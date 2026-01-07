I versi di Fernando Pessoa per scoprire l’essenza della vita

In cosa consiste l’essenza della vita? A dare una possibile risposta è in questa frase, incipit della poesia “Tabaccheria”, Alvaro de Campos, uno degli eteronimi di Fernando Pessoa, poeta portoghese nato il 13 giugno 1888 e scomparso il 30 novembre 1935.

L’incipit della poesia è una completa negazione che paradossalmente serve al poeta per affermare la percezione del proprio essere: nonostante il poeta afferma di non essere niente oggi e in futuro, tuttavia afferma di avere in sé tutti i sogni del mondo, l’aspirazione all’infinito e all’immortalità.

Quello che il poeta delinea in questo incipit, in cui sintetizza ciò che verrà meglio argomentato nei versi successivi, è la figura dell’ antieroe, che usa il mezzo poetico per sfogarsi, per filosofeggiare sul senso della sua esistenza tra le quattro mura dalla sua stanza, metafora della dimensione dell’io divisa fra realtà e sogno, ovvero fra anima e corpo.

L’io poetico non si sente padrone di se stesso: non ha nessuna certezza né riferimento, e qualsiasi cosa volesse fare sarebbe sempre e comunque condizionata dal destino, che ha il potere assoluto su tutto. E’ questa l’essenza della vita secondo Pessoa: siamo potenzialmente i padroni del mondo, ma è poi il destino (o il caso) più forte della volontà umana a condurci in una direzione o nell’altra opposta.

La poesia proseguirà in un flusso di coscienza senza freni, ma la riflessione iniziale dell’autore resta chiara e inequivocabile: dentro di noi abbiamo tutti i sogni e i desideri possibili da realizzare, ma è poi la realtà dei fatti, condizionata dal destino, che indirizza la nostra esistenza e ci consente di realizzare tutti quei sogni, alcuni di essi, o addirittura nessuno. E’ questa l’essenza della vita secondo Alvaro de Campos, ovvero per Fernando Pessoa.

La frase oggetto di analisi è l’incipit della poesia “Tabaccheria”. Nei primi versi Fernando Pessoa, attraverso le parole di Alvaro de Campos, utilizza la negazione del sé per affermare paradossalmente la presenza del proprio essere e l’aspirazione massima di ogni poeta: raggiungere l’infinito e divenire immortale.

In un bellissimo articolo pubblicato sul blog Translature, dedicato ai lettori appassionati, si legge: “L’io poetico che parla così delinea la figura dell’inetto novecentesco, inadatto alla vita, antieroe, per il quale la poesia in questione rappresenta uno sfogo, un momento personale per poter filosofeggiare fra le quattro mura dalla sua stanza (che simboleggiano la propria identità, lo spazio personale in cui potersi muovere, la dimensione dell’io divisa fra realtà e sogno, ovvero anima e corpo) guardando attraverso la finestra che lo collega con il mondo esterno e sostanzialmente reale (o quello che si presenta come la realtà) e da cui vede una tabaccheria dove si svolge inesorabilmente il quotidiano, il comune.”

Alvaro de Campos è un nichilista disilluso e disincantato, deluso da se stesso e dalla realtà che lo circonda, privo di qualsiasi punto di riferimento se non la poesia, che pure, però, definisce “inutile”. Il suo filosofeggiare doloroso sembra quasi non essergli di conforto, è un semplice sfogo nel quale si arrovella seguendo il flusso dei suoi pensieri. Eppure al massimo della negazione di sé e delle proprie aspirazioni future, Alvaro de Campos riesce a creare una “bolla” nella quale si mette in movimento trovando ristoro e forza: i sogni. Il valore che attribuisce loro è salvifico, è un’apertura alla mondo al pari della finestra dalla quale si affaccia per vedere la tabaccheria e per intuire e osservare l’energia vitale che fluisce per le strade di Lisbona.

Tabaccheria di Alvaro de Campos

Non sono niente.

Non sarò mai niente.

Non posso voler essere niente.

A parte questo, ho dentro me tutti i sogni del mondo.

Finestre della mia stanza,

della stanza di uno dei milioni al mondo che nessuno sa chi è

(e se sapessero chi è, cosa saprebbero?),

vi affacciate sul mistero di una via costantemente attraversata da gente,

su una via inaccessibile a tutti i pensieri,

reale, impossibilmente reale, certa, sconosciutamente certa,

con il mistero delle cose sotto le pietre e gli esseri,

con la morte che porta umidità nelle pareti e capelli bianchi negli uomini,

con il Destino che guida la carretta di tutto sulla via del nulla.

Oggi sono sconfitto, come se conoscessi la verità.

Oggi sono lucido, come se stessi per morire,

e non avessi altra fratellanza con le cose

che un commiato, e questa casa e questo lato della via diventassero

la fila di vagoni di un treno, e una partenza fischiata

da dentro la mia testa,

e una scossa dei miei nervi e uno scricchiolio di ossa nell’avvio.

Oggi sono perplesso come chi ha pensato, trovato e dimenticato.

Oggi sono diviso tra la lealtà che devo

alla Tabaccheria dall’altra parte della strada, come cosa reale dal di fuori,

e alla sensazione che tutto è sogno, come cosa reale dal di dentro.

Sono fallito in tutto.

Ma visto che non avevo nessun proposito, forse tutto è stato niente.

Dall’insegnamento che mi hanno impartito,

sono sceso attraverso la finestra sul retro della casa.

Sono andato in campagna pieno di grandi propositi.

Ma là ho incontrato solo erba e alberi,

e quando c’era, la gente era uguale all’altra.

Mi scosto dalla finestra, siedo su una poltrona. A che devo pensare?

Che so di cosa sarò, io che non so cosa sono?

Essere quel che penso? Ma penso di essere tante cose!

E in tanti pensano di essere la stessa cosa che non possono essercene così tanti!

Genio? In questo momento

centomila cervelli si concepiscono in sogno geni come me,

e la storia non ne rivelerà, chissà?, nemmeno uno,

non ci sarà altro che letame di tante conquiste future.

No, non credo in me.

In tutti i manicomi ci sono pazzi deliranti con tante certezze!

lo, che non possiedo nessuna certezza, sono più sano o meno sano?

No, neppure in me…

in quante mansarde e non-mansarde del mondo

non staranno sognando a quest’ora geni-per-se-stessi?

Quante aspirazioni alte, nobili e lucide -,

sì, veramente alte, nobili e lucide -,

e forse realizzabili,

non verranno mai alla luce del sole reale né troveranno ascolto?

Il mondo è di chi nasce per conquistarlo

e non di chi sogna di poterlo conquistare, anche se ha ragione.

Ho sognato di più di quanto Napoleone abbia realizzato.

Ho stretto al petto ipotetico più umanità di Cristo.

Ho creato in segreto filosofie che nessun Kant ha scritto.

Ma sono, e forse sarò sempre, quello della mansarda,

anche se non ci abito;

sarò sempre quello che non è nato per questo;

sarò sempre soltanto quello che possedeva delle qualità;

sarò sempre quello che ha atteso che gli aprissero la porta davanti a una parete senza porta,

e ha cantato la canzone dell’Infinito in un pollaio,

e sentito la voce di Dio in un pozzo chiuso.

Credere in me? No, né in niente.

Che la Natura sparga sulla mia testa scottante

il suo sole, la sua pioggia, il vento che trova i miei capelli,

e il resto venga pure se verrà o dovrà venire, altrimenti non venga.

Schiavi cardiaci delle stelle,

abbiamo conquistato tutto il mondo prima di alzarci dal letto;

ma ci siamo svegliati ed esso è opaco,

ci siamo alzati ed esso è estraneo,

siamo usciti di casa ed esso è la terra intera,

più il sistema solare, la Via Lattea e l’Indefinito.

(Mangia cioccolatini, piccina; mangia cioccolatini!

Guarda che non c’è al mondo altra metafisica che i cioccolatini.

Guarda che tutte le religioni non insegnano altro che la pasticceria.

Mangia, bambina sporca, mangia!

Potessi io mangiare cioccolatini con la stessa concretezza con cui li mangi tu!

Ma io penso e, togliendo la carta argentata, che poi è di stagnola,

butto tutto per terra, come ho buttato la vita.

Ma almeno rimane dell’amarezza di ciò che mai sarà

la calligrafia rapida di questi versi,

portico crollato sull’Impossibile.

Ma almeno consacro a me stesso un disprezzo privo di lacrime,

nobile almeno nell’ampio gesto con cui scaravento

i panni sporchi che io sono, senza lista, nel corso delle cose,

e resto in casa senza camicia.

(Tu, che consoli, che non esisti e perciò consoli,

Dea greca, concepita come una statua viva,

o patrizia romana, impossibilmente nobile e nefasta,

o principessa di trovatori, gentilissima e colorita,

o marchesa del Settecento, scollata e distante,

o celebre cocotte dell’epoca dei nostri padri,

o non so che di moderno – non capisco bene cosa -,

tutto questo, qualsiasi cosa tu sia, se può ispirare che ispiri!

Il mio cuore è un secchio svuotato.

Come quelli che invocano spiriti invoco

me stesso ma non trovo niente.

Mi avvicino alla finestra e vedo la strada con assoluta nitidezza.

Vedo le botteghe, vedo i marciapiedi, vedo le vetture passare,

vedo gli esseri vivi vestiti che s’incrociano,

vedo i cani che anche loro esistono,

e tutto questo mi pesa come una condanna all’esilio,

e tutto questo è straniero, come ogni cosa.

Ho vissuto, studiato, amato, e persino creduto,

e oggi non c’è mendicante che io non invidi solo perché non è me.

Di ciascuno guardo i cenci e le piaghe e la menzogna,

e penso: magari non ho mai vissuto, nè studiato, nè amato, nè creduto

(perché si può creare la realtà di tutto questo senza fare nulla di tutto questo);

magari sei solo esistito, come una lucertola cui tagliano la coda

e che è irrequietamente coda al di qua della lucertola.

Ho fatto di me ciò che non ho saputo,

e ciò che avrei potuto fare di me non l’ho fatto.

Il domino che ho indossato era sbagliato.

Mi hanno riconosciuto subito per quello che non ero e non ho smentito, e mi sono perso.

Quando ho voluto togliermi la maschera,

era incollata alla faccia.

Quando l’ho tolta e mi sono guardato allo specchio,

ero già invecchiato.

Ero ubriaco, non sapevo più indossare il domino che non mi ero tolto.

Ho gettato la maschera e dormito nel guardaroba

come un cane tollerato dall’amministrazione

perché inoffensivo

e scrivo questa storia per dimostrare di essere sublime.

Essenza musicale dei miei versi inutili,

magari potessi incontrarmi come una cosa fatta da me,

e non stessi sempre di fronte alla Tabaccheria qui di fronte,

calpestando la coscienza di esistere,

come un tappeto in cui un ubriaco inciampa

o uno stoino rubato dagli zingari che non valeva niente.

Ma il padrone della Tabaccheria s’è affacciato sulla porta e vi è rimasto.

Lo guardo con il fastidio della testa piegata male e con il disagio dell’anima che sta intuendo.

Lui morirà ed io morirò.

Lui lascerà l’insegna, io lascerò dei versi.

A un certo momento morirà anche l’insegna, e anche i versi.

Dopo un po’ morirà la strada dove fu stata l’insegna,

e la lingua in cui furono scritti i versi.

Morirà poi il pianeta che gira in cui tutto ciò accadde.

In altri satelliti di altri sistemi qualcosa di simile alla gente

continuerà a fare cose simili a versi vivendo sotto cose simili a insegne,

sempre una cosa di fronte all’altra, sempre una cosa inutile quanto l’altra,

sempre l’impossibile, stupido come il reale,

sempre il mistero del profondo certo come il sonno del mistero della superficie,

sempre questo o sempre qualche altra cosa o nè una cosa né l’altra.

Ma un uomo è entrato nella Tabaccheria (per comprare tabacco?),

e la realtà plausibile improvvisamente mi crolla addosso.

Mi rialzo energico, convinto, umano,

con l’intenzione di scrivere questi versi per dire il contrario.

Accendo una sigaretta mentre penso di scriverli

e assaporo nella sigaretta la liberazione da ogni pensiero.

Seguo il fumo come se avesse una propria rotta,

e mi godo, in un momento sensitivo e competente

la liberazione da tutte le speculazioni

e la consapevolezza che la metafisica è una conseguenza dell’essere indisposti.

Poi mi allungo sulla sedia

e continuo a fumare.

Finché il Destino me lo concederà, continuerò a fumare.

(Se sposassi la figlia della mia lavandaia magari sarei felice.)

Considerato questo, mi alzo dalla sedia.

Vado alla finestra.

L’uomo è uscito dalla Tabaccheria (infilando il resto nella tasca dei pantaloni?).

Ah, lo conosco: è Esteves senza metafisica.

(Il padrone della Tabaccheria s’è affacciato all’entrata.)

Come per un istinto divino Esteves s’è voltato e mi ha visto.

Mi ha salutato con un cenno, gli ho gridato Arrivederci Esteves!, e l’universo

mi si è ricostruito senza ideale ne speranza, e il padrone della Tabaccheria ha sorriso.