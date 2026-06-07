10 film da vedere prima della Maturità: storie che insegnano più di una lezione

La Maturità non misura soltanto ciò che si è studiato sui libri. Molte tracce degli ultimi anni hanno chiesto agli studenti di riflettere sul rapporto tra individuo e società, sul valore della memoria, sulle trasformazioni tecnologiche, sulla guerra, sulla libertà e sulla responsabilità personale. Il cinema può diventare un alleato prezioso perché riesce a trasformare…

La Maturità non misura soltanto ciò che si è studiato sui libri. Molte tracce degli ultimi anni hanno chiesto agli studenti di riflettere sul rapporto tra individuo e società, sul valore della memoria, sulle trasformazioni tecnologiche, sulla guerra, sulla libertà e sulla responsabilità personale.

Il cinema può diventare un alleato prezioso perché riesce a trasformare date, eventi e concetti astratti in storie capaci di lasciare un segno. Alcuni film raccontano pagine fondamentali della storia contemporanea, altri affrontano questioni che riguardano il nostro presente e il nostro futuro. Ecco dieci titoli che vale la pena recuperare prima dell’esame.

10 film da vedere prima della Maturità

“Oppenheimer” (2023) – La scienza e il peso delle conseguenze

Il film di Christopher Nolan racconta la vita di J. Robert Oppenheimer, il fisico che guidò il Progetto Manhattan durante la Seconda guerra mondiale. Più che una biografia, è una riflessione sul rapporto tra progresso scientifico ed etica. Un tema che ritorna spesso nelle tracce scolastiche e che oggi appare più attuale che mai nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

“Il diritto di contare” (2016) – Donne, scienza e diritti civili

La storia vera di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, tre matematiche afroamericane che contribuirono ai successi della NASA negli anni Sessanta. Attraverso il loro percorso emergono il razzismo istituzionale, la segregazione e la lotta per l’uguaglianza. Un film perfetto per collegare storia, educazione civica e questione femminile.



“La zona d’interesse” (2023)

Uno dei film più sconvolgenti degli ultimi anni sulla Shoah. Jonathan Glazer racconta la famiglia del comandante di Auschwitz senza mostrare direttamente il campo di sterminio. Il male rimane sullo sfondo ma invade ogni scena. Un’opera che aiuta a riflettere sulla banalità dell’orrore e sull’importanza della memoria storica.

“C’è ancora domani” (2023)

Il successo di Paola Cortellesi ha riportato l’attenzione sull’Italia del dopoguerra e sulla condizione femminile. Attraverso la storia di Delia il film racconta violenza domestica, emancipazione e conquista del diritto di voto. Temi che permettono di collegare storia italiana, diritti e cittadinanza.

“The Social Network” (2010)

Dietro la nascita di Facebook si nasconde una riflessione sul potere delle tecnologie e sulle trasformazioni delle relazioni umane. Oggi, in un mondo dominato dai social media, il film appare ancora più interessante di quando uscì. Ideale per affrontare argomenti legati alla comunicazione contemporanea.

“L’onda” (2008)

In una scuola tedesca un insegnante dimostra ai propri studenti come possa nascere una dittatura. Quello che inizia come un esperimento educativo sfugge rapidamente di mano. Un film potente per comprendere i meccanismi del consenso, del conformismo e dei totalitarismi.

“Green Book” (2018)

Attraverso il viaggio di un pianista afroamericano e del suo autista negli Stati Uniti degli anni Sessanta, il film affronta il tema della discriminazione razziale. Un racconto accessibile e coinvolgente che aiuta a comprendere una delle battaglie fondamentali del Novecento.

“Io capitano” (2023)

Il film di Matteo Garrone racconta il viaggio di due ragazzi senegalesi verso l’Europa. Una prospettiva diversa rispetto a quella solitamente proposta dai media quando si parla di migrazioni. Un’opera che invita a riflettere sui fenomeni migratori contemporanei e sul concetto di confine.



“1984” (1984)

Tratto dal celebre romanzo di George Orwell, è uno dei film più importanti per comprendere il tema del controllo sociale. Sorveglianza, manipolazione dell’informazione e riscrittura della realtà sono questioni che continuano a interrogare il nostro presente digitale.



“Dead Poets Society” (L’attimo fuggente) (1989)

Non parla di storia o politica in senso stretto, ma di formazione, libertà di pensiero e coraggio intellettuale. Il professor Keating insegna ai suoi studenti a sviluppare uno sguardo critico sul mondo, una lezione che rappresenta forse il senso più profondo della Maturità stessa.



Un esame che va oltre i libri

La Maturità arriva al termine di un percorso scolastico, ma anche di una fase della vita. Per questo motivo i film migliori da vedere prima dell’esame non sono necessariamente quelli che aiutano a ripassare una data o un evento storico. Sono quelli che insegnano a osservare il mondo con maggiore consapevolezza.

Dalla Shoah raccontata ne La zona d’interesse alle battaglie per i diritti civili di Il diritto di contare, dalle domande etiche di Oppenheimer alle riflessioni sull’informazione e sul potere di 1984, ciascuno di questi film offre strumenti per interpretare il presente.