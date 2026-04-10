Una frase di Vittorio Sereni sull’amore che passa

Vittorio Sereni nasce a Luino, sul Lago Maggiore, nel 1913 e muore a Milano nel 1983. È uno dei più importanti poeti italiani del secondo Novecento: la sua raccolta più celebre, «Gli strumenti umani» (1965), lo colloca accanto a Montale e Caproni nella linea di una lirica che non rinuncia alla complessità del vissuto pur cercando, con pazienza, una forma che lo contenga. Ma Sereni è anche prosatore di raro valore: i suoi testi in prosa — saggi, riflessioni, diari, prose liriche — mostrano una mente capace di muoversi con la stessa intensità tra il verso e la frase lunga, tra la compressione poetica e lo sviluppo analitico.

«Così una donna amata e passata ad altri: si muove e parla, o tace,

e ancora si sa che cosa c’è dietro quei moti e quei silenzi,

ma non è il sapere che tutto ciò è per altri che ti dà pena

– o non è solo questo –,

è il sentire che altri ne prova delizia e ci legge e ci scopre,

quasi fosse lui il primo, quanto già tu vi hai letto e scoperto;

o peggio, ci vede altro da ciò che tu vi avevi visto

e cancella i tuoi segni, per sostituirvi i propri,

dalla lavagna che è lei.»

«Il grande amico» è un testo di difficile collocazione generica: non è un racconto, non è un saggio, non è un diario. È una meditazione in prosa lirica, densa di pensiero e di memoria affettiva, che riflette sulle figure che hanno segnato la vita dell’autore. Il passo qui analizzato è una di quelle pagine in cui la prosa di Sereni raggiunge una precisione psicologica e una bellezza formale che potrebbero reggere il confronto con i suoi versi migliori. È una riflessione sulla gelosia, sull’amore che rimane dopo la perdita, e su una delle forme di dolore più difficili da nominare.

Vittorio Sereni: un’anatomia della gelosia

La citazione è costruita su una progressione logica e emotiva di rara precisione. Vale la pena seguirla passo per passo, perché ogni svolta del pensiero aggiunge uno strato di complessità che le precedenti non contenevano.

Si parte da una situazione: «una donna amata e passata ad altri». Quattro parole che dicono un’intera storia senza raccontarla. Non si sa come è avvenuta la perdita, non si sa da quanto tempo, non si sa se c’è stato uno strappo violento o una deriva silenziosa. Si sa solo il dato essenziale: era amata, e ora è di un altro. Il participio passato «passata» ha una doppia valenza: è passata nel tempo, è trascorsa come un’epoca; ed è passata a qualcun altro, trasmessa come un possesso. La lingua fa quel che fa la gelosia: tratta la persona come un oggetto senza volerlo.

La prima osservazione di Sereni è quasi serena: «ancora si sa che cosa c’è dietro quei moti e quei silenzi». Chi ha amato conosce. Non è una conoscenza intellettuale: è una conoscenza corporea, sedimentata in anni di presenza, di attenzione, di lettura reciproca. Sapere cosa c’è dietro un certo silenzio, riconoscere il senso di un gesto minimo: questa è l’intimacy acquisita, il patrimonio di chi ha passato tempo con un’altra persona fino a capirne il linguaggio segreto.

E qui inizia il primo scarto: «ma non è il sapere che tutto ciò è per altri che ti dà pena – o non è solo questo». Sereni compie un gesto di straordinaria onestà: nega, poi subito corregge la negazione. «Non è solo questo» non annulla il primo – è anche quello, certo – ma indica che il dolore è più complicato di così. Non è semplicemente il fatto che lei si muova e parli per un altro: è qualcosa di più sottile e più bruciante.

La delizia dell’altro: il cuore del dolore

È il sentire che altri ne prova delizia»: qui il testo raggiunge il suo nucleo più caldo e più doloroso. Non la presenza dell’altro, non il fatto fisico della sua esistenza nella vita di lei: la sua delizia. Il nuovo amante non soffre, non sopporta, non si adatta: gode. E non gode di qualcosa di generico: gode di lei, di quella specifica donna che chi scrive conosce così bene da sapere «che cosa c’è dietro quei moti e quei silenzi».

Il verbo «legge e scopre» è fondamentale. L’altro legge e scopre: non è passivo, non è distratto, non si limita a possedere. È attivo, curioso, affascinato. E la scoperta si compie «quasi fosse lui il primo»: come se la storia di lettura che precede non esistesse, come se non ci fosse nessun passato scritto su quella lavagna prima di lui. La parola «primo» risuona qui con tutta la sua potenza: il primo a capire, il primo ad amare, il primo a vedere. Chi ama sa che non c’è nulla di più doloroso che essere cancellati dalla memoria affettiva di chi si è amati.

Ma poi Sereni aggiunge «ol’alternativa peggiore: «ci vede altro da ciò che tu vi avevi visto». Non solo legge ciò che tu hai già letto — il che sarebbe quasi sopportabile, quasi un omaggio indiretto alla tua precedente lettura. Peggio: vede qualcosa di diverso. Trova in lei una dimensione che tu non avevi trovato, illumina un angolo che era rimasto nell’ombra durante la tua relazione. E questo è insopportabile per una ragione precisa: significa che la tua lettura non era completa, che c’era ancora qualcosa da scoprire che non hai scoperto tu.

La lavagna: la metafora finale

La chiusa del passo è la sua parte più memorabile: «cancella i tuoi segni, per sostituirvi i propri, dalla lavagna che è lei». L’immagine della lavagna è una delle più belle e più esatte della letteratura italiana del Novecento. Scelta con precisione assoluta: non uno schermo, non una pagina, non uno specchio — una lavagna. La lavagna si scrive e si cancella. I segni che vi si lasciano non sono permanenti, non sono incisi: sono provvisori, soggetti a essere rimossi, sostituiti. La lavagna è per definizione lo spazio della scrittura che ammette la riscrittura.

Applicata a una persona, la metafora porta con sé una tensione etica che Sereni non risolve ma lascia vibrare. Una donna non è una lavagna: è un soggetto, non una superficie. Eppure la gelosia — e più in generale l’amore possessivo — tende a trattarla come tale: come uno spazio su cui si lasciano segni, su cui si costruisce una presenza, che si vorrebbe inviolabile e che invece è aperta alla riscrittura. La metafora non è cinica: è onesta. Sereni non sta dicendo che la donna sia davvero una lavagna, che non abbia una sua soggettività. Sta dicendo che così la vive la gelosia, così la sente chi è rimasto indietro: come uno spazio su cui i propri segni vengono cancellati.

Il possessivo «tuoi» e «propri» mette in scena la sostituzione con una nitidezza quasi geometrica: i segni tuoi cedono il posto ai segni propri di lui. Non si stratificano: si sostituiscono. La cancellazione è completa. E il gerundio «sostituirvi» ha una precisione che fa male: non si tratta di aggiungere, di arricchire, di proseguire una storia; si tratta di sostituire, di riscrivere da capo, di fare come se non ci fosse mai stato niente prima.

La gelosia come problema epistemico: sapere e soffrire

Uno degli aspetti più originali del passo di Sereni è la sua dimensione epistemica. La gelosia qui non è presentata come passione cieca, come vortice irrazionale: è costruita sul sapere. Si soffre perché si sa. Si sa cosa c’è dietro i silenzi, si sa come si è letta quella donna, si sa cosa ci si aspettava di trovare in lei. E questo sapere, invece di proteggere, amplifica il dolore.

C’è un paradosso qui che Sereni non esplicita ma che il testo costruisce con cura: la conoscenza intima accumulata in una relazione d’amore non si estingue con la relazione. Rimane, sopravvive, e diventa la misura con cui si giudica il dolore della perdita. Chi non ha mai davvero conosciuto la persona amata forse soffre meno quando la perde: non ha abbastanza materiale di confronto, non può immaginare con precisione cos’è sta provando l’altro. Chi ha conosciuto sa, e nel sapere si tormenta.

Marcel Proust, il maestro assoluto della gelosia in letteratura, aveva descritto lo stesso meccanismo in «Un amore di Swann» e nelle ultime sezioni della «Recherche»: la gelosia non nasce dall’ignoranza ma dalla conoscenza parziale, dal sapere abbastanza da immaginare ciò che non si sa con certezza. Sereni va oltre: descrive la gelosia come sofferenza della conoscenza già compiuta, di ciò che si sa troppo bene e che ora è usato da qualcun altro.

La forma della prosa: il ritmo del pensiero emotivo

Vale la pena osservare anche come è costruita questa prosa. La frase lunga, con le sue incidentali tra trattini («o non è solo questo»), i suoi «o peggio» che aggiungono strato su strato, i suoi participi che si moltiplicano («si muove e parla, o tace»; «ci legge e ci scopre»), mima il pensiero emotivo: quel modo di ragionare sotto pressione in cui si comincia un concetto, lo si corregge, lo si approfondisce, si scopre che c’era ancora qualcosa sotto.

La struttura sintattica rispecchia la struttura dell’esperienza: non si arriva subito al punto più doloroso. Si comincia da qualcosa di quasi sopportabile («ancora si sa»), poi si sposta il centro della pena («ma non è il sapere… è il sentire»), poi si aggiunge la variante peggiore («o peggio»). Il testo procede per stratificazione, come il dolore che descrive: ogni strato rivela qualcosa di più profondo di ciò che si pensava di dover sopportare.

E la chiusa — «dalla lavagna che è lei» — ha la brevità di un verso. Dopo tutta l’analisi, dopo tutta la complessità sintattica, la frase finale si assottiglia fino a cinque parole. Come se il pensiero, dopo aver girato a lungo attorno all’immagine centrale, si fermasse finalmente su di essa e la consegnasse al lettore nella sua forma più secca e più esatta: la lavagna che è lei.

Il passo di Vittorio Sereni è uno di quei testi che si leggono e che fanno pensare «come ha fatto a trovare le parole per questo». Non perché l’esperienza che descrive sia rara: tutti coloro che hanno amato e perduto riconoscono qualcosa in queste righe. Ma perché quella esperienza di solito rimane muta, circola come dolore senza forma, come angoscia che non si riesce a nominare.

Vittorio Sereni le dà forma. Non la consola, non la risolve, non la sublima in qualcosa di più nobile. La descrive con la precisione di un chirurgo e con la partecipazione di chi sa di cosa sta parlando. E nell’atto di descriverla così bene, la rende in qualche modo più sopportabile: non perché il dolore diminuisca, ma perché essere capiti è già una forma di conforto.

La lavagna che è lei. Cinque parole per dire tutto ciò che una perdita d’amore comporta: la cancellazione, la sostituzione, la provvisorietà di ogni segno lasciato su un’altra persona. E insieme, in quella stessa immagine, la consapevolezza che i segni erano stati lasciati, che c’era stata una lettura, che la lavagna era stata scritta. Che non è come se non fosse mai successo niente.