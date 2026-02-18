10 K-Drama assolutamente da vedere se ti manca Squid Game

Dopo il fenomeno globale di Squid Game, i K-Drama continuano a conquistare Netflix con storie indimenticabili e generi diversi, romance, commedia, dramma sociale e protagonisti iconici. 10 serie coreane imperdibili da non perdere nel tuo catalogo di visione.

I K-Drama non sono più un fenomeno di nicchia: dal boom di Squid Game a una costante presenza nei Top 10 internazionali di Netflix, le serie televisive coreane sono entrate stabilmente nel gusto globale, portando con sé uno stile narrativo immediato, personaggi indimenticabili e la capacità di raccontare sentimenti e temi sociali profondi attraverso racconti visivi potentissimi.

Come spiegato da Rolling Stone Italia, i K-Drama si muovono su binari narrativi collaudati ma con una freschezza narrativa che li rende irresistibili anche ai non appassionati del genere. Il mix di romanticismo, soap opera, comedy, dramma psicologico, azione e tematiche sociali li ha resi un fenomeno globale che vale la pena esplorare.

10 K-Drama da vedere nel catalogo Netflix

I K-Drama non sono più una moda passeggera: sono diventati parte integrante della cultura pop mondiale, capaci di raccontare amore, dolore, identità e tensioni sociali con una forza narrativa rara.

Da romantic comedy leggere e irresistibili a drammi psicologici intensi, queste 10 serie su Netflix offrono un panorama ampio e rappresentativo delle infinite sfumature del mondo televisivo coreano. Che tu sia un principiante curioso oppure un fan affezionato, queste storie hanno qualcosa da dire, da emozionare e da far riflettere e tutte meritano un posto nella tua watchlist.

Avvocata Woo (Extraordinary Attorney Woo)

Al primo posto della lista c’è “Avvocata Woo”, una serie che ha conquistato pubblico e critica con la sua protagonista brillante e unica. La protagonista, Woo Young-woo, è un’avvocatessa affetta da autismo con un quoziente intellettivo straordinario e una memoria eccezionale. Ma non è solo la sua intelligenza a renderla speciale: è il modo in cui affronta il mondo, senza compromessi, con la sua innocenza e la sua curiosità.

La serie esplora pregiudizi, difficoltà relazionali e ingiustizie sociali, trasformando la protagonista in un’eroina moderna che parla di inclusività, diversità e autenticità.

Itaewon Class

Al secondo posto c’è “Itaewon Class”, un drama che fonde revenge story, dramma sociale e percorsi di crescita personale.

La trama segue Park Sae Ro-yi, che apre un bar nel quartiere trendy di Itaewon a Seoul dopo aver perso tutto per mano di un ricco magnate. La sua missione: trasformare un piccolo locale in un’impresa di successo, superando discriminazioni, differenze di classe, rivalità e ostacoli personali.

Itaewon Class è una storia di riscatto e resilienza che tocca temi attuali come giustizia sociale, accettazione e diversità, rendendola una delle serie più memorabili degli ultimi anni.

Crash Landing on You

Tra i titoli più popolari su Netflix, “Crash Landing on You” è una commedia romantica che va ben oltre il semplice romance.

La serie racconta la storia di Yoon Se-ri, un’ereditiera sudcoreana che, a causa di una tempesta, finisce per errore in Corea del Nord, dove incontra l’ufficiale nordcoreano Ri Jeong-hyeok. Da attriti iniziali nasce una commovente storia d’amore che supera barriere culturali, politiche e sociali, offrendo una combinazione unica di sentimento, tensione politica e umanità.

Business Proposal

Se cerchi una commedia romantica leggera ma irresistibile, “Business Proposal” è una certezza. La trama segue Shin Ha-ri, costretta da amici e familiari a partecipare a appuntamenti al buio. Per evitarlos, accetta di impersonare un’altra ragazza… scoprendo che l’uomo che ha davanti è il suo stesso capo! Tra equivoci, conflitti e momenti esilaranti, la serie è un classico esempio di romantic comedy coreana con quel tocco di ironia e cuore che conquista subito.

It’s Okay Not To Be Okay

Considerato uno dei titoli più intensi della storia recente dei K-Drama, “It’s Okay Not To Be Okay” affronta con rara sensibilità temi come salute mentale, trauma, famiglia e amore.

La storia ruota attorno a Moon Gang-tae e Ko Moon-young, un’infermiera con disturbi della personalità e un fratello rischiato dalla dolorosa esperienza di vita. Questo K-Drama non è solo una storia romantica: è un’esplorazione profonda delle ferite psicologiche e di come si possa guarire attraverso connessione, vulnerabilità e affetto.

Twenty-Five Twenty-One

Ambientato durante la crisi finanziaria asiatica degli anni ’90, “Twenty-Five Twenty-One” è un coming-of-age intenso e nostalgico che esplora amicizia, sogni e relazioni intergenerazionali.

Attraverso i personaggi, la serie indaga come esperienze formative, fallimenti e successi plasmino le scelte di una vita, combinando dramma e romanticismo con una profondissima nostalgia generazionale.

Something in the Rain

Un K-Drama più intimo e delicato, “Something in the Rain” racconta la storia d’amore tra due ex amici d’infanzia, esplorando dinamiche sociali complesse come differenze di età, giudizio sociale e crescita emotiva.

Con un tono pacato e realistico, la serie porta lo spettatore dentro le pieghe dei sentimenti quotidiani, offrendo una visione di amore che nasce con dolcezza e profondità, lontano dai grandi drammi catartici ma ricca di empatia e tatto narrativo.

Hometown Cha-Cha-Cha

Per chi ama storie feel-good con forte componente umana, “Hometown Cha-Cha-Cha” è un titolo da non perdere.

Ambientata in un piccolo villaggio costiero, la serie racconta come l’arrivo di una donna moderna in una comunità tradizionale possa trasformare vite, relazioni e percezioni. Con il suo mix di romance, amicizia e senso di comunità, questa serie è un abbraccio visivo: semplice, confortante e profondamente umano.

Strong Girl Nam-soon

Una delle serie più divertenti e originali della lista, “Strong Girl Nam-soon” è uno spin-off di un altro K-Drama di successo che racconta le avventure di una donna con forza sovrumana.

Qui, il tono combina azione, humour e affetto familiare, mostrando come un personaggio incredibilmente forte nel fisico possa essere ancora più interessante per le sue vulnerabilità emotive e legami umani, in una narrazione che oscilla tra commedia e dramma.

Mad for Each Other

Chiude la lista “Mad for Each Other”, una commedia romantica che gioca con archetipi narrativi e personaggi eccentrici.

La serie segue l’incontro tra due persone con personalità complessa e modalità antisociali, una classica storia enemies-to-lovers ma con un tocco di follia visiva e narrativa che la distingue dal resto del genere. È perfetta per chi cerca romanticismo e humour con un tocco alternativo.