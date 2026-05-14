“Boyfriend on Demand”, il K-drama Netflix con Jisoo delle BLACKPINK che racconta la difficoltà di relazionarsi 

C’è qualcosa di profondamente contemporaneo nel successo di “Boyfriend on Demand”, il K-drama romantico di Netflix con protagonista Jisoo delle BLACKPINK. Dietro la superficie patinata fatta di appuntamenti perfetti, scenari romantici e partner costruiti su misura, la serie racconta infatti una paura molto reale: quella di vivere in un mondo dove le relazioni autentiche sembrano sempre più difficili da sostenere.

Il drama sudcoreano, distribuito da Netflix dal marzo 2026, parte da una premessa apparentemente semplice ma estremamente attuale. E se esistesse un servizio capace di creare il fidanzato ideale attraverso la realtà virtuale? Un partner programmato per capire ogni desiderio, eliminare ogni conflitto e offrire l’illusione di una connessione perfetta?

“Boyfriend on Demand” usa questa idea per costruire una commedia romantica leggera e visivamente seducente, ma sotto l’estetica color pastello e il fascino dei suoi protagonisti nasconde anche una riflessione inquietante sulla solitudine contemporanea, sul burnout lavorativo e sul bisogno disperato di sentirsi amati.

Jisoo delle BLACKPINK protagonista del fenomeno Netflix

Uno dei motivi principali dell’enorme attenzione mediatica attorno alla serie è naturalmente la presenza di Jisoo, membro delle BLACKPINK e ormai figura centrale della cultura pop globale.

Negli ultimi anni le idol del K-pop hanno progressivamente conquistato anche il mondo della recitazione, ma nel caso di Jisoo il passaggio ai drama è stato seguito con particolare curiosità. Dopo “Snowdrop” e altri progetti televisivi, “Boyfriend on Demand” rappresenta uno dei suoi ruoli più importanti e mediaticamente esposti.

Nella serie interpreta Seo Mi-rae, produttrice di webtoon esausta dal lavoro e ormai emotivamente distante dalle relazioni reali. La sua quotidianità è fatta di scadenze, stress professionale e isolamento emotivo, fino all’incontro con una piattaforma di dating virtuale capace di creare esperienze romantiche immersive e personalizzate.

La scelta di affidare il ruolo proprio a Jisoo non è casuale. La serie gioca continuamente sul contrasto tra l’immagine glamour e idealizzata della protagonista e la sua profonda stanchezza interiore. È una donna circondata da schermi, notifiche e contenuti romantici, ma incapace di vivere davvero una relazione autentica.

Una rom-com che parla di tecnologia e desiderio

A differenza di molti drama romantici tradizionali, “Boyfriend on Demand” introduce un elemento quasi distopico che richiama temi sempre più presenti nella cultura contemporanea: intelligenza artificiale, relazioni virtuali e simulazione emotiva.

La piattaforma al centro della storia permette infatti agli utenti di vivere appuntamenti perfetti con partner digitali costruiti sui propri gusti personali. Ogni esperienza è progettata per offrire conforto emotivo, assenza di conflitto e gratificazione immediata.

La domanda che la serie pone implicitamente è molto semplice: se l’amore reale comporta dolore, incomprensioni e vulnerabilità, perché scegliere ancora una relazione autentica quando la tecnologia può offrire una versione idealizzata e controllabile del romanticismo?

È uno spunto narrativo che ricorda alcune delle migliori puntate di “Black Mirror”, ma reinterpretato attraverso l’estetica morbida e sentimentale tipica dei K-drama.

Il successo globale dei K-drama continua

Il fenomeno di “Boyfriend on Demand” conferma ancora una volta quanto i K-drama siano diventati centrali nell’intrattenimento globale.

Negli ultimi anni Netflix ha investito enormemente nella serialità coreana, trasformando produzioni un tempo considerate “di nicchia” in successi internazionali. Serie come “Squid Game”, “Crash Landing on You”, “The Glory” o “Extraordinary Attorney Woo” hanno dimostrato che il pubblico occidentale è sempre più affascinato dalla narrazione sudcoreana.

“Boyfriend on Demand” si inserisce perfettamente in questa tendenza, ma lo fa scegliendo una strada diversa rispetto ai thriller o ai drama più cupi. Qui il tono è romantico, ironico e apparentemente leggero, anche se la serie continua a suggerire una domanda inquietante: stiamo diventando incapaci di vivere relazioni vere?

Il confine tra realtà e fantasia

Uno degli aspetti più interessanti del drama è il modo in cui il confine tra virtuale e reale diventa progressivamente più ambiguo.

Seo Mi-rae inizia infatti a rifugiarsi sempre di più nella piattaforma digitale, dove ogni relazione è controllabile, prevedibile e rassicurante. Nel frattempo, però, la sua vita reale continua a scorrere, soprattutto attraverso il rapporto con il collega Park Gyeong-nam, interpretato da Seo In-guk.

Come spesso accade nei K-drama romantici, il rapporto tra i due nasce inizialmente attraverso tensioni, incomprensioni e dinamiche lavorative conflittuali. Ma proprio questa imperfezione rende il legame reale molto più autentico rispetto alle simulazioni virtuali.

La serie sembra quindi suggerire che l’amore vero sia prezioso proprio perché imprevedibile, scomodo e impossibile da controllare completamente.

Estetica perfetta e malinconia contemporanea

Dal punto di vista visivo, “Boyfriend on Demand” è costruita con l’estetica tipica dei grandi K-drama Netflix: fotografia luminosa, palette pastello, ambientazioni eleganti e una continua sensazione di romanticismo sospeso.

Ma dietro questa perfezione visiva si nasconde una malinconia molto contemporanea. La protagonista è una donna che lavora troppo, dorme poco e ha smesso di credere davvero nelle relazioni. Il dating virtuale non nasce quindi dal desiderio di divertirsi, ma da un bisogno di fuga emotiva.

Ed è proprio qui che il drama diventa interessante. Perché la serie non parla soltanto di tecnologia, ma di una generazione esausta, iperconnessa e spesso incapace di gestire l’imprevedibilità delle emozioni reali.

Perché “Boyfriend on Demand” sta facendo discutere

La serie ha ricevuto reazioni molto contrastanti. Molti spettatori hanno apprezzato il concept originale, l’estetica e il carisma di Jisoo, mentre altri hanno criticato la sceneggiatura giudicandola meno profonda di quanto promettesse inizialmente.

Eppure proprio questa ambiguità sembra aver contribuito al suo successo. “Boyfriend on Demand” non è un capolavoro rivoluzionario, ma è una serie che riesce a intercettare perfettamente le ansie del presente.

Viviamo infatti in un’epoca in cui le relazioni passano continuamente attraverso schermi, algoritmi e applicazioni. Le dating app hanno modificato il modo in cui ci innamoriamo, mentre l’intelligenza artificiale inizia già oggi a simulare conversazioni emotive sempre più realistiche.

In questo senso il drama sudcoreano appare meno lontano dalla realtà di quanto potrebbe sembrare.

Ed è forse proprio questo il motivo per cui “Boyfriend on Demand” continua a far parlare di sé: perché sotto la sua superficie romantica racconta una domanda che riguarda ormai tutti. Quanto siamo ancora disposti a rischiare per amare davvero?