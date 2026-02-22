I versi di Erri De Luca sul ricordare ciò che si ama

Leggiamo questi incantevoli e granitici versi, che sembrano roccia, quella roccia tanto amata dall’autore, Erri De luca, che ricorda ciò che ha amato.

Una dichiarazione d’amore che nasce dalla sospensione e dall’essenziale, dove la malinconia del suono e il brivido del vuoto valgono più della stabilità, proprio come il bacio vale più di tutto l’ingranaggio sentimentale. Erri De Luca, poeta e scrittore di rara intensità, è capace di condensare in poche parole emozioni quasi ineffabili e macigni morali che sembrano indicibili. I versi tratti dalla sua poesia Tessera racchiudono un’intera filosofia di vita, un inno alla bellezza essenziale e agli attimi che definiscono l’esistenza umana.

Amo il la minore in musica, lo strapiombo in parete.

Di tutta la macchina d’amore ho preferito i baci,

il primo, quello dopo, qualche altro non contato.

Erri De Luca, la bellezza del primo bacio, del secondo e degli altri senza nome

La prima immagine evocata da De Luca è quella del la minore in musica. Questa tonalità è spesso associata alla malinconia, alla nostalgia, a una dolcezza velata da un’ombra di tristezza. Il la minore è essenziale, puro, privo di eccessi, così come l’autore sembra prediligere una visione della vita scevra da sovrastrutture, incentrata sulla sostanza.

Accanto alla musica, compare un’altra immagine potente: lo strapiombo in parete, un chiaro riferimento all’alpinismo, passione e metafora ricorrente nella poetica di De Luca. La parete a strapiombo è una sfida, un confronto con se stessi, un atto di coraggio e di libertà. Così come nella musica si cerca l’armonia con pochi accordi essenziali, nell’alpinismo si cerca il contatto autentico con la natura, l’equilibrio tra rischio e meraviglia.

Il cuore della poesia è nel concetto di amore: “Di tutta la macchina d’amore ho preferito i baci.” Qui De Luca riduce il sentimento amoroso alla sua essenza più intima, evitando le sovrastrutture di un romanticismo idealizzato. La “macchina d’amore” può essere vista come l’insieme di gesti, parole, rituali che caratterizzano una relazione. Ma l’autore non si sofferma su questi aspetti: sceglie i baci, segno primordiale di connessione tra due persone.

Nel verso successivo, l’attenzione si concentra sulla progressione temporale dell’amore: “Il primo, quello dopo, qualche altro non contato.” L’uso di questa enumerazione spezzata suggerisce una visione dell’amore come una sequenza di momenti intensi, che però non necessitano di essere numerati o incasellati in uno schema. Il “non contato” rappresenta l’abbandono alla spontaneità del sentimento, l’incapacità (o la non volontà) di misurare un’esperienza così profonda e sfuggente.

Un’ode all’essenzialità

Questi versi di Erri De Luca si possono leggere come un invito a scegliere ciò che davvero conta nella vita: il suono puro della musica, la vertigine della montagna, l’intimità di un bacio. È una celebrazione della semplicità e dell’intensità autentica, lontana dalle complicazioni e dagli orpelli dell’esistenza moderna.

In un mondo in cui l’amore è spesso raccontato attraverso gesti eclatanti e passioni turbolente, De Luca lo riduce alla sua forma più pura: il contatto labbra su labbra, il simbolo primario di affetto e desiderio. La scelta di pochi baci, non enumerati, ci ricorda che l’amore non si misura in quantità, ma nell’intensità di ogni singolo attimo vissuto.

Questi versi risuonano profondamente nel nostro tempo, in cui spesso si tende a catalogare esperienze e sentimenti, a cercare il senso nell’accumulo piuttosto che nella qualità dell’esperienza. La sua poesia ci insegna il valore del singolo gesto, dell’emozione pura, del lasciarsi andare senza il bisogno di contare o classificare.

Il la minore, lo strapiombo, i baci: tre immagini diverse che convergono in un unico messaggio di autenticità. Erri De Luca ci invita a vivere con passione e verità, senza bisogno di artifici, scegliendo l’essenziale e abbandonando il superfluo. È una lezione di vita e di poesia, un piccolo frammento di bellezza che ci ricorda di cercare la purezza nelle nostre esperienze quotidiane.

Giusto è, certamente, leggere la poesia di bellezza scarnificata, portata all’essenziale, nella sua interezza: