“Due cuori in affitto” diventa una serie TV: Jacqueline Luna e Giacomo Gianniotti saranno Stella e Blake

Il romanzo più venduto di Felicia Kingsley si prepara a cambiare forma. Prime Video porterà sullo schermo Due cuori in affitto, trasformando la storia di Stella e Blake in una serie TV con Jacqueline Luna e Giacomo Gianniotti. Dopo Non è un paese per single, continua così il rapporto tra l’universo narrativo della scrittrice italiana…

Felicia Kingsley sta per vedere un altro dei suoi romanzi prendere vita sullo schermo. Dopo Non è un paese per single, arrivato su Prime Video nella primavera del 2026, questa volta toccherà a quello che è diventato il suo maggiore successo editoriale: Due cuori in affitto.

Prime Video ha infatti annunciato la protagonista femminile della nuova serie Original tratta dal bestseller pubblicato in Italia da Newton Compton Editori. A interpretare Stella sarà Jacqueline Luna, che dividerà la scena con Giacomo Gianniotti, già annunciato nel ruolo di Blake Avery. Una coppia chiamata a dare un volto a due personaggi che molti lettori conoscono molto bene e, soprattutto, a ricreare sullo schermo quella tensione tra incompatibilità, rivalità e attrazione sulla quale Kingsley ha costruito una delle sue storie più amate.

“Due cuori in affitto”, dal bestseller di Felicia Kingsley alla serie Prime Video

La scelta di adattare proprio Due cuori in affitto racconta molto del momento attraversato da Felicia Kingsley. Con oltre 4,5 milioni di copie vendute in Italia, 23 libri pubblicati e traduzioni in 20 Paesi, la scrittrice è ormai uno dei nomi centrali del romance italiano contemporaneo.

Per tre anni consecutivi è stata l’autrice più letta in Italia e il suo percorso, iniziato nel 2017 con Matrimonio di convenienza, è proseguito attraverso bestseller come Una ragazza d’altri tempi, Scandalo a Hollywood e il recente First Lady per caso. Due cuori in affitto occupa però una posizione particolare all’interno della sua produzione: è il suo romanzo più venduto e uno dei titoli che maggiormente hanno contribuito a trasformare Kingsley da autrice di successo in un vero fenomeno editoriale.

L’interesse del mondo audiovisivo per i suoi romanzi, dunque, sembra essere soltanto all’inizio. Non è un paese per single ha rappresentato il primo passaggio dalla pagina allo schermo, mentre Due cuori in affitto compie un’operazione differente scegliendo la forma seriale. Una scelta interessante soprattutto per una storia costruita sul progressivo avvicinamento dei protagonisti: una serie può concedere più spazio alle schermaglie, ai dialoghi, alle incomprensioni e a quel passaggio quasi impercettibile dall’antipatia all’attrazione che costituisce una parte importante del fascino del romanzo.

Jacqueline Luna e Giacomo Gianniotti saranno Stella e Blake

Jacqueline Luna interpreterà Stella, aspirante sceneggiatrice determinata a conquistarsi finalmente un posto nel mondo della televisione. È precisa, organizzata, abituata a tenere sotto controllo ciò che la circonda e si trova davanti a quella che potrebbe essere la sua ultima occasione professionale. Dall’altra parte c’è Blake Avery, interpretato da Giacomo Gianniotti, attore conosciuto dal grande pubblico internazionale soprattutto per Grey’s Anatomy e più recentemente per Wild Cards. Blake è praticamente il suo opposto: scrittore di bestseller affermato, affascinante, disordinato e dotato di una sicurezza che finisce inevitabilmente per scontrarsi con il carattere di Stella.

Il meccanismo è quello amatissimo della convivenza forzata, accompagnato dall’altrettanto irresistibile enemies to lovers. Stella e Blake si ritrovano infatti a condividere una villa sul mare e, contemporaneamente, a lavorare fianco a fianco nel tentativo di salvare una serie televisiva. Le riscritture notturne, le provocazioni e i continui tentativi di mettersi reciprocamente in difficoltà trasformano progressivamente il conflitto in qualcosa di diverso. Più cercano di respingersi, più diventa difficile ignorare l’attrazione. La domanda che accompagna la storia diventa allora semplice soltanto in apparenza: quanto può resistere la rivalità quando il desiderio comincia a confonderne i confini?

Perché “Due cuori in affitto” può funzionare come serie TV

Una delle caratteristiche che rendono il romanzo particolarmente adatto alla serialità è proprio la sua struttura. La convivenza obbligata crea uno spazio chiuso nel quale due personalità opposte sono costrette a misurarsi continuamente, mentre il lavoro sulla serie TV introduce un secondo livello narrativo: Stella e Blake devono imparare a scrivere insieme mentre, quasi senza accorgersene, stanno riscrivendo anche il rapporto che hanno costruito l’uno con l’altra. La villa sul mare diventa così molto più di una semplice ambientazione romantica, perché rappresenta il luogo nel quale la distanza iniziale tra i protagonisti viene progressivamente erosa dalla quotidianità.

È anche uno degli aspetti che spiegano perché le storie di Felicia Kingsley possano trovare facilmente una seconda vita sullo schermo. I suoi romanzi lavorano molto sul ritmo, sui dialoghi, sulle situazioni romantiche e sulla collisione tra personaggi con caratteri apparentemente inconciliabili. Nel caso di Due cuori in affitto, inoltre, il mondo della scrittura e quello della televisione entrano direttamente nella trama. Portare questa storia in una serie significa quindi creare un curioso gioco di specchi: assisteremo alla trasformazione di un romanzo in prodotto televisivo mentre i suoi stessi protagonisti cercano di salvare una serie TV.

Chi c’è dietro la nuova serie Prime Video

A dirigere Due cuori in affitto sarà Laura Chiossone, già regista di Non è un paese per single. La continuità potrebbe aiutare a costruire una riconoscibilità precisa per gli adattamenti delle opere di Kingsley, pur mantenendo autonome le diverse storie. La sceneggiatura è affidata ad Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez e Matteo Visconti, mentre la produzione vede coinvolti Amazon MGM Studios, Fulvio e Paola Lucisano per Italian International Film/Lucisano Media Group e Federico e Francesco Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica.

Le riprese sono previste per l’autunno 2026, mentre al momento non è stata comunicata una data di uscita. La serie sarà distribuita in esclusiva da Prime Video in tutto il mondo, un elemento tutt’altro che secondario per un’autrice già tradotta in venti Paesi. Due cuori in affitto potrebbe così diventare non soltanto il secondo grande incontro tra Felicia Kingsley e lo schermo, ma anche l’occasione per portare uno dei maggiori fenomeni del romance italiano degli ultimi anni davanti a un pubblico internazionale. E questa volta, dopo aver immaginato Stella e Blake tra le pagine, i lettori sanno finalmente quali saranno i loro volti.