto e si finisce il 14) di musica ma anche di arte; per quanto riguarda la musica si guarda sempre con favore alla scena indipendente, lontana dalle major… Ecco quindi che si alterneranno Lucio Corsi, The Murder Capital, Shame, Joan Thiele, Giorgio Poi, Offlaga Disco Pax, Popolous e tanti altri.

Red Valley Festival – Olbia

Siamo alla decima edizione per una 4 giorni, dal 13 al 16 agosto che vede soprattutto il nome di Max Pezzali, il leader degli 883 che da due anni ormai viaggia solo a colpi di “tutto esaurito”