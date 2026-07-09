Una frase di Voltaire sul valore che hanno le nostre parole

Con questa affermazione, contenuta nei Dialogues, Voltaire formula una delle osservazioni più provocatorie e disincantate sul linguaggio e sulla natura umana. Lo scrittore e filosofo francese, tra i maggiori protagonisti dell’Illuminismo europeo, era convinto che la ragione dovesse guidare l’uomo nella ricerca della verità, ma conosceva anche molto bene i limiti dell’essere umano, le sue…

Con questa affermazione, contenuta nei Dialogues, Voltaire formula una delle osservazioni più provocatorie e disincantate sul linguaggio e sulla natura umana. Lo scrittore e filosofo francese, tra i maggiori protagonisti dell’Illuminismo europeo, era convinto che la ragione dovesse guidare l’uomo nella ricerca della verità, ma conosceva anche molto bene i limiti dell’essere umano, le sue debolezze e le sue contraddizioni.

La citazione, nella sua apparente semplicità, racchiude proprio questa duplice consapevolezza: le parole, nate per comunicare il pensiero, possono diventare il mezzo attraverso cui il pensiero viene nascosto, alterato o mascherato. Il paradosso è evidente e, proprio per questo, estremamente efficace. Lo strumento destinato a favorire la comprensione reciproca finisce spesso per produrre l’effetto opposto, trasformandosi in un velo dietro il quale si celano intenzioni, interessi e sentimenti che non si desidera mostrare.

«[Gli uomini] si servono delle parole solo per nascondere i loro pensieri.»

Voltaire, un volto dell’illuminismo

Voltaire ricorre volutamente a un’esagerazione, come spesso fanno i grandi moralisti. Sarebbe infatti ingiusto sostenere che ogni parola pronunciata dall’uomo abbia lo scopo di occultare il proprio pensiero. Esistono conversazioni sincere, confessioni autentiche, dialoghi nei quali il linguaggio realizza pienamente la sua funzione comunicativa. Tuttavia il filosofo francese invita il lettore a riflettere su un aspetto meno evidente ma profondamente reale della comunicazione umana: parlare non significa sempre rivelarsi. Molto spesso, anzi, le parole vengono accuratamente scelte per non dire tutto, per attenuare una verità scomoda, per evitare un conflitto, per ottenere un vantaggio o semplicemente per proteggere la propria interiorità. In questo senso, il linguaggio diventa non soltanto uno strumento di espressione, ma anche uno strumento di difesa.

La storia della civiltà offre innumerevoli esempi di questo fenomeno. La diplomazia, per esempio, si fonda spesso sull’arte di dire senza dire, di suggerire senza affermare esplicitamente, di mantenere volutamente un margine di ambiguità. I trattati internazionali sono costruiti con un’attenzione quasi maniacale alla scelta delle parole, proprio perché una formulazione troppo diretta potrebbe compromettere delicati equilibri politici. Anche il linguaggio della politica, in ogni epoca, mostra quanto le parole possano essere utilizzate per persuadere, rassicurare, convincere o dissimulare intenzioni che non vengono dichiarate apertamente. Voltaire, osservatore attento della società e delle istituzioni del suo tempo, conosceva bene questi meccanismi e li denunciava con il suo consueto spirito ironico.

Ma la riflessione non riguarda soltanto la vita pubblica. Anche nelle relazioni quotidiane ciascuno di noi sperimenta quanto sia difficile esprimere completamente ciò che pensa. Talvolta scegliamo parole più gentili per non ferire chi ci sta di fronte; altre volte preferiamo il silenzio a una sincerità che potrebbe risultare distruttiva. Esistono poi situazioni nelle quali la paura del giudizio altrui induce le persone a nascondere le proprie convinzioni più profonde, adattando il proprio linguaggio alle aspettative dell’ambiente in cui vivono. In questi casi le parole diventano una maschera, uno strumento attraverso il quale proteggere la propria identità o evitare conseguenze indesiderate.

Voltaire, tuttavia, sembra andare ancora oltre. Egli suggerisce che questa distanza tra pensiero e linguaggio non costituisca un’eccezione, ma una caratteristica costante della natura umana. L’uomo è un essere sociale e, proprio per questo, non può permettersi di manifestare continuamente tutto ciò che pensa. La convivenza richiede prudenza, autocontrollo e capacità di adattamento. Se ogni individuo esprimesse senza filtri ogni emozione, ogni giudizio e ogni impulso, la vita collettiva diventerebbe probabilmente impossibile. Da questo punto di vista, le parole non servono soltanto a comunicare, ma anche a regolare i rapporti tra le persone, introducendo quella distanza necessaria che rende possibile la convivenza civile.

La filosofia del linguaggio ha affrontato più volte questo problema. Già nel mondo antico si distingueva tra ciò che viene pensato interiormente e ciò che viene espresso attraverso il discorso. Nel corso dei secoli molti filosofi hanno osservato che il linguaggio non coincide mai perfettamente con il pensiero. Le parole sono strumenti limitati, incapaci di riprodurre integralmente la complessità dell’esperienza interiore. A questa inevitabile imperfezione si aggiunge poi la volontà cosciente dell’individuo di selezionare ciò che desidera comunicare. Il risultato è che tra pensiero e parola esiste sempre uno spazio, più o meno ampio, nel quale si collocano omissioni, sfumature, reticenze e interpretazioni.

L’osservazione di Voltaire acquista un significato ancora più attuale nell’epoca della comunicazione digitale. Oggi miliardi di persone pubblicano quotidianamente messaggi, fotografie e commenti attraverso i social network, costruendo una rappresentazione pubblica della propria identità. Tuttavia ciò che viene mostrato raramente coincide con la totalità della vita reale. Le parole e le immagini selezionate contribuiscono a costruire un’immagine desiderata di sé, nella quale alcuni aspetti vengono enfatizzati e altri completamente nascosti. In questo senso, la provocazione del filosofo francese sembra anticipare uno dei grandi problemi contemporanei: la distanza tra l’identità autentica e quella comunicata.

Naturalmente sarebbe un errore interpretare la citazione come una condanna assoluta del linguaggio. Se davvero le parole servissero soltanto a nascondere il pensiero, ogni forma di dialogo sarebbe impossibile. La stessa opera di Voltaire perderebbe significato, poiché anche i suoi libri utilizzano le parole per trasmettere idee, critiche e riflessioni. Il paradosso funziona proprio perché contiene una parte di verità senza pretendere di esaurire tutta la realtà. Il filosofo non invita a diffidare di ogni discorso, ma a sviluppare uno spirito critico capace di andare oltre la superficie delle parole e di interrogarsi sulle intenzioni che esse possono celare.

Questa esigenza di spirito critico costituisce uno dei principi fondamentali dell’Illuminismo. Voltaire combatte per tutta la vita contro il fanatismo, i pregiudizi e le manipolazioni ideologiche. Egli sa che il potere utilizza spesso il linguaggio per costruire consenso, per giustificare privilegi o per mascherare ingiustizie. Di conseguenza invita il lettore a non fermarsi mai alla semplice apparenza delle espressioni verbali, ma a cercare il significato reale che esse intendono comunicare oppure occultare. Le parole diventano così oggetto di analisi, non meno dei fatti che descrivono.

La letteratura stessa dimostra quanto il linguaggio possa essere ambiguo. Nei grandi romanzi e nelle opere teatrali i personaggi raramente dicono tutto ciò che pensano. Le loro battute sono spesso attraversate da ironia, allusioni, sottintesi, doppi sensi. Shakespeare, Molière, Pirandello e molti altri autori hanno costruito intere opere proprio sul contrasto tra ciò che viene detto e ciò che rimane nascosto. Questa tensione rende il dialogo più realistico, perché riflette il comportamento umano nella vita quotidiana. Le persone comunicano continuamente anche attraverso ciò che scelgono di non dire.

La riflessione di Voltaire continua a conservare una straordinaria attualità perché ci ricorda che il linguaggio è uno strumento complesso, capace tanto di illuminare quanto di oscurare la realtà. Le parole possono essere ponti che uniscono gli individui oppure muri dietro cui essi si proteggono. Possono rivelare la sincerità di un sentimento oppure diventare il velo elegante di un’intenzione nascosta.

La citazione non invita al cinismo, ma alla consapevolezza. Comprendere che il linguaggio possiede sempre una dimensione strategica significa imparare ad ascoltare con maggiore attenzione, a leggere tra le righe, a distinguere l’apparenza dalla sostanza. Solo così le parole possono recuperare la loro funzione più alta: non quella di nascondere il pensiero, ma quella di avvicinare gli esseri umani attraverso un dialogo fondato sulla ragione, sull’onestà intellettuale e sulla ricerca della verità, ideali ai quali Voltaire dedicò l’intera sua esistenza e che continuano ancora oggi a rappresentare uno dei fondamenti indispensabili di ogni autentica comunicazione.