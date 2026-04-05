Dal libro allo schermo: “Festa di compleanno”, quando il potere diventa tragedia

“Festa di compleanno” un romanzo che si muove tra biografia e allegoria, tra realtà e finzione, e che ha trovato una seconda vita sullo schermo con il film “Festa di compleanno”. Non si tratta di un adattamento qualsiasi, ma di una trasposizione che conserva e amplifica il cuore oscuro dell’opera: il potere, la famiglia e la solitudine.

Dal Mar Egeo della pagina scritta alla messa in scena cinematografica presentata al Festival di Locarno, questa storia continua a interrogare lo spettatore e il lettore su una domanda semplice e disturbante: cosa resta, quando si possiede tutto?

“Festa di compleanno” dal libro allo schermo

“Festa di compleanno” è una storia che parla di ricchezza, ma non è una storia sulla ricchezza. Parla di controllo. Di eredità. Di relazioni che si trasformano in conflitti. E nella sua versione cinematografica, tutto questo diventa ancora più evidente. Perché alla fine, tra musica, ospiti e luci, resta una verità semplice e scomoda: non esiste potere che possa salvare dalla solitudine.

E forse è proprio questo il motivo per cui questa storia continua a funzionare, sulla pagina e sullo schermo. Perché ci ricorda che il vero dramma non è perdere tutto. Ma accorgersi di non aver mai avuto davvero niente.

Il romanzo

Il romanzo di Karnezis, pubblicato nel 2007, si svolge nell’arco di una sola giornata, nel 1975, su un’isola privata nel Mar Egeo.

Al centro della storia c’è Marco Timoleon, un magnate della navigazione ormai anziano, figura che richiama apertamente quella di Aristotele Onassis. Un uomo che ha costruito un impero, attraversato continenti, accumulato ricchezza e potere. Ma il romanzo non racconta il successo. Racconta il prezzo.

La festa per i venticinque anni della figlia Sofia diventa il punto di convergenza di tutta la sua vita: passato, relazioni, ambizioni, errori. Attraverso una struttura fatta di ricordi e flashback, il lettore ripercorre la parabola di un uomo che ha ottenuto tutto, ma che non è riuscito a costruire legami autentici. Il cuore del romanzo è proprio qui: nella tensione tra controllo e affetto, tra dominio e amore. Timoleon non organizza una festa. Organizza un atto di potere. E Sofia, giovane, ribelle, diventa il simbolo di ciò che sfugge a ogni controllo: la libertà.

Il film: lusso, tensione e claustrofobia

Il film diretto da Miguel Ángel Jiménez porta sullo schermo questa storia trasformandola in un dramma visivo, intenso e spesso disturbante.

Interpretato da Willem Dafoe nei panni del magnate, il film mantiene l’ambientazione degli anni Settanta e la struttura narrativa centrata su una festa che si trasforma progressivamente in qualcosa di molto più oscuro.

Durante il compleanno della figlia, una serie di tensioni latenti esplodono: segreti, ricatti, rapporti di forza. Il lusso diventa scenografia, ma anche maschera.

Sull’isola privata di Timoleon si raduna un microcosmo di personaggi ambigui, opportunisti, interessati. E proprio in questo spazio chiuso, quasi teatrale, si consuma il vero conflitto. Non è un film d’azione. È un film di sguardi, silenzi, tensioni. Una festa che si trasforma in un campo di battaglia emotivo.

Una storia di potere (anche familiare)

Uno degli aspetti più interessanti, sia nel romanzo che nel film, è la rappresentazione del potere. Non solo quello economico. Ma quello familiare. Timoleon è un uomo abituato a controllare tutto: affari, persone, destino. E questo controllo si estende anche alla figlia, il cui futuro diventa un progetto da decidere, pianificare, imporre.

Il film enfatizza questa dimensione, mostrando come il potere si insinui nei rapporti più intimi, trasformando l’amore in possesso. La festa, in questo senso, è solo una facciata. Dietro c’è una dinamica molto più inquietante. Un padre che non riesce a lasciare andare. Una figlia che cerca di sottrarsi. Uno scontro inevitabile.

Lusso e decadenza: l’estetica della solitudine

Uno degli elementi più forti della trasposizione cinematografica è l’estetica. La ricchezza è ovunque: abiti, cibo, musica, ambientazioni. Ma non c’è mai un vero senso di gioia. Anzi, tutto appare eccessivo, quasi soffocante.

Il film è stato definito una “allegoria sui nauseanti effetti del potere” , e questa definizione restituisce perfettamente il suo tono. Il lusso non libera. Isola. E più la festa si fa grandiosa, più emerge il vuoto. Il romanzo già suggeriva questa direzione, ma il cinema la rende visibile: nei corpi, nei volti, nei dettagli.

Tra fedeltà e reinterpretazione

Come ogni adattamento, anche “The Birthday Party” non si limita a tradurre il testo originale. Lo reinterpreta.

Se il romanzo di Karnezis si muove tra introspezione e narrazione biografica, il film sceglie una via più simbolica e visiva. I personaggi diventano quasi archetipi: il padre, la figlia, l’outsider, l’opportunista. E soprattutto, il tempo cambia percezione.

Nel libro è memoria. Nel film è tensione. Questa differenza rende le due opere complementari. Non alternative. Leggere il romanzo significa entrare nella mente del protagonista. Guardare il film significa osservare il mondo che ha costruito.