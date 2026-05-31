Delitto a Tokyo dal libro allo schermo

I thriller di Keigo Higashino funzionano perché costruiscono misteri intelligenti. Funzionano perché dietro ogni omicidio, ogni indagine e ogni segreto si muovono persone profondamente fragili, schiacciate da colpa, ossessione, vergogna o desiderio di proteggere qualcuno. “Delitto a Tokyo” parte da una situazione apparentemente semplice: il corpo di un avvocato molto noto viene trovato morto dentro…

I thriller di Keigo Higashino funzionano perché costruiscono misteri intelligenti. Funzionano perché dietro ogni omicidio, ogni indagine e ogni segreto si muovono persone profondamente fragili, schiacciate da colpa, ossessione, vergogna o desiderio di proteggere qualcuno.

“Delitto a Tokyo” parte da una situazione apparentemente semplice: il corpo di un avvocato molto noto viene trovato morto dentro un’auto e, nel giro di poco tempo, un uomo confessa il delitto. Il caso sembra già chiuso, almeno per la polizia, ma qualcosa continua a non tornare agli occhi di due ragazzi direttamente coinvolti nella tragedia: Kazuma, figlio dell’uomo accusato, e Mirei, figlia della vittima.

La loro ricerca della verità trasforma lentamente il romanzo in qualcosa di molto più complesso di un semplice giallo. Higashino costruisce infatti una storia in cui il confine tra vittima e carnefice si incrina continuamente, fino a costringere il lettore a domandarsi quanto sia davvero possibile conoscere le persone che amiamo.

Dal libro al film: “Hakucho to Komori” porta il mistero sullo schermo

L’adattamento cinematografico tratto da “Delitto a Tokyo” arriverà in Giappone con il titolo “Hakucho to Komori” e conferma ancora una volta quanto il cinema giapponese continui a considerare Keigo Higashino uno degli autori più importanti da portare sullo schermo.

Nel film i protagonisti saranno interpretati da Mio Imada e Hokuto Matsumura, due volti molto amati dal pubblico giapponese contemporaneo, chiamati a dare corpo a una storia costruita soprattutto sulle emozioni trattenute, sui silenzi e sul peso del passato.

L’elemento più interessante della trama rimane proprio l’alleanza tra i figli della vittima e del colpevole. In un thriller tradizionale queste due figure dovrebbero essere nemiche naturali, mentre Higashino decide di farle avvicinare lentamente attraverso il dubbio, il dolore e la sensazione crescente che la verità ufficiale non basti davvero a spiegare ciò che è accaduto.

Il film sembra voler preservare proprio questa tensione emotiva, trasformando l’indagine in un percorso quasi intimo dentro le zone più oscure della memoria familiare.

Si tratta di comprendere quanto i segreti possano deformare l’identità delle persone nel corso degli anni.

Tokyo diventa uno specchio dell’ambiguità umana

Come spesso accade nei romanzi di Higashino, anche Tokyo assume un ruolo fondamentale nella costruzione dell’atmosfera.

La città non viene raccontata come semplice sfondo urbano, ma come un luogo in cui le persone sembrano vivere costantemente accanto a verità nascoste, vite doppie e sentimenti repressi. Le strade illuminate dai neon, gli appartamenti chiusi nel silenzio e la freddezza apparente dei rapporti sociali contribuiscono a creare una tensione emotiva continua.

“Delitto a Tokyo” sfrutta questa dimensione urbana per parlare soprattutto di solitudine e incomunicabilità.

I personaggi del romanzo sembrano infatti incapaci di dirsi davvero ciò che provano, mentre il passato continua lentamente a riaffiorare modificando il significato stesso degli eventi. Higashino costruisce così un thriller che non cerca soltanto il colpo di scena, ma lavora soprattutto sull’instabilità morale dei personaggi.

Ogni nuova scoperta obbliga infatti i protagonisti a rimettere in discussione ciò che credevano di sapere sui rispettivi genitori, trasformando il mistero in qualcosa di profondamente personale, probabilmente questo il motivo per cui il cinema continua a tornare ai romanzi di Higashino.

Dietro l’indagine esiste sempre una riflessione più ampia sulla fragilità umana.



Keigo Higashino e il legame continuo tra letteratura e schermo

L’adattamento di “Delitto a Tokyo” non rappresenta un caso isolato nella carriera di Keigo Higashino. Molti dei suoi romanzi sono diventati film, serie televisive e dorama di enorme successo, da “Il sospettato X” fino a “Masquerade Hotel”.

Questo accade perché Higashino possiede una caratteristica molto rara: riesce a scrivere thriller che mantengono una struttura narrativa fortissima senza perdere complessità emotiva.

I suoi romanzi non raccontano mai soltanto il crimine. Raccontano il peso delle conseguenze.

Anche quando la polizia trova un colpevole, resta sempre qualcosa di incompleto, una zona grigia che continua a tormentare i personaggi e che obbliga il lettore a interrogarsi sulla natura stessa della giustizia.

“Delitto a Tokyo” sembra allora inserirsi perfettamente in questo percorso creativo, perché costruisce una storia in cui nessuno appare davvero innocente e nessuno può essere ridotto completamente al ruolo di mostro.

Il film potrebbe quindi conservare proprio ciò che rende speciale il romanzo: la capacità di trasformare un’indagine criminale in una riflessione sul dolore, sull’eredità emotiva lasciata dai genitori e sulla difficoltà di distinguere davvero il bene dal male.

La qualità più affascinante della narrativa di Higashino è nei suoi thriller dove la verità non arriva mai come liberazione assoluta, ma come qualcosa che costringe i personaggi a guardare finalmente dentro le proprie ferite.