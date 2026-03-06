Dal romanzo alla serie: “Vladimir”, quando il desiderio diventa ossessione

Negli ultimi anni molte serie televisive hanno scelto di adattare romanzi contemporanei capaci di raccontare le inquietudini del presente. Tra queste spicca “Vladimir”, miniserie statunitense ispirata all’omonimo romanzo di Julia May Jonas, pubblicato in Italia da La nave di Teseo.

La storia, provocatoria e ambigua, si muove tra desiderio, potere e moralità nel mondo universitario. Il romanzo è stato accolto come uno degli esordi più audaci degli ultimi anni, proprio per la sua capacità di ribaltare le dinamiche narrative tradizionali del rapporto tra docente e studente.

L’adattamento televisivo porta questa tensione su un altro piano, trasformando il racconto interiore del libro in una narrazione visiva intensa e disturbante. Protagonista della serie è Rachel Weisz, premio Oscar per il film The Constant Gardener, affiancata da Leo Woodall, volto noto della serie One Day.

Il risultato è una storia che parla di ossessione, desiderio e fragilità morale, mettendo in scena un personaggio femminile complesso e tutt’altro che rassicurante.

“Vladimir” Dal libro alla serie: un desiderio che destabilizza

Il romanzo “Vladimir” nasce come un racconto profondamente introspettivo. La protagonista, indicata semplicemente con l’iniziale M., è una professoressa di letteratura inglese che vive una crisi personale e professionale quando il marito, anche lui docente universitario, viene accusato da alcune ex studentesse di comportamenti inappropriati.

La coppia è da tempo abituata a una relazione aperta e non convenzionale, ma lo scandalo pubblico cambia radicalmente la percezione di ciò che prima sembrava tollerabile. In questo clima di tensione, la protagonista sviluppa un’ossessione per un nuovo giovane collega appena arrivato nel campus: Vladimir.

Nel libro di Julia May Jonas l’attrazione diventa il punto di partenza per un’indagine sulle contraddizioni del desiderio. Non si tratta semplicemente di una storia erotica o scandalosa, ma di un’analisi lucida e ironica delle dinamiche di potere, dell’etica accademica e delle zone grigie della moralità contemporanea.

La scrittura alterna sarcasmo e inquietudine, rendendo la protagonista una figura ambigua e affascinante. Non è un’eroina né una vittima, ma una donna che mette a nudo le proprie ossessioni senza filtri.

La serie Netflix: Rachel Weisz al centro di una storia disturbante

L’adattamento televisivo di “Vladimir” conserva l’ossatura narrativa del romanzo ma amplifica la dimensione drammatica della vicenda. A interpretare la protagonista è Rachel Weisz, che presta al personaggio una combinazione di vulnerabilità e controllo capace di rendere ancora più inquietante la sua ossessione.

La serie segue il progressivo sgretolarsi della vita della protagonista: il matrimonio che entra in crisi, la reputazione accademica che vacilla, il desiderio che diventa sempre più difficile da contenere.

Il giovane Vladimir, interpretato da Leo Woodall, rappresenta molto più di un semplice oggetto di attrazione. È una figura simbolica, quasi una proiezione di ciò che la protagonista sente di aver perduto: giovinezza, possibilità, libertà.

Nel cast compaiono anche attori come John Slattery, noto per la serie Mad Men, insieme a Jessica Henwick ed Ellen Robertson. La produzione è affidata a 20th Television e ad alcune società indipendenti, tra cui Merman e Small Dog Picture Company.

Il tono della serie si colloca a metà tra dramma psicologico e dark comedy, mantenendo la dimensione ironica del romanzo ma accentuando la tensione narrativa.

Il mondo accademico come campo di battaglia morale

Uno degli aspetti più interessanti di “Vladimir” è l’ambientazione universitaria. Il campus non è soltanto uno sfondo, ma diventa un microcosmo dove si riflettono le contraddizioni del presente.

Il romanzo e la serie affrontano temi estremamente attuali: le relazioni di potere tra docenti e studenti, il peso delle accuse pubbliche, la complessità delle dinamiche di consenso.

In questo contesto, il personaggio della protagonista diventa particolarmente provocatorio. Invece di presentare una figura moralmente esemplare, la storia mette al centro una donna che riconosce e accetta la propria ambiguità.

Questo ribaltamento di prospettiva è uno degli elementi che hanno reso il romanzo di Julia May Jonas così discusso. La narrazione non offre risposte semplici né soluzioni morali rassicuranti. Al contrario, mostra quanto sia difficile distinguere tra desiderio, potere e responsabilità.

Un racconto sul desiderio nel nostro tempo

“Vladimir” si inserisce in una tradizione narrativa che negli ultimi anni ha esplorato il lato oscuro delle relazioni contemporanee. Il successo di storie simili dimostra quanto il pubblico sia interessato a personaggi imperfetti, capaci di mettere in discussione le categorie morali tradizionali.

Il passaggio dal libro alla serie televisiva amplifica questa tensione. Se il romanzo lavora soprattutto sul monologo interiore della protagonista, la serie traduce quella inquietudine in immagini, sguardi e silenzi.

Rachel Weisz diventa così il fulcro emotivo della narrazione. La sua interpretazione restituisce la complessità di un personaggio che non cerca redenzione, ma che attraversa fino in fondo il proprio desiderio.

Perché “Vladimir” è un adattamento da seguire

L’adattamento di “Vladimir” rappresenta un esempio interessante di come la televisione contemporanea stia guardando sempre più alla narrativa letteraria per costruire storie complesse e stratificate.

Il romanzo di Julia May Jonas ha offerto una materia narrativa ricca di ambiguità, perfetta per essere trasformata in una serie capace di interrogare il pubblico.

Tra ironia, tensione psicologica e riflessione morale, “Vladimir” racconta una storia che parla del nostro tempo: un’epoca in cui le dinamiche del desiderio e del potere sono sempre più esposte allo sguardo pubblico.

Il risultato è una narrazione inquieta e provocatoria che dimostra come il confine tra letteratura e serialità televisiva sia diventato sempre più sottile.

E forse è proprio questo il fascino di storie come “Vladimir”: costringerci a guardare dentro quelle zone grigie dove il desiderio, la morale e l’identità si incontrano e si scontrano.