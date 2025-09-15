I versi di Bertolt Brecht sul rientro a scuola a settembre

“Ogni anno in settembre, quando comincia l’anno scolastico

le donne nelle cartolerie dei sobborghi

comprano i libri di scuola e i quaderni per i loro bambini.”

Bertolt Brecht e il suo sguardo critico verso la società

L’investimento nelle risorse educative è un atto di fede nel futuro dei propri figli. Le famiglie, spesso con limitate disponibilità economiche, scelgono di destinare una parte significativa del loro budget per l’istruzione dei loro bambini, anche quando questo significa dover rinunciare ad altre necessità o desideri personali. È un sacrificio che si rinnova ogni anno, un rituale che celebra l’importanza dell’istruzione come via per migliorare la propria condizione sociale e personale. L’educazione è vista non solo come un diritto, ma come una porta aperta su possibilità che altrimenti rimarrebbero chiuse.

Bertolt Brecht coglie l’essenza di questo sacrificio: “le donne nelle cartolerie dei sobborghi” non sono solo madri che comprano articoli scolastici, ma simboli di una speranza condivisa. Ogni libro, ogni quaderno, rappresenta una piccola tessera del mosaico di un futuro migliore. Questa immagine riflette una realtà che, pur essendo stata scritta diversi decenni fa, resta attuale.

Ancora oggi, molte famiglie si trovano ad affrontare difficoltà economiche per garantire ai loro figli un’educazione adeguata. È un impegno che non conosce barriere culturali o geografiche, ma che accomuna genitori di ogni parte del mondo, spinti dallo stesso desiderio: vedere i propri figli crescere con le opportunità che magari loro non hanno avuto.

Il rientro a scuola a settembre è un momento di grandi aspettative, sia per gli studenti che per i genitori. Per i ragazzi, è il tempo di ritrovare i compagni, di affrontare nuove sfide e di crescere in un ambiente che dovrebbe nutrire non solo la mente, ma anche lo spirito.

Per i genitori, è un tempo di speranza, ma anche di ansie e preoccupazioni. L’acquisto dei materiali scolastici è solo una delle tante spese che accompagnano l’anno scolastico: ci sono le rette, le attività extra, le ripetizioni, e spesso la necessità di sostenere i figli non solo economicamente, ma anche emotivamente.

Questo sforzo, che Bertolt Brecht ritrae con una delicatezza disarmante, evidenzia anche le disuguaglianze presenti nel sistema educativo. Non tutti i bambini partono dallo stesso punto, e non tutte le famiglie hanno le stesse possibilità di investire nell’istruzione.

Eppure, il sacrificio dei genitori non conosce differenze: è universale il desiderio di vedere i propri figli riuscire, anche se questo comporta rinunce personali. È qui che l’opera di Brecht assume una valenza ancora più profonda: ci invita a riflettere sul valore dell’educazione e sul bisogno di renderla accessibile a tutti, senza che diventi un peso insostenibile per le famiglie.

L’educazione, pilastro per il futuro

Nel contesto attuale, segnato da crisi economiche e incertezze globali, il sacrificio delle famiglie per l’educazione dei figli appare ancora più significativo. Le donne nelle cartolerie dei sobborghi sono oggi affiancate da famiglie che cercano il modo di far quadrare i conti, di rispondere alle richieste di una società che sempre più richiede competenze e qualifiche. Ogni libro e ogni quaderno diventano un simbolo di resistenza, un atto di speranza contro ogni difficoltà.

Bertolt Brecht ci ricorda che, nonostante tutto, l’educazione rimane uno dei pilastri fondamentali su cui si costruisce il futuro. È un investimento che, pur essendo costoso e pieno di sacrifici, rappresenta la promessa di un domani migliore. I genitori, con il loro impegno silenzioso e costante, contribuiscono a creare una società in cui l’istruzione non è solo un privilegio per pochi, ma un diritto per tutti.

In conclusione, i versi di Bertolt Brecht celebrano non solo l’inizio dell’anno scolastico, ma anche il coraggio e la determinazione delle famiglie che, nonostante le difficoltà, continuano a credere nel valore dell’educazione. È un tributo a quei genitori che, ogni anno, nelle cartolerie dei sobborghi, comprano libri e quaderni per i loro bambini, investendo in un sogno che va oltre la loro vita quotidiana: il sogno di un futuro migliore per i loro figli.