I versi di William Yeats sul tempo che velocemente passa

In un’epoca che corre frenetica, fermarsi a leggere i versi di William Yeats non è un esercizio di stile, ma una necessità dell’anima. Il poeta irlandese, premio Nobel per la letteratura nel 1923, ci ha lasciato un’eredità letteraria ricca di simbolismo, riflessioni storiche e filosofiche. I versi in esame appartengono a una delle sue opere più significative e offrono uno spunto di riflessione sulla fragilità delle istituzioni e delle credenze umane nel tempo.

Anche noi avemmo molti balocchi graziosi da giovani:

Una legge indifferente a biasimo o a lode,

A corruzione o a minaccia; costumi che facevano dissolvere

Antichi torti come cera al sole;

Un’opinione pubblica si a lungo maturata

Che credevamo dovesse sopravvivere ogni futura età.

L’illusione della stabilità nei versi di William Yeats

I versi di Yeats evocano un passato in cui si credeva che certe istituzioni e valori fossero destinati a durare per sempre. “Anche noi avemmo molti balocchi graziosi da giovani” suggerisce un’epoca di fiducia e sicurezza, in cui il mondo sembrava governato da regole certe. Tuttavia, Yeats utilizza il termine “balocchi”, che implica un senso di leggerezza e illusione: già in questa prima immagine si percepisce il tema della caducità.

La seconda riga rafforza questa idea di stabilità percepita: “Una legge indifferente a biasimo o a lode, / A corruzione o a minaccia”. Qui, il poeta sembra descrivere un sistema giuridico solido e inamovibile, che non si piega alle pressioni esterne, siano esse positive o negative. La legge, nella sua forma ideale, appare come un principio assoluto, immune da ogni forma di deterioramento morale o sociale.

Nei versi successivi, William Yeats introduce un’immagine potente: “costumi che facevano dissolvere / Antichi torti come cera al sole”. Questo passaggio suggerisce che la cultura e le convenzioni sociali dell’epoca fossero strumenti di progresso, capaci di correggere le ingiustizie del passato. Tuttavia, la metafora della “cera al sole” lascia trasparire un senso di fragilità: ciò che sembra risolvere i problemi può anche sciogliersi rapidamente sotto il calore del cambiamento.

Yeats, con la sua profonda consapevolezza storica, non è mai stato un poeta ingenuamente ottimista. Egli sa che il progresso non è lineare e che molte delle conquiste di un’epoca possono essere messe in discussione o annullate in quella successiva.

L’ultimo passaggio dei versi analizzati si concentra sulla convinzione che certe idee e valori possano sopravvivere a qualsiasi futuro: “Un’opinione pubblica sì a lungo maturata / Che credevamo dovesse sopravvivere ogni futura età”. Qui Yeats descrive una fiducia collettiva nella continuità della cultura e dei valori di una società. Tuttavia, il tono suggerisce una disillusione: quella certezza del passato si è rivelata fragile.

Questa riflessione richiama un tema ricorrente nella poetica di Yeats: l’inevitabilità del cambiamento e la ciclicità della storia. Nulla è davvero eterno, e anche le strutture più consolidate possono essere messe in discussione e sovvertite nel corso del tempo.

Un parallelismo con il presente

Le parole di Yeats risuonano ancora oggi con grande attualità. Molte società moderne vivono nella convinzione che le loro istituzioni democratiche, le loro leggi e i loro valori siano destinati a durare per sempre. Tuttavia, la storia insegna che nulla è immutabile. I cambiamenti politici, economici e sociali possono alterare rapidamente ciò che si riteneva solido e duraturo.

In questo senso, i versi di Yeats offrono un monito a non dare per scontato ciò che sembra stabile e sicuro. Le istituzioni e le tradizioni necessitano di un costante impegno per essere preservate e adattate ai tempi. L’illusione della permanenza può condurre alla perdita di ciò che si dà per scontato.

William Yeats, con la sua straordinaria capacità di fondere storia, filosofia e poesia, ci offre un’affascinante meditazione sulla natura effimera delle certezze umane. I suoi versi ci ricordano che ogni epoca ha i suoi “balocchi graziosi”, le sue illusioni di stabilità e continuità. Tuttavia, la realtà è ben diversa: il tempo corrode ciò che sembra eterno, e solo la consapevolezza di questa verità può aiutarci a navigare il cambiamento con saggezza e lucidità.