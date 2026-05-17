Libri in uscita dal 21 al 31 maggio 2026: le novità da segnare subito in wishlist

Le ultime uscite di maggio sembrano muoversi tutte nella stessa direzione: storie capaci di trasformare l’inquietudine contemporanea in racconto. Thriller psicologici ambientati sotto il sole della California, fantasmi nascosti nelle ville toscane, romance che diventano campi di battaglia emotivi, fantasy asiatici attraversati da vendetta e potere. Non c’è un solo modo di leggere il presente, e queste novità lo dimostrano molto bene.

Tra horror gotici, distopie politiche, drammi sentimentali e romanzi capaci di costruire mondi interi, gli ultimi giorni di maggio portano in libreria alcuni dei titoli più attesi dai lettori italiani. Ecco una selezione di libri da tenere d’occhio.

Le novità da non perdere in uscita a fine maggio

“Il club delle mogli dei serial killer”, di Elizabeth Arnott, tradotto da Eleonora Motta, Newton Compton Editori

La California degli anni Sessanta, con le sue piscine perfette e i sorrisi da cartolina, diventa il teatro di un thriller che ribalta completamente il punto di vista tradizionale sul serial killer. Elizabeth Arnott non racconta infatti gli uomini che uccidono, ma le donne costrette a sopravvivere dopo averli amati. Beverley, Elsie e Margot condividono un segreto terribile: i loro mariti sono tra gli assassini più famigerati del paese. Tra giudizi sociali, vergogna e desiderio di ricominciare, le tre protagoniste finiscono coinvolte in una nuova scia di omicidi. Il romanzo sembra mescolare il fascino estetico di “Mad Men” con il true crime più oscuro, ma al centro resta soprattutto il modo in cui la violenza maschile continua a ricadere sulle donne che le orbitano attorno. Un thriller psicologico dal taglio molto contemporaneo.

“Diavola”, di Jennifer Thorne, tradotto da Valentina Chioma, Mondadori

Jennifer Thorne prende una delle esperienze più universalmente stressanti, la vacanza in famiglia, e la trasforma in un horror psicologico inquietante e claustrofobico. Anna arriva in Toscana insieme ai parenti sperando soltanto di sopravvivere a giorni fatti di tensioni passive aggressive, vecchi rancori e rapporti tossici. Ma Villa Taccola custodisce qualcosa di molto più oscuro. Rumori notturni, presenze invisibili e un passato violento iniziano lentamente a contaminare la già fragile stabilità familiare. Il romanzo sembra lavorare molto bene sul confine tra disagio emotivo e soprannaturale, usando il fantasma non soltanto come elemento horror, ma come manifestazione concreta delle ferite e delle esclusioni che attraversano la protagonista. Un gotico contemporaneo che promette atmosfere disturbanti e una forte componente psicologica.

“È colpa vostra”, di Mercedes Ron, Salani

Nick e Noah tornano con un nuovo capitolo della saga romance che ha conquistato milioni di lettori. Questa volta, però, il romanzo sembra spostarsi verso territori più maturi e dolorosi. La nascita del piccolo Andy cambia completamente gli equilibri della coppia, facendo riemergere vecchie ferite, paure e tensioni mai davvero superate. Mercedes Ron continua a lavorare su relazioni sentimentali vissute come esplosioni emotive costanti, dove amore e autodistruzione finiscono continuamente per sovrapporsi. Quando una grave accusa mette Nick sotto pressione, tutto il fragile equilibrio costruito con Noah inizia a crollare. Il libro promette conflitti intensi, personaggi impulsivi e una dimensione sentimentale molto più cupa rispetto ai classici romance consolatori. Una lettura pensata per chi cerca storie emotivamente estreme e relazioni sempre sul punto di implodere.

“Fino all’ultima goccia di tè”, di Michiko Aoyama, tradotto da Laura Solimando, Garzanti

Dopo il successo di “Finché non aprirai quel libro”, Michiko Aoyama torna con un romanzo che sembra mantenere quella stessa delicatezza narrativa capace di trasformare piccoli incontri quotidiani in momenti di svolta emotiva. Tutto ruota attorno a un locale nascosto tra i ciliegi, dove il tè matcha diventa quasi un rituale di ascolto e riconciliazione con se stessi. Tra clienti smarriti, desideri silenziosi e vite sospese, il romanzo intreccia diverse storie accomunate dalla ricerca di conforto e direzione. Aoyama continua a muoversi dentro quella narrativa giapponese cozy e malinconica che negli ultimi anni ha conquistato moltissimi lettori italiani. Un libro che punta sulla calma, sui gesti minimi e sull’idea che anche una semplice tazza di tè possa cambiare il corso di una giornata o di una vita.

“Jade Fire Gold. Giada, fuoco e oro”, di June CL Tan, tradotto da Laura Miccoli, Ne/oN

Fantasy asiatico, magia imperiale, vendetta e sentimenti destinati a complicare ogni cosa. June CL Tan costruisce un mondo attraversato da rivolte, lotte dinastiche e poteri antichi, seguendo due protagonisti profondamente diversi ma legati da qualcosa di più grande di loro. Ahn ha imparato a sopravvivere nascondendo il proprio dono, mentre Altan vive ossessionato dal desiderio di riconquistare il Trono del Drago. Quando le loro strade si incrociano, il romanzo si trasforma in una storia fatta di alleanze instabili, attrazione reciproca e conflitti politici. “Jade Fire Gold” sembra inserirsi perfettamente nella nuova ondata di fantasy orientale che mescola immaginario epico, romance e costruzione di mondi molto stratificati. Una delle uscite più interessanti per chi ama storie di potere, identità e magia legata alle tradizioni asiatiche.

“La moneta”, di Yasmin Zaher, tradotto da Federica Aceto, Mondadori

Con “La moneta”, Yasmin Zaher costruisce un romanzo provocatorio e profondamente contemporaneo che attraversa temi come identità, capitalismo, ossessione per la purezza e senso di appartenenza. La protagonista è una giovane donna palestinese trasferita a New York, elegante, ossessionata dall’igiene, dalla skincare coreana e dall’idea di controllo assoluto sulla propria immagine. Lavora come insegnante in una scuola per ragazzi svantaggiati, ma la città finisce lentamente per soffocarla. Dietro l’estetica perfetta e il lusso, Zaher racconta infatti un’esistenza frammentata, incapace di sentirsi davvero a casa ovunque. L’incontro con Trench, un senzatetto che indossa un Burberry recuperato dalla spazzatura, la trascina in un ambiguo traffico di borse Birkin e in una spirale sempre più estrema. Un romanzo magnetico e sensoriale che usa moda, corpo e consumismo per interrogarsi sul desiderio di appartenenza e sull’impossibilità di sentirsi davvero integri nel mondo contemporaneo.

“Morte al White Hart”, di Chris Chibnall, tradotto da Costanza Prinetti, Bollati Boringhieri

Dopo il successo televisivo di “Broadchurch”, Chris Chibnall debutta nel romanzo con un crime che sembra recuperare tutto ciò che ha reso memorabili le sue serie: villaggi apparentemente tranquilli, segreti collettivi e tensioni sotterranee pronte a esplodere. A Fleetcombe, piccolo paese della costa inglese, un uomo viene trovato assassinato in una scena inquietante: legato a una sedia, con corna di cervo fissate alla testa. La vittima è Jim Tiernan, proprietario del pub White Hart e custode involontario dei segreti dell’intera comunità. L’indagine viene affidata alla detective Nicola Bridge, tornata nel paese dopo anni trascorsi nella polizia di Liverpool. Più la donna scava nella vita degli abitanti, più emerge un mondo fatto di rancori, menzogne e rapporti mai davvero risolti. Un thriller investigativo dal forte impianto atmosferico, perfetto per chi ama i gialli britannici dove il paesaggio e la psicologia contano quanto il delitto.

“Non chiamateci figlie”, di Emma Knight, tradotto da Valeria Bastia, Garzanti

Emma Knight firma un romanzo di formazione elegante e malinconico, capace di riflettere sul passaggio all’età adulta senza trasformarlo in un semplice racconto universitario. Pen arriva a Edimburgo portandosi dietro il peso della separazione improvvisa dei genitori, una frattura che non riesce a spiegarsi e che continua a perseguitarla. Nel tentativo di capire cosa abbia davvero distrutto il loro matrimonio, la ragazza si avvicina a Lord Lennox, vecchio amico del padre, entrando in un mondo sospeso fatto di manieri scozzesi, silenzi carichi di tensione e segreti familiari mai affrontati. Emma Knight sembra costruire una storia molto intima sul bisogno di comprendere i propri genitori per riuscire finalmente a diventare adulti. Tra paesaggi scozzesi, relazioni ambigue e memorie irrisolte, “Non chiamateci figlie” promette una narrativa emotiva e raffinata, dove il vero mistero non riguarda soltanto il passato, ma il modo in cui impariamo a convivere con ciò che non possiamo cambiare.

“Il profumo dei limoni d’estate”, di Karen Swan, tradotto da Paola Vitale e Giulia Zappaterra, Newton Compton Editori

Karen Swan porta i lettori nella Puglia del 1957 con un romance estivo che intreccia paesaggi mediterranei, passioni irrisolte e scelte capaci di cambiare un’intera vita. Raffaella Parisi vive in un piccolo villaggio di pescatori e aspetta con impazienza ogni estate, stagione che coincide con l’arrivo dei turisti e con il ritorno di Cosimo Franchetti, il ragazzo che ama da sempre. Ma un evento tragico sconvolge improvvisamente gli equilibri della famiglia Franchetti e costringe Cosimo ad allontanarsi senza spiegazioni. Quando anni dopo i due si ritrovano, il passato torna a reclamare spazio, mettendo Raffaella davanti a una scelta dolorosa tra sicurezza e desiderio. Il romanzo sembra puntare molto sull’atmosfera sensoriale, tra profumo di agrumi, mare del Sud e nostalgia, costruendo una storia sentimentale dal sapore cinematografico e profondamente estivo.

“Radio libera Albemuth”, di Philip K. Dick, tradotto da Maurizio Nati, Mondadori

Scritto nel 1976 e pubblicato postumo, “Radio libera Albemuth” rappresenta uno dei testi più visionari e inquieti di Philip K. Dick, quasi un laboratorio narrativo da cui nascerà successivamente la celebre trilogia di “Valis”. Al centro del romanzo c’è Nicholas Brady, un uomo comune la cui vita viene sconvolta da una misteriosa comunicazione proveniente dalla stella Albemuth, trasmessa attraverso un satellite. Ma quello che potrebbe sembrare un semplice racconto fantascientifico diventa presto qualcosa di molto più complesso: una riflessione sul controllo politico, sulla paranoia, sulla spiritualità e sulla fragilità stessa della realtà. Nell’America governata dal regime autoritario di Ferris F. Fremont, Dick costruisce un universo dove la ricerca della verità assume i contorni di una resistenza quasi mistica. Tra visioni, messaggi alieni e derive totalitarie, “Radio libera Albemuth” continua a parlare sorprendentemente bene anche al presente, soprattutto in un’epoca dominata dalla sorveglianza, dalla manipolazione dell’informazione e dal confine sempre più instabile tra realtà e costruzione ideologica.