I versi di Torquato Tasso sul valore della fortuna

I versi di Torquato Tasso tratti dalla Gerusalemme liberata racchiudono una riflessione profonda sulla precarietà della fortuna umana e sui pericoli dell’ambizione eccessiva: «Ché fortuna qua giù varia a vicenda,mandandoci venture or triste or buone;ed a i voli troppo alti e repentinisogliono i precipizii esser vicini.» Torquato Tasso e il peso della fortuna In queste…

I versi di Torquato Tasso tratti dalla Gerusalemme liberata racchiudono una riflessione profonda sulla precarietà della fortuna umana e sui pericoli dell’ambizione eccessiva:

«Ché fortuna qua giù varia a vicenda,

mandandoci venture or triste or buone;

ed a i voli troppo alti e repentini

sogliono i precipizii esser vicini.»

Torquato Tasso e il peso della fortuna

In queste parole emerge una visione della vita dominata dall’instabilità. La fortuna cambia continuamente direzione, alternando gioie e dolori, successi e cadute. Nessuna condizione umana è definitiva: chi oggi è potente domani può diventare fragile; chi si trova nella sofferenza può improvvisamente conoscere momenti di felicità. Tasso, attraverso questi versi, esprime una verità universale che riguarda ogni epoca e ogni individuo: la vita è segnata dal mutamento continuo e l’uomo non può controllare completamente il proprio destino.

La prima immagine centrale è quella della “fortuna”, concetto molto importante nella cultura rinascimentale. La fortuna non è semplicemente la buona sorte, ma una forza imprevedibile che governa gli eventi umani. Essa distribuisce “venture or triste or buone”, cioè esperienze felici oppure dolorose, senza una logica facilmente comprensibile. L’uomo si trova così in una posizione di precarietà: può impegnarsi, lottare, progettare il futuro, ma non può mai eliminare del tutto l’imprevisto.

Questa idea era molto presente nella cultura del Cinquecento. Gli uomini del Rinascimento avevano grande fiducia nelle capacità umane, ma allo stesso tempo conoscevano bene l’instabilità della politica, delle guerre e della vita sociale. Tasso, che visse un’esistenza tormentata, segnata da inquietudini personali e difficoltà psicologiche, percepiva in modo particolarmente intenso questa fragilità. La sua opera è attraversata continuamente dal conflitto tra desiderio di ordine e paura del caos, tra aspirazione alla gloria e coscienza della debolezza umana.

I versi diventano ancora più significativi nella seconda parte, quando il poeta introduce l’immagine del “volo troppo alto e repentino”. Qui compare un tema antico e universale: il pericolo dell’eccesso. Chi sale troppo rapidamente, chi si lascia trascinare dall’ambizione smisurata o dall’orgoglio, rischia una caduta altrettanto violenta. Ai voli troppo alti sono vicini i precipizi.

L’immagine richiama immediatamente il mito di Icaro, il giovane che, volando con ali costruite dal padre Dedalo, si avvicina troppo al sole per superbia e precipita nel mare. Quel mito rappresenta da sempre il limite che l’uomo dovrebbe imparare a rispettare. Tasso riprende la stessa lezione morale: la grandezza improvvisa può trasformarsi rapidamente in rovina.

Questi versi possono essere letti anche come un invito alla prudenza e all’equilibrio. L’uomo non deve credersi invincibile nei momenti di successo, perché ogni trionfo può essere temporaneo. La fortuna è mutevole e proprio per questo occorre mantenere misura e consapevolezza. L’euforia eccessiva può accecare; l’ambizione incontrollata può condurre alla distruzione.

La riflessione di Tasso appare sorprendentemente attuale anche nella società contemporanea. Oggi viviamo in un mondo che esalta spesso il successo rapido, la fama immediata, la visibilità conquistata in poco tempo. I social media, la competizione continua e il desiderio di apparire alimentano l’idea che si debba sempre raggiungere qualcosa di straordinario e in tempi velocissimi. Tuttavia proprio questa corsa verso l’alto può produrre fragilità profonde. Chi costruisce la propria identità soltanto sul successo rischia di crollare quando arrivano le difficoltà o il fallimento.

Molte vicende pubbliche mostrano quanto siano vere le parole di Tasso. Celebrità, imprenditori, politici o personaggi dello spettacolo conoscono spesso ascese rapidissime seguite da cadute improvvise. La fama può essere instabile quanto la fortuna descritta dal poeta. Anche nella vita quotidiana accade qualcosa di simile: un successo scolastico, professionale o economico può far dimenticare la precarietà dell’esistenza e generare un senso di onnipotenza che rende più difficile affrontare gli ostacoli futuri.

Ma i versi non devono essere interpretati soltanto in senso pessimista. Tasso non dice che l’uomo debba rinunciare ai propri sogni o alle proprie aspirazioni. Piuttosto invita a riconoscere la natura mutevole della vita. Accettare il cambiamento significa diventare più forti interiormente. Chi comprende che la fortuna può mutare non si lascia travolgere completamente né dall’entusiasmo né dalla disperazione.

In questo senso i versi contengono anche una lezione di maturità. La vera saggezza consiste forse proprio nell’imparare a vivere con equilibrio i momenti favorevoli e quelli difficili. Le persone più solide non sono quelle che non cadono mai, ma quelle che riescono a mantenere lucidità sia nel successo sia nella sconfitta.

Il linguaggio poetico di Tasso contribuisce a rendere memorabile questa riflessione. L’alternanza tra “venture or triste or buone” crea un ritmo che imita quasi il continuo mutare della sorte. L’immagine dei “voli troppo alti e repentini” è invece potente e visiva: il lettore percepisce immediatamente il contrasto tra l’ascesa e il precipizio. In pochi versi il poeta riesce a condensare un’intera filosofia dell’esistenza.

Questa capacità di unire eleganza stilistica e profondità morale è una delle caratteristiche principali della Gerusalemme liberata. Pur essendo un poema epico ambientato nel tempo delle crociate, l’opera parla continuamente dell’animo umano, delle sue paure, delle sue illusioni e dei suoi conflitti interiori. Tasso non descrive soltanto guerre e imprese eroiche, ma riflette sulle passioni e sulle debolezze degli uomini.

La caducità della fortuna è un tema che attraversa tutta la letteratura occidentale. Dante, Petrarca, Machiavelli e Leopardi hanno tutti riflettuto sul rapporto tra uomo e destino. Tuttavia Tasso introduce una particolare intensità emotiva. Nei suoi versi si avverte non solo una meditazione filosofica, ma anche una partecipazione personale, quasi dolorosa. Egli conosceva bene l’instabilità della gloria e della serenità interiore.