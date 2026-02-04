“Una giornata particolare” di Caterina De’ Medici raccontata da Aldo Cazzullo

Indietro nel tempo alla scoperta di una delle donne più misteriose e discusse della storia: Caterina De’ Medici. La regina consorte è al centro di “Caterina De’ Medici: complotto a Parigi”, la puntata di “Una Giornata Particolare” che La7 ripropone mercoledì 4 febbraio in prima serata.

Aldo Cazzullo racconta, ora per ora, minuto per minuto, dettaglio dopo dettaglio, una giornata fra le più cruente e controverse del Rinascimento: la notte di San Bartolomeo e la strage degli Ugonotti, avvenuta a Parigi il 24 agosto del 1572.

Caterina De’ Medici: complotto a Parigi

Accompagnato dagli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido, Cazzullo ripercorre la vita, le opere, i segreti di una grande italiana alla corte di Francia che ha saputo ritagliarsi un posto di primo piano nella politica europea. Una donna che ha affinato magistralmente l’arte di districarsi in un mondo dominato dagli uomini, dalle guerre, dal sangue.

Caterina ha fronteggiato ostacoli e sconfitto nemici, trasformandosi da moglie e madre sottomessa a politico moderno, incarnando la figura di sovrana priva di scrupoli teorizzata da un altro fiorentino della sua epoca, Niccolò Machiavelli. Ad assisterla nel governo del regno, anche figure enigmatiche come profeti e indovini, fra i quali il più famoso di sempre: Nostradamus.

A raccontare la giornata particolare come sempre sono anche i luoghi, magnifici, spettacolari, parlanti: il Museo del Louvre, il Palais de Luxembourg, la Chiesa di Saint Denis, le vie e le piazze del quartiere Marais a Parigi, i sontuosi Castelli della Loira, e poi i siti più affascinanti e nascosti di Firenze, in primis Palazzo Vecchio e Palazzo Pitti, ma anche Palazzo Medici Riccardi, il convento delle Murate, l’antica officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella, e ancora la Cattedrale di Ginevra e l’auditorium di Calvino che conducono dentro alle guerre di religione che infiammarono l’Europa del ‘500.

Le scrittrici Lia Celi e Alessandra Necci, lo storico Marcello Simonetta, e il teologo Fulvio Ferrario sono gli esperti di primo piano che contribuiranno a chiarire il contesto e aspetti singolari della protagonista e di questa giornata particolare.

La notte di San Bartolomeo

La notte di San Bartolomeo, avvenuta tra il 23 e il 24 agosto 1572, fu uno dei massacri più feroci della storia francese. Tutto ebbe inizio con un matrimonio che avrebbe dovuto portare la pace: quello tra il leader ugonotto Enrico di Borbone e la cattolica Margherita di Valois. Tuttavia, la tensione a Parigi era altissima e, dopo un fallito attentato contro l’ammiraglio Coligny, la famiglia reale guidata da Caterina de’ Medici ordinò l’eliminazione dei capi protestanti per timore di una loro vendetta.

Quella che doveva essere un’esecuzione mirata si trasformò rapidamente in una carneficina incontrollata quando la popolazione cattolica di Parigi, mossa dal fanatismo, iniziò a dare la caccia a ogni ugonotto presente in città. La violenza si propagò in modo selvaggio per le strade, coinvolgendo migliaia di persone innocenti, e si estese nei giorni successivi a molte altre province della Francia. Questo tragico evento segnò il punto di non ritorno delle guerre di religione, lasciando sul campo migliaia di vittime e risolvendo il conflitto solo molti anni dopo con la concessione della libertà di culto.

Una giornata particolare

“Una giornata particolare” è un format originale tv de La7 prodotto da Stand by me che si propone di rivoluzionare il modo di raccontare la storia in televisione.