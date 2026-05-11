I versi di Antonio Machado sulla forza che serve nella vita

Leggiamo assieme questi disincantati e al contempo forti versi di Antonio Machado, contenuti nel componimento XXIX, inno alla speranza e alla vita.

I versi di Antonio Machado rappresentano una delle immagini poetiche più celebri della sua produzione e simbolo della poetica esistenziale dell’autore. Apparsi nel componimento XXIX della raccolta Campos de Castilla, questi versi sono divenuti emblema di una filosofia del cammino che non si limita alla contemplazione lirica, ma si estende alla riflessione morale, storica e sociale del primo Novecento spagnolo.

Viandante, le tue orme sono

la tua via, e niente più;

viandante, non c’è una via,

crei una via se la fai tu.

Antonio Machado e la via da creare

Per comprendere a fondo il significato e la portata di questi versi, è necessario inquadrarli nel contesto biografico e poetico di Antonio Machado. Nato a Siviglia nel 1875, Machado visse pienamente l’esperienza della Generazione del ’98, un gruppo di scrittori spagnoli che, in seguito alla sconfitta della Spagna nella guerra ispano-americana (1898), avvertì la necessità di ripensare radicalmente l’identità nazionale e culturale del paese. Campos de Castilla, pubblicato per la prima volta nel 1912 e poi riedito nel 1917 in versione ampliata, rappresenta la fase più matura della sua produzione, dove la lirica si apre alla dimensione collettiva, alla narrazione dei paesaggi castigliani e delle sofferenze sociali.

I versi citati fanno parte della sezione più nota della raccolta e incarnano perfettamente il principio cardine di questa nuova poetica: la de-soggettivizzazione del canto lirico, in favore di una partecipazione alla realtà e ai suoi drammi. «Viandante, non c’è una via, crei una via se la fai tu» non è solo un’esortazione alla libertà individuale, ma è anche un invito alla responsabilità morale. Non c’è un destino predeterminato, non c’è una strada tracciata da seguire: il cammino si crea con l’atto stesso del muoversi, del decidere, dell’agire. In questa visione, ogni individuo è artefice del proprio destino, e ogni passo compiuto lascia un’impronta unica, irripetibile, non replicabile.

Questa filosofia del cammino si lega profondamente alla Castiglia, al paesaggio aspro, arido, quasi metafisico della Meseta iberica, che diventa non solo sfondo ma vero e proprio personaggio delle poesie di Machado. In Campos de Castilla, il paesaggio è specchio dell’anima collettiva spagnola, riflesso di una civiltà in crisi ma capace, attraverso la dignità e il lavoro, di resistere e cercare una nuova via. L’uomo che cammina è simbolo della Spagna che deve ricostruirsi dalle macerie storiche, culturali e politiche; il suo passo è un atto di speranza e di autodeterminazione.

La visione di Machado, pur impregnata di malinconia, è tutt’altro che fatalista. Il poeta osserva con sguardo critico ma partecipe il destino del suo popolo: conosce le brutture del presente, l’arretratezza, la miseria, le disuguaglianze, ma non rinuncia a credere nella possibilità di una trasformazione. È questo il cuore etico della sua poetica: il cammino non è soltanto un processo individuale, ma un dovere collettivo. L’uomo che cammina non porta con sé solo la propria coscienza, ma la memoria del passato e l’aspirazione a un futuro migliore per tutti.

I versi successivi – «e guardando indietro e in giù / il sentiero puoi vedere / che non percorrerai più» – introducono una riflessione sul tempo e sulla memoria. Il passato, pur irripetibile, non è inutile: è traccia, testimonianza, bagaglio esperienziale che non può essere riattraversato ma che informa il presente. Il cammino fatto ha senso in quanto costruisce ciò che si è; tuttavia, non può essere ripercorso. C’è, in questi versi, un richiamo implicito alla condizione umana nel suo divenire continuo, dove nulla è statico, nulla è definitivo, e l’unica via possibile è quella costruita giorno dopo giorno.

Questo concetto è particolarmente pregnante se lo si considera alla luce della crisi identitaria vissuta dalla Spagna nei primi decenni del Novecento. La Castiglia, terra emblematica e mitica per Machado, diventa il luogo della rinascita possibile, proprio perché racchiude in sé la durezza della prova e la nobiltà della resistenza. Le genti castigliane, con la loro vita agricola fatta di fatica e rassegnazione, ma anche di dignità e sapienza antica, diventano figure allegoriche di una Spagna che può risollevarsi solo riscoprendo il valore autentico delle proprie radici.

La poetica di Antonio Machado

La poetica machadiana del cammino non esclude però le contraddizioni. Nei suoi scritti e nei suoi discorsi pubblici, soprattutto durante la guerra civile spagnola, Machado non nasconde il lato oscuro del suo popolo: l’avidità, la violenza, il fanatismo. Ma non per questo smette di credere in una trasformazione possibile. Il suo socialismo umanitario, mai dogmatico, è espressione di una speranza razionale, che si fonda non su ideologie ma sulla responsabilità etica dell’individuo e sulla solidarietà tra gli uomini.

In definitiva, i versi «Viandante, non c’è una via, / crei una via se la fai tu» esprimono con limpida potenza una filosofia dell’esistenza che unisce lirismo e impegno, introspezione e azione. In un mondo dove le certezze vacillano e le crisi si moltiplicano, Antonio Machado ci consegna un messaggio attualissimo: la libertà non è uno stato, ma un cammino da costruire. E ogni passo, anche il più piccolo, è già la via.