Una frase di William Faulkner sul valore del nostro tempo

La frase di William Faulkner tratta dal romanzo Santuario offre una riflessione sorprendente e quasi paradossale sul tempo, sulla sofferenza e sulla percezione umana degli eventi. «Il tempo non è poi questo gran male, dopotutto. Basta usarlo bene…» sembra inizialmente una considerazione rassicurante, quasi ottimistica; eppure, proseguendo nella lettura, emerge un’immagine più complessa e inquietante,…

La frase di William Faulkner tratta dal romanzo Santuario offre una riflessione sorprendente e quasi paradossale sul tempo, sulla sofferenza e sulla percezione umana degli eventi. «Il tempo non è poi questo gran male, dopotutto. Basta usarlo bene…» sembra inizialmente una considerazione rassicurante, quasi ottimistica; eppure, proseguendo nella lettura, emerge un’immagine più complessa e inquietante, quella di un elastico tirato fino al punto di rottura, simbolo di una tensione estrema che può ridurre anche le tragedie più grandi a qualcosa di minimo, quasi insignificante.

«Il tempo non è poi questo gran male, dopotutto. Basta usarlo bene, e si può tirare qualsiasi cosa, come un elastico, finché da una parte o dall’altra si spacca, e eccoti lì, con tutta la tragedia e la disperazione ridotta a due nodini fra pollice e indice delle due mani.»

WIlliam Faulkner e il suo Santuario

Il primo elemento che colpisce è il ribaltamento di un’idea comune: il tempo viene spesso percepito come un nemico. Esso scorre inesorabile, consuma le esperienze, allontana le persone, trasforma il presente in passato. In molte opere letterarie, il tempo è associato alla perdita, al rimpianto, alla decadenza. Faulkner, invece, sembra suggerire che il tempo non sia intrinsecamente negativo; al contrario, può diventare uno strumento, qualcosa che si può “usare”. Questa visione introduce un elemento di responsabilità: non è il tempo in sé a determinare il nostro destino, ma il modo in cui lo viviamo e lo gestiamo.

L’immagine dell’elastico è centrale nella citazione. Tirare il tempo “come un elastico” significa manipolarlo, estenderlo, deformarlo secondo le esigenze della mente umana. In effetti, la percezione del tempo non è mai oggettiva: un momento di dolore può sembrare infinito, mentre un attimo di felicità può svanire in un istante. Faulkner sembra giocare proprio su questa relatività, mostrando come il tempo possa essere dilatato o compresso fino a cambiare completamente il significato delle esperienze.

Ma l’aspetto più potente della metafora è il momento della rottura: “finché da una parte o dall’altra si spacca”. Qui il tono della riflessione cambia. Se da un lato il tempo può essere usato e modellato, dall’altro esiste un limite oltre il quale la tensione diventa insostenibile. La rottura dell’elastico rappresenta il punto critico, il momento in cui qualcosa cede, in cui la realtà non può più essere sostenuta o interpretata nello stesso modo. È una metafora della crisi, della caduta, ma anche della trasformazione.

Eppure, ciò che segue è ancora più sorprendente: tutta “la tragedia e la disperazione” si riducono a “due nodini fra pollice e indice”. Questa immagine suggerisce una drastica riduzione, una miniaturizzazione dell’esperienza umana. Ciò che sembrava immenso, insopportabile, totalizzante, viene improvvisamente ridimensionato, quasi banalizzato. Faulkner sembra indicare che il tempo, una volta “spezzato” o compreso, ha il potere di relativizzare anche il dolore più grande.

Questa idea può essere interpretata in diversi modi. Da un lato, potrebbe rappresentare una forma di consolazione: con il passare del tempo, anche le sofferenze più intense perdono la loro forza, diventano ricordi, frammenti di esperienza che possiamo osservare con maggiore distacco. In questo senso, il tempo agisce come una sorta di filtro, che attenua le emozioni e permette di rielaborarle.

Dall’altro lato, però, la riduzione della tragedia a “due nodini” può apparire inquietante. Non si tratta solo di un processo di guarigione, ma anche di una perdita di intensità, di significato. Se tutto può essere ridotto, allora nulla è davvero assoluto; anche il dolore più profondo può essere compresso, quasi annullato. Questa prospettiva introduce una dimensione di relativismo che può risultare destabilizzante.

Santuario

Nel contesto dell’opera di Faulkner, questa riflessione assume un valore ancora più significativo. I suoi romanzi sono spesso caratterizzati da una narrazione complessa, in cui il tempo non è lineare ma frammentato, sovrapposto, rielaborato attraverso la memoria e la coscienza dei personaggi. In Santuario, come in molte altre sue opere, il tempo diventa un elemento strutturale fondamentale, che contribuisce a costruire la tensione narrativa e a esplorare la psicologia dei personaggi.

La citazione riflette quindi anche una concezione moderna del tempo, lontana dalla linearità tradizionale. Il tempo non è più una semplice successione di eventi, ma una dimensione fluida, soggettiva, che può essere manipolata dalla memoria e dall’immaginazione. In questo senso, Faulkner anticipa alcune riflessioni tipiche del Novecento, in cui la realtà viene interpretata come qualcosa di instabile e relativo.

Un altro aspetto interessante riguarda il rapporto tra tempo e controllo. L’idea di poter “usare” il tempo suggerisce una certa padronanza, ma la rottura dell’elastico indica che questo controllo è solo parziale. L’essere umano può tentare di gestire il tempo, ma non può dominarlo completamente. Esiste sempre un limite, un punto oltre il quale la realtà sfugge al controllo e si impone con la sua forza.

In conclusione, la citazione di William Faulkner offre una riflessione complessa e ambivalente sul tempo. Da un lato, esso appare come uno strumento che può aiutare a ridimensionare il dolore e a dare un senso alle esperienze; dall’altro, rivela la fragilità di ogni tentativo umano di controllo e la relatività di ciò che consideriamo assoluto. L’immagine dell’elastico, con la sua tensione e la sua rottura, sintetizza perfettamente questa duplice natura: il tempo può essere modellato, ma non senza conseguenze. E forse è proprio in questa tensione tra controllo e limite che si gioca una parte fondamentale dell’esperienza umana.