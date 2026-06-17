“È colpa tua: Londra”, dal bestseller di Mercedes Ron al film Prime Video

Il successo della trilogia Culpables di Mercedes Ron ha dimostrato come i romanzi nati sulle piattaforme digitali possano trasformarsi in autentici fenomeni internazionali. Dopo l’enorme popolarità della trilogia originale spagnola e dei suoi adattamenti cinematografici, Prime Video ha deciso di rileggere la storia di Noah e Nick attraverso una nuova ambientazione, nuovi interpreti e una sensibilità diversa.…

Il successo della trilogia Culpables di Mercedes Ron ha dimostrato come i romanzi nati sulle piattaforme digitali possano trasformarsi in autentici fenomeni internazionali. Dopo l’enorme popolarità della trilogia originale spagnola e dei suoi adattamenti cinematografici, Prime Video ha deciso di rileggere la storia di Noah e Nick attraverso una nuova ambientazione, nuovi interpreti e una sensibilità diversa. Nasce così È colpa tua: Londra, secondo capitolo della versione britannica della saga, disponibile dal 17 giugno su Prime Video.

L’operazione non consiste in un semplice remake. Come era già accaduto con È colpa mia: Londra, il nuovo film trasferisce la vicenda nella capitale inglese, conservando il cuore emotivo del romanzo ma adattandolo a un diverso contesto culturale, nel tentativo di conquistare un pubblico ancora più internazionale.

Dal romanzo di Mercedes Ron a una nuova Londra

Pubblicato in Italia da Salani, È colpa tua? rappresenta il secondo volume della “Trilogia della colpa”. Dopo essersi innamorata di Nick contro ogni logica, Noah deve affrontare una fase completamente diversa della propria vita. Se nel primo romanzo il sentimento nasceva tra conflitti, attrazione e diffidenza, qui il problema non è più innamorarsi, ma riuscire a restare insieme.

L’ingresso all’università cambia profondamente gli equilibri della coppia. Noah e Nick continuano ad amarsi, ma vengono travolti da nuove responsabilità, amicizie, tentazioni e paure. La differenza d’età, gli ambienti universitari, le feste, le nuove conoscenze e soprattutto i demoni interiori che entrambi continuano a portarsi dentro mettono continuamente alla prova una relazione che sembrava ormai indistruttibile.

Mercedes Ron racconta così una fase dell’amore meno spettacolare del primo innamoramento ma forse ancora più complessa: quella in cui il sentimento deve sopravvivere alla crescita personale, alle insicurezze e ai segreti che ciascuno continua a nascondere.

Londra diventa un personaggio della storia

L’elemento più evidente dell’adattamento britannico è naturalmente l’ambientazione. Se la saga spagnola era profondamente legata alla Costa del Sol e al suo immaginario mediterraneo, la nuova versione sceglie una Londra elegante, moderna e cosmopolita, fatta di università prestigiose, quartieri esclusivi e locali frequentati dall’élite giovanile. Il cambiamento non è soltanto estetico.

La capitale inglese rende il percorso di Noah ancora più credibile come storia di formazione. Il passaggio all’università, la scoperta dell’indipendenza e la costruzione della propria identità si inseriscono perfettamente in una città che vive di opportunità, competizione e cambiamenti continui.

Noah e Nick: quando l’amore entra nell’età adulta

Il secondo capitolo della saga compie un’evoluzione molto interessante. Nel primo film il conflitto nasceva dall’attrazione proibita tra due ragazzi costretti a convivere. In È colpa tua?Londra, invece, la domanda è completamente diversa: può sopravvivere un amore nato così intensamente quando la vita comincia davvero?

Noah e Nick devono imparare a fidarsi l’uno dell’altra senza poter controllare ogni aspetto delle rispettive vite. Le nuove amicizie, gli ambienti universitari, le gelosie e le occasioni che si presentano davanti a entrambi trasformano il rapporto in qualcosa di molto più adulto rispetto al primo capitolo. È proprio questo passaggio a rendere il secondo romanzo uno dei preferiti dai lettori della trilogia.

Asha Banks e Matthew Broome raccolgono un’eredità difficile

Uno degli aspetti più delicati dell’intera operazione era trovare due interpreti capaci di convincere i fan della saga originale.

Asha Banks e Matthew Broome tornano nei panni di Noah e Nick dopo il successo di È colpa mia: Londra. I due attori mantengono la chimica che aveva caratterizzato il primo film, accompagnando però i personaggi verso una maggiore maturità emotiva.

Accanto ai protagonisti ritornano anche numerosi personaggi già conosciuti, mentre nuovi ingressi contribuiscono ad alimentare tensioni sentimentali e conflitti che nel romanzo occupano una parte fondamentale della narrazione.

Perché la saga continua a conquistare il pubblico

Il successo della trilogia di Mercedes Ron non dipende soltanto dalla componente romance.

La saga riesce infatti a intercettare molti temi cari al pubblico young adult contemporaneo: il trauma familiare, la ricerca della propria identità, il desiderio di emancipazione, la salute mentale, il peso del passato e la difficoltà di costruire relazioni sane quando si cresce in contesti emotivamente complicati.

L’amore tra Noah e Nick diventa così il filo conduttore di un racconto più ampio sulla crescita personale, motivo per cui milioni di lettori hanno continuato a seguirli anche dopo il primo volume.

Non sorprende quindi che Prime Video abbia deciso di completare l’intera trilogia britannica: oltre a È colpa tua?: Londra è già previsto anche È colpa nostra?: Londra, che concluderà definitivamente il percorso dei due protagonisti.

Un adattamento che non vuole sostituire l’originale

Il merito principale della versione londinese è probabilmente quello di non cercare di imitare il successo della saga spagnola scena per scena.

L’obiettivo sembra piuttosto quello di offrire una seconda interpretazione dello stesso materiale narrativo, lasciando che siano il contesto britannico, il nuovo cast e una diversa sensibilità visiva a costruire un’identità autonoma.

Per chi ha amato il romanzo, È colpa tua?: Londra rappresenta l’occasione per ritrovare Noah e Nick in una veste inedita, mentre chi si avvicina per la prima volta alla storia scoprirà un romance intenso che parla non soltanto di passione, ma anche della difficoltà di conservare un amore quando la vita costringe entrambi a diventare adulti. In fondo è proprio questa la domanda che Mercedes Ron pone ai suoi protagonisti fin dal titolo del secondo volume: quando una relazione attraversa la sua prima vera crisi, è davvero colpa di qualcuno? Oppure crescere significa accettare che amare qualcuno non basta sempre a proteggerlo dalle proprie paure?