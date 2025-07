Il cinema resta, malgrado le voci di crisi (su cui ci sarebbe da discutere), una delle attività culturali preferite dagli italiani. E, sebbene il “colpo” derivato dall’esplosione delle Serie Tv sia stato forte, le sale hanno sempre migliaia e migliaia di spettatori. E la produzione dei film da Hollywood a Cinecittà sta ritornando ad essere di alto livello, sia per numero che per qualità.

Lo dimostrano i dati raccolti dall’inizio dell’anno e diffusi da Cinetel che fornisce i numeri dei botteghini e delle sale. Dati che vedono per lo più film stranieri molti dei quali di animazione, rivolti ai ragazzi.

I 10 film con più spettatori ed incassi al cinema del 2025

1 – Lilo & Stich, Usa (3.146.529 spettatori e 22,1 mln di incasso)

Film d’animazione della Disney che fa ritornare in vita con le nuove tecnologie il successo del 2002. LA storia è nota: Lilo è una bambina di 6 anni che vive con la sorella nella loro modesta casa alle Hawaii che, tra i problemi di tutti i giorni, trova quello che crede essere un cane a cui dà il nome di Stitch ma che in realtà è un alieno creato da un perfido e strambo scienziato. Parte quindi la lotta con gli altri alieni venuti a catturarlo ed i terrestri che gli danno la caccia, per altre ragioni.

2 – Follemente, Ita (2.446.831 spettatori e 17,8 mln di incasso)

Commedia divertente che racconta la serata tra due persone, Piero e Lara, entrambi con un passato sentimentale complicato alle spalle. Una cena in cui i due devono fare i conti con le sfaccettature delle loro coscienze che vengono rappresentate umanamente ed intervengono sulle decisioni, anzi sulle parole dell’intero appuntamento. Il tutto con un paio di colpi di scena che rendono la serata ancor più complicata. Il finale? Una porta aperta al secondo appuntamento.

3 – Un Film Minecraft, Usa (1.587.996 spettatori e 12 mln di incasso)

Cinema e videogame uniti in una pellicola iper tecnologica ma anche ben fatta dal punto di vista “umano” che racconta la lotta di un gruppo di persone finite in una sorta di mondo parallelo, quello del videogame, per tornare alla vita reale.

4 – Io sono la fine del mondo, Ita (1.264.151 spettatori e 9,7 mln di incasso)

Il one man show di Agnelo Duro, il comico noto per la sua schiettezza totale e senza filtri che si scontra con il resto del mondo che, purtroppo, di filtri e bugie, si nutre quotidianamente.

5 – Diamanti, Ita (1.380.476 spettatori e 9,7 mln di incasso)

Un mondo tutto al femminile quello raccontato nel 14° film di Ozpetek che ruota dentro una sartoria dedicata in creazione di abiti per il cinema ed il teatro in cui, dalle fondatrici alla ricamatrice, le varie donne di cui è composta l’azienda si incrociano e scontrano, ognuna con i propri problemi personali e/o familiari, tra figli complicati e violenze nascoste.

6 – Jurassic World, la Rinascita, Usa (1.190.085 spettatori e 9,5 mln di incasso)

Sono passati 32 anni ma siamo ancora attirati dai dinosauri che sulla Terra resistono, confinati nelle loro riserve. Ma questa volta, alla base di tutto, c’è la ricerca della cura per una grave malattia che sta colpendo l’umanità, antidoto che, guarda caso, è nascosto nel dna di un animale preistorico…

7 – Dragon Trainer, Gbr (1.201.125 spettatori e 8,8 mln di incasso)

Si torna, risistemato, nella prima parte della storia d’amicizia tra un giovane vichingo ed un dinosauro temuto da tutti ma amico degli umani in realtà come nessun altro. Morale sociale e finale a lieto fine sono garantiti

8 – Sonic 3, Usa (1.194.757 spettatori e 8,7 mln di incasso)

Terza puntata della saga che unisce il famoso videogame con il mondo di Hollywood. Il tutto con l’immancabile Jim Carry alle prese con un nuovo nemico, Shadow…

9 – Mufasa, il Re Leone, Usa (986.109 spettatori e 7,5 mln di incasso)

Grande successo per il prequel dello storico Re Leone che, in formato “live-action” racconta l’infanzia del piccolo Mufasa, il leone che, una volta adulto, darà alla luce e cederà il trono a Simba

10 – Biancaneve, Usa (987.337 spettatori e 7,2 mln di incasso)

Anche qui, addio al classicissimo cartone animato e largo alle nuove tecnologie per un live-action che racconta la storia della giovane, dei 7 nani e della strega malvagia. Una storia che tutti conosciamo a memoria ma da cui non riusciamo a starci lontano.