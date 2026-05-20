I versi di Vittorio Sereni sulla bellezza della giovinezza

I versi di Vittorio Sereni tratti dalla poesia Periferia 1940 racchiudono in poche immagini una riflessione intensa sulla giovinezza, sul tempo e sul rapporto tra individuo e città. Le parole: «La giovinezza è tutta nella luced’una città al tramontodove straziato ed esule ogni suonosi spicca nel brusio.» Vittorio Sereni e la luce della giovinezza creano…

I versi di Vittorio Sereni tratti dalla poesia Periferia 1940 racchiudono in poche immagini una riflessione intensa sulla giovinezza, sul tempo e sul rapporto tra individuo e città. Le parole:

«La giovinezza è tutta nella luce

d’una città al tramonto

dove straziato ed esule ogni suono

si spicca nel brusio.»

Vittorio Sereni e la luce della giovinezza

creano immediatamente un’atmosfera malinconica, sospesa e profondamente moderna. Sereni riesce infatti a trasformare una scena urbana apparentemente semplice in un simbolo dell’esistenza umana e della fragilità della giovinezza.

La prima immagine della poesia è quella della “luce d’una città al tramonto”. Il tramonto è da sempre un simbolo poetico molto forte: rappresenta la fine del giorno, il passaggio verso il buio, il momento in cui la luce si affievolisce lentamente. Sereni collega proprio questo momento alla giovinezza, e già questo accostamento appare significativo. Normalmente la giovinezza viene associata all’alba, all’inizio, alla nascita delle possibilità; qui invece è collocata nel tramonto, cioè in una dimensione crepuscolare.

Questo rovesciamento suggerisce subito una concezione inquieta e malinconica della giovinezza. Non si tratta di una stagione luminosa e spensierata, ma di una fase fragile, destinata a dissolversi rapidamente. La luce del tramonto è bellissima, ma anche breve e precaria. Allo stesso modo la giovinezza appare intensa ma destinata a finire.

La città descritta da Sereni non è un luogo gioioso o vitale. È una città immersa nel “brusio”, una parola che suggerisce rumore indistinto, confusione, fondo anonimo di voci e movimenti. Dentro questo brusio “ogni suono” si stacca come qualcosa di “straziato ed esule”. Sono termini molto forti e dolorosi.

“Straziato” richiama una sofferenza interiore, una lacerazione emotiva. “Esule”, invece, indica chi è lontano dalla propria patria, chi vive una condizione di estraneità e isolamento. Sereni attribuisce queste caratteristiche perfino ai suoni della città, trasformandoli in simboli di una condizione umana più ampia: l’uomo moderno vive spesso come un esule, separato dagli altri e persino da sé stesso.

Questa sensazione di isolamento è tipica di molta poesia del Novecento. Sereni appartiene infatti a una generazione segnata profondamente dalla crisi storica ed esistenziale del secolo scorso. Gli anni Quaranta sono dominati dalla guerra, dall’incertezza e dal senso di smarrimento. Anche quando la poesia non parla direttamente del conflitto, ne conserva l’atmosfera inquieta.

La periferia evocata nel titolo non è soltanto un luogo geografico, ma anche una condizione spirituale. La periferia rappresenta il margine, la distanza dal centro, il senso di esclusione. Nei versi di Sereni tutto sembra collocato in una dimensione periferica: i suoni, la città, la giovinezza stessa.

La poesia di Sereni è profondamente urbana. A differenza di molti poeti del passato, che trovavano nella natura un rifugio o un luogo di armonia, Sereni guarda soprattutto agli spazi cittadini. Tuttavia la città moderna non appare rassicurante: è rumorosa, dispersiva, spesso alienante. Gli individui sembrano perdersi dentro il brusio collettivo.

Eppure, proprio in questo scenario malinconico, la poesia riesce a cogliere una forma di bellezza. La luce del tramonto possiede infatti un fascino particolare. Sereni non descrive una città completamente oscura o desolata, ma una città attraversata da una luce intensa e fragile. È una bellezza che nasce dalla precarietà stessa delle cose.

Questo aspetto rende i versi molto moderni. La poesia non cerca più certezze assolute o armonie perfette, ma si concentra sugli istanti fugaci, sulle emozioni incerte, sui dettagli apparentemente marginali della vita quotidiana. Sereni riesce a trovare poesia persino nel brusio urbano e nei suoni dispersi della periferia.

La giovinezza descritta nei versi appare quindi come una stagione di passaggio. Non è soltanto età anagrafica, ma uno stato d’animo fatto di inquietudine, attesa e nostalgia. Il fatto che essa sia “tutta nella luce” del tramonto suggerisce anche la sua natura evanescente: la giovinezza esiste soprattutto come percezione emotiva, come intensità di sguardo sul mondo.

Molto importante è anche il rapporto tra individuo e collettività. Nel brusio della città ogni suono cerca di emergere e distinguersi. Questa immagine può essere interpretata come metafora della condizione umana: ogni persona tenta di affermare la propria voce all’interno del rumore indistinto della società.

Ma quei suoni sono “esuli”, cioè isolati e lontani. Sereni sembra suggerire che la comunicazione autentica sia difficile. Gli uomini vivono vicini gli uni agli altri nelle città moderne, ma spesso restano soli e incapaci di comprendersi davvero.

Dal punto di vista stilistico, i versi mostrano perfettamente la poesia di Sereni: essenziale, musicale e ricca di immagini evocative. Le parole non spiegano tutto apertamente, ma lasciano spazio alle sensazioni e alle interpretazioni. Il lettore percepisce un’atmosfera più che una narrazione precisa.

La musicalità dei versi contribuisce fortemente all’effetto emotivo. Parole come “tramonto”, “straziato”, “esule”, “brusio” creano un ritmo lento e malinconico. Anche i suoni delle consonanti e delle vocali sembrano imitare il brusio indistinto della città.

Sereni appartiene a quella linea della poesia italiana del Novecento che cerca di rappresentare la complessità dell’esperienza moderna senza retorica e senza illusioni. Nei suoi versi convivono attenzione al reale e profondità interiore. La periferia urbana diventa così il luogo simbolico di una condizione esistenziale fatta di fragilità e ricerca di senso.

dal 1940 a oggi

Questi versi possono parlare ancora molto ai lettori contemporanei. Anche oggi molti giovani vivono una sensazione di incertezza e spaesamento. Le grandi città, pur essendo piene di persone e stimoli, possono generare solitudine e difficoltà di comunicazione. Il brusio continuo della società moderna rischia spesso di soffocare le singole voci.

La poesia di Sereni invita allora a fermarsi ad ascoltare quei suoni “straziati ed esuli” che emergono dal rumore collettivo. Ogni individuo possiede una propria fragilità e una propria ricerca di significato, anche quando tutto sembra confuso e indistinto.

I versi di Vittorio Sereni tratti da Periferia 1940 rappresentano una riflessione intensa e malinconica sulla giovinezza e sulla condizione umana moderna. Attraverso l’immagine della città al tramonto, il poeta descrive una realtà fatta di luci fragili, rumori dispersi e solitudini interiori. La giovinezza appare come un momento bellissimo ma precario, immerso in una città dove ogni voce cerca di emergere dal brusio del mondo. Sereni trasforma così una semplice scena urbana in una meditazione universale sul tempo, sull’identità e sulla difficoltà di trovare il proprio posto nella realtà contemporanea.