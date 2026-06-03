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I versi d’amore di Hermann Hesse che celebrano l’Italia

Patrizio Lo Votrico

Hermann Hesse, profondamente innamorato dell’Italia, ha spesso inserito nelle sue opere riferimenti alla cultura del “bel paese dove el sì sona”; lo dimostrano i delicati versi che l’autore dedica alla sua amata, paragonandola alle donne che hanno infiammato i grandi artisti e poeti italiani.


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I versi d'amore di Hermann Hesse che celebrano l'Italia

Hermann Hesse è conosciuto per il suo stile lirico e riflessivo, caratterizzato da una profonda introspezione e dalla ricerca di un equilibrio tra i vari aspetti della personalità umana: l’animale sociale e la solitaria parte introspettiva.

L’autore, profondamente innamorato dell’Italia, ha spesso inserito nelle sue opere riferimenti alla cultura del “bel paese dove el sì sona”; lo dimostrano i delicati versi che l’autore dedica alla sua amata, paragonandola alle donne che hanno infiammato i grandi artisti e poeti italiani:

Sta sulla tua fronte e bocca e mani
la delicata, luminosa primavera,
il dolce incanto che ho trovato
negli antichi ritratti fiorentini.

Versi che vogliamo condividere e dedicare al nostro amato Paese.

L’amore per l’Italia e per la donna amata

Ecco la poesia completa di Hermann Hesse, nella quale l’autore paragona la sua donna ad una dama fiorentina:

Sta sulla tua fronte e bocca e mani
la delicata, luminosa primavera,
il dolce incanto che ho trovato
negli antichi ritratti fiorentini.

Già una volta hai vissuto, tempo fa,
meravigliosa e snella figura di maggio,
nei panni di Flora con l’abito fiorato
Botticelli ti ha già disegnato.

Sei anche colei il cui saluto
ha sopraffatto il giovane Dante
e inconsapevolmente il tuo piede
conosce la strada che traversa il paradiso.

Hesse apre i versi con una visione affascinante: la primavera, stagione simbolo di rinascita e rigenerazione, si posa sul corpo dell’amata. La sua “fronte”, “bocca” e “mani” sono avvolte da questa luce primaverile, suggerendo che la bellezza della stagione non è solo un fenomeno naturale, ma anche una qualità intrinseca che si riflette nell’essenza della persona amata.

La “delicata, luminosa primavera” è paragonata al “dolce incanto” trovato negli “antichi ritratti fiorentini.” Hesse fa riferimento all’arte del Rinascimento, epoca in cui artisti come Botticelli catturavano la grazia e l’eleganza della figura umana con una precisione e una sensibilità che sembrano trascendere il tempo.

Questo collegamento tra l’amata e i ritratti fiorentini non solo la idealizza, ma suggerisce anche una continuità tra la bellezza naturale e quella artistica, quasi a dire che entrambe condividono una stessa essenza divina e immutabile.

“Già una volta hai vissuto, tempo fa, / meravigliosa e snella figura di maggio,” indica che l’amata è una reincarnazione di una figura storica o mitica. Hesse evoca la figura di “Flora” di Botticelli, simbolo della primavera e della fertilità, suggellando l’idea che la bellezza dell’amata è eterna e ciclica, come la primavera stessa. L’amata non è semplicemente una donna del presente, ma una manifestazione di una bellezza antica e continua.

Nei versi finali, Hesse collega l’amata a Beatrice, la musa di Dante, la cui bellezza e grazia ispirarono il poeta e lo guidarono attraverso i regni dell’aldilà. “Sei anche colei il cui saluto / ha sopraffatto il giovane Dante” evidenzia come l’incontro con l’amata sia un evento trascendentale, capace di alterare la percezione della realtà e di condurre l’anima verso una dimensione spirituale superiore. L’idea che il “piede” dell’amata “conosce la strada che traversa il paradiso” la lega ulteriormente a una dimensione di sacralità e eternità.

Ancora una volta la tradizione letteraria italiana ha fornito alle penne sopraffine di altri paesi del mondo il modo di esprimere i loro sentimenti con parole che non smettono mai di emozionare.

Hermann Hesse

Hermann Hesse (1877-1962) è stato uno scrittore e poeta tedesco di origine svizzera, celebre per i suoi romanzi che esplorano la spiritualità e la ricerca del sé. Nato a Calw, in Germania, trascorse parte della sua infanzia in un ambiente religioso che influenzò profondamente la sua scrittura. Tra le sue opere più famose si annoverano “Siddharta”, “Il lupo della steppa” e “Narciso e Boccadoro”, che hanno avuto un impatto significativo sulla letteratura del XX secolo.

Hesse ricevette il Premio Nobel per la Letteratura nel 1946 e si stabilì definitivamente in Svizzera, dove continuò a scrivere fino alla sua morte. Le sue opere, caratterizzate da un profondo senso di introspezione e spiritualità, continuano a essere lette e apprezzate in tutto il mondo.