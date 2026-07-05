5 serie TV romance perfette da vedere quest’estate: storie d’amore che fanno sognare e riflettere

L’estate è la stagione in cui si ha finalmente il tempo di rallentare. C’è chi approfitta delle ferie per recuperare i grandi thriller dell’anno e chi, invece, preferisce lasciarsi trasportare da storie capaci di emozionare senza rinunciare alla leggerezza. Le serie romance sono perfette proprio per questo: raccontano l’amore, ma anche la crescita personale, le…

L’estate è la stagione in cui si ha finalmente il tempo di rallentare. C’è chi approfitta delle ferie per recuperare i grandi thriller dell’anno e chi, invece, preferisce lasciarsi trasportare da storie capaci di emozionare senza rinunciare alla leggerezza. Le serie romance sono perfette proprio per questo: raccontano l’amore, ma anche la crescita personale, le amicizie, i cambiamenti e quei momenti della vita che finiscono per trasformarci.

Negli ultimi anni il genere si è evoluto molto. Accanto ai classici teen drama sono arrivate serie dedicate a un pubblico adulto, storie che parlano di seconde possibilità, relazioni imperfette e sentimenti raccontati con maggiore complessità. Ecco cinque titoli usciti negli ultimi anni che meritano di accompagnare le vostre serate estive.

5 serie tv romance da vedere questa estate

È probabilmente la serie che più di ogni altra riesce a evocare l’immaginario dell’estate. Tratta dai romanzi di Jenny Han, segue Belly, una ragazza che ogni anno trascorre le vacanze nella stessa casa sul mare insieme alla famiglia e ai fratelli Conrad e Jeremiah.

Tra tramonti sulla spiaggia, primi amori e rapporti che cambiano inevitabilmente con la crescita, la serie racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta senza dimenticare il peso della nostalgia e della perdita. Dietro il triangolo amoroso c’è infatti anche una riflessione sul tempo che passa e sulle persone che ci accompagnano mentre diventiamo adulti.

Nobody Wants This (Netflix)

Una delle sorprese romantiche più apprezzate degli ultimi anni.

La protagonista è una brillante podcaster che si innamora di un giovane rabbino. Il loro rapporto si scontra con differenze culturali, aspettative familiari e modi opposti di affrontare la vita, ma senza trasformare questi ostacoli in semplici stereotipi.

La forza della serie sta nei dialoghi, nell’ironia e nella capacità di raccontare una relazione adulta, fatta di compromessi, paure e vulnerabilità. È una commedia romantica che diverte, ma lascia anche spazio a riflessioni sul significato di costruire una coppia.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi (Prime Video)

Basata sulla saga di Mona Kasten, è diventata uno dei fenomeni romantici più importanti degli ultimi anni.

Ruby Bell è una studentessa brillante che ottiene una borsa di studio in un prestigioso college frequentato dall’élite tedesca. Qui incontra James Beaufort, erede di una delle famiglie più influenti della scuola.

Quello che inizialmente sembra il classico romance “enemies to lovers” acquista progressivamente maggiore profondità grazie all’attenzione dedicata ai protagonisti, ai loro traumi familiari e alle difficoltà di trovare il proprio posto in un ambiente dominato dal privilegio e dalle aspettative sociali.

One Day (Netflix)

L’adattamento del romanzo di David Nicholls è una delle storie d’amore più intense degli ultimi anni.

La serie segue Emma e Dexter nell’arco di vent’anni, raccontando sempre lo stesso giorno dell’anno. Attraverso questa struttura originale assistiamo all’evoluzione del loro rapporto, tra occasioni mancate, incontri, allontanamenti e nuovi inizi.

Più che una semplice storia romantica, One Day riflette sul tempo, sulle scelte che cambiano una vita e sull’importanza delle persone che continuano a tornare nel nostro percorso anche quando sembrano essersene andate.

My Life with the Walter Boys (Netflix)

Per chi cerca un romance più leggero ma ricco di emozioni, questa serie rappresenta una scelta ideale.

Dopo una tragedia familiare, Jackie lascia New York per trasferirsi in una casa di campagna dove viene accolta da una famiglia con dieci figli. L’impatto con questa nuova realtà cambia completamente il suo modo di vedere sé stessa e il futuro.

Tra amicizie, rivalità, primi sentimenti e nuovi equilibri, la serie racconta soprattutto la ricerca di una nuova casa e di una nuova famiglia, mostrando come l’amore possa assumere forme molto diverse.

Il romance continua a conquistare il pubblico

Il successo di queste serie dimostra che il romance contemporaneo non si limita più alla semplice storia d’amore. Oggi il sentimento diventa uno strumento per parlare di identità, salute mentale, famiglia, differenze sociali e crescita personale.

Forse è anche questo il motivo per cui funzionano così bene durante l’estate. In un periodo in cui si cerca qualche ora di leggerezza, queste storie riescono a emozionare senza rinunciare alla complessità dei personaggi. Sono serie che fanno compagnia, invitano a immedesimarsi nei protagonisti e ricordano che ogni relazione importante, prima ancora di cambiare la vita di qualcuno, contribuisce a cambiare il modo in cui guarda il mondo.