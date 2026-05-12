11 versi da “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso che ci insegnano il valore delle nostre fragilità

Riscopriamo Torquato Tasso: tra eroismo e fragilità, ecco cosa ci insegnano i versi della “Gerusalemme liberata” sulle nostre debolezze e l’eterno conflitto tra cuore e dovere.

Torquato Tasso è, senza ombra di dubbio, il poeta della “crisi”. La sua opera principale, “Gerusalemme liberata” rappresenta molto più di un racconto di una spedizione militare o di una crociata religiosa. È, prima di tutto, il teatro delle passioni umane, un labirinto di sentimenti dove l’onore si scontra con il desiderio e la fede con il dubbio. Rileggere oggi questi suoi versi significa immergersi in uno specchio che riflette le nostre stesse contraddizioni moderne.

Al centro del poema troviamo Goffredo di Buglione, il “capitano” che deve guidare l’esercito cristiano, ma intorno a lui ruotano figure tormentate come Tancredi e Rinaldo, o donne guerriere e ammaliatrici come Clorinda e Armida. I versi di Tasso ci parlano di un’umanità che cerca costantemente un centro di gravità, pur sapendo di essere destinata all’errore.

11 versi da “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso sul valore di essere fragili

La bellezza dei versi conteuti nell’opera risiede proprio in questa oscillazione tra la perfezione della forma poetica che cerca di contenere il caos del cuore umano. Lasciamoci trasportare dalla bellezza dei versi di Torquato Tasso.

1.

Già l'aura messaggera erasi desta

Ad annunziar che se ne vien l'aurora:

Ella intanto s'adorna, e l'aurea testa

Di rose colte in paradiso infiora.

Di sua bocca uscieno

Più che mel dolci d'eloquenza i fiumi.

2.

Ben gioco è di fortuna audace e stolto

por contra il poco e incerto il certo e 'l molto.

3.

Ché fortuna qua già varia a vicenda

mandandoci venture or triste or buone,

ed a i voli troppo alti e repentini

sogliono i precipizi esser vicini.

Noi morirem, ma non morremo inulti.

4.

Ahi crudo Amor, ch'ugualmente n'ancide

l'assenzio e 'l mèl che tu fra noi dispensi,

e d'ogni tempo egualmente mortali

vengon da te le medicine e i mali!

5.

Così conclude, e con sì adorno inganno

cerca di ricoprir la mente accesa

sotto altro zelo; e gli altri anco d'onore

fingon desio quel ch'è desio d'amore.

6.

Era la notte, e 'l suo stellato velo

I| chiaro spiegava e senza nube alcuna;

e già spargea rai luminosi e gelo

di vive perle la sorgente luna.

L'innamorata donna iva co'l cielo

le sue fiamme sfogando ad una ad una;

e secretari del suo amore antico

fea i muti campi e quel silenzio amico.

7.

Qual in membro gentil piaga mortale

tocca s'inaspra e in lei cresce il dolore,

tal da i dolci conforti in sì gran male

più inacerbisce medicato il core.

8.

Oh vani giuramenti! ecco contrari

seguir tosto gli effetti a l'alta speme,

e cader questi in tenzon pari estinto

sotto colui ch'ei fa già preso e vinto.

9.

Muoiono le città, muoiono i regni,

copre i fasti e le pompe arena ed erba,

e l'uom d'esser mortal par che si sdegni:

oh nostra mente cupida e superba!

10. Amico, hai vinto: io ti perdon… perdona

tu ancora, al corpo no, che nulla pave,

ma a l'alma sì; deh, per lei prega; e dona

battesmo a me ch'ogni mia colpa lave.

11. Canto l'arme pietose e 'l capitano

che 'l gran sepolcro liberò di Cristo:

molto egli oprò co 'l senno e con la mano,

molto soffrì nel glorioso acquisto.

Cosa ci insegnano oggi questi versi: la lezione della vulnerabilità

Fin dall’esordio, Tasso ci avverte che la vittoria ha un prezzo: la sofferenza. Non esiste conquista esteriore che non richieda un sacrificio interiore. Questo è il primo grande insegnamento che il poeta ci consegna attraverso i secoli.

Viviamo in una società che ci impone spesso di essere performanti, infallibili e granitici. In questo contesto, i versi di Tasso ci insegnano la preziosità della nostra fragilità. Attraverso la vicenda di Tancredi che uccide l’amata Clorinda senza riconoscerla sotto l’armatura, il poeta ci mostra come la cecità delle nostre passioni possa portarci a distruggere ciò che amiamo di più.

Cosa impariamo da questo strazio? Impariamo che la vera “liberazione” è quella dai nostri spettri interiori. Tasso ci insegna che il dolore è una parte integrante della conoscenza di sé. Questi versi ci invitano a guardare nell’ombra, ad accettare il “chiaroscuro” dell’esistenza, dove la luce della ragione non può mai illuminare completamente gli abissi del sentimento.

Inoltre, l’opera ci parla dell’alterità. I “nemici” di Tasso non sono mai dei mostri senza volto; sono esseri umani dotati di nobiltà, bellezza e dignità. Da questo impariamo il valore del rispetto per l’avversario e la consapevolezza che, in fondo, siamo tutti accomunati dallo stesso destino tragico e glorioso. La lezione è chiara: dietro ogni armatura batte un cuore che prova le nostre stesse paure.

La morte di Clorinda: l’istante della verità

Uno dei passaggi più toccanti rimane senza dubbio il duello tra Tancredi e Clorinda. Qui il linguaggio di Tasso raggiunge vette di lirismo assoluto, trasformando uno scontro brutale in una danza sacra di redenzione.

"Amico, hai vinto: io ti perdon… perdona / tu ancora, al corpo no, che nulla pave, / ma a l'alma sì; deh, per lei prega; e dona / battesmo a me ch'ogni mia colpa lave."

In queste parole risiede l’insegnamento supremo sul perdono. Clorinda, morente, non chiede la vita del corpo, ma la salvezza dell’anima. Ci insegna che nel momento estremo, le etichette di “amico” o “nemico” svaniscono, lasciando spazio solo alla compassione universale. Il perdono non è un segno di debolezza, ma l’atto più eroico che un essere umano possa compiere.

L’incanto e l’inganno di Armida

Non possiamo dimenticare il giardino di Armida, luogo di delizie ma anche di oblio. Qui Tasso ci mette in guardia contro la perdita di sé. Rinaldo, dimentico dei suoi doveri, si specchia negli occhi della maga, perdendo la propria identità.

Cosa ci insegna questa sosta nel giardino incantato? Ci insegna che il piacere, se diventa fuga dalla realtà e dalle proprie responsabilità, si trasforma in una prigione dorata. La modernità è piena di “giardini di Armida” tecnologici e virtuali; Tasso ci ricorda che la vera libertà richiede il coraggio di guardarsi allo specchio e riprendere il proprio cammino, per quanto faticoso esso sia.

Perché leggere Tasso oggi

Leggere Torquato Tasso nel ventunesimo secolo significa fare un esercizio di introspezione. Significa rallentare e ascoltare l’eco delle nostre stesse contraddizioni. La sua “Gerusalemme” è lo spazio della nostra mente dove combattiamo ogni giorno tra ciò che dobbiamo fare e ciò che sentiamo di voler essere.

Torquato Tasso rappresenta oggi un compagno di viaggio moderno, capace di dare voce a quei silenzi e a quelle inquietudini che, oggi più che mai, definiscono la nostra condizione umana. I suoi versi sono bussole nel mare in tempesta della nostra interiorità, ricordandoci che, nonostante le ferite, è proprio attraverso di esse che entra la luce della consapevolezza.

Scopri i versi di Torquato Tasso sull’invincibile forza dell’amore