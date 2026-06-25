Una frase di Thomas Pynchon su accidia, ozio e pigrizia

Con questa osservazione, tratta da Più vicino a te, mio divano (Nearer, My Couch, to Thee), Thomas Pynchon richiama una delle più antiche e affascinanti categorie della riflessione morale occidentale: quella dei peccati capitali. Tra essi, l’accidia occupa una posizione particolare. Mentre peccati come la superbia, l’avarizia o l’ira risultano immediatamente riconoscibili, l’accidia appare più…

Con questa osservazione, tratta da Più vicino a te, mio divano (Nearer, My Couch, to Thee), Thomas Pynchon richiama una delle più antiche e affascinanti categorie della riflessione morale occidentale: quella dei peccati capitali. Tra essi, l’accidia occupa una posizione particolare. Mentre peccati come la superbia, l’avarizia o l’ira risultano immediatamente riconoscibili, l’accidia appare più sfuggente e difficile da definire. Eppure, secondo la tradizione cristiana e secondo quanto ricorda Pynchon, essa è stata considerata per secoli una delle più pericolose malattie dell’anima, capace di generare numerosi altri comportamenti negativi.

«Al pari degli altri sei peccati capitali, l’accidia era considerata al pari progenitrice di un’intera famiglia di peccati minori, o veniali, tra i quali l’ozio, la pigrizia, l’irrequietezza del corpo, l’instabilità e la verbosità.»

Uno statunitense sui generis: Thomas Pynchon

Per comprendere il significato della citazione, occorre innanzitutto chiarire che cosa si intenda per accidia. Nel linguaggio comune moderno il termine viene spesso assimilato alla semplice pigrizia. In realtà, la sua storia è molto più complessa. La parola deriva dal greco akedia, che significa letteralmente «mancanza di cura», «indifferenza», «assenza di interesse». Nella spiritualità dei primi monaci cristiani, l’accidia indicava uno stato di torpore morale e spirituale, una sorta di stanchezza dell’anima che portava a perdere entusiasmo, motivazione e fiducia.

Non si trattava semplicemente di non avere voglia di lavorare. L’accidioso era colui che smetteva di trovare significato nelle proprie azioni, che si lasciava sopraffare dall’apatia e dal disinteresse. Era una forma di immobilità interiore prima ancora che esteriore.

La riflessione di Pynchon si collega proprio a questa tradizione. Lo scrittore sottolinea come l’accidia fosse considerata la madre di numerosi peccati minori. Questa idea risale alla teologia medievale, secondo la quale ogni peccato capitale generava una serie di comportamenti derivati, chiamati appunto «figli» del peccato. Nel caso dell’accidia, tali figli erano particolarmente numerosi e insidiosi.

Il primo tra essi è l’ozio. Quando una persona perde interesse per ciò che fa, tende naturalmente all’inattività. L’ozio, tuttavia, non coincide necessariamente con il riposo. Riposarsi significa recuperare energie; oziare nel senso negativo del termine significa invece rinunciare a utilizzare le proprie capacità e il proprio tempo in modo costruttivo.

Accanto all’ozio troviamo la pigrizia, che rappresenta forse la manifestazione più evidente dell’accidia. La pigrizia non consiste soltanto nel rifiuto della fatica fisica, ma anche nella difficoltà ad affrontare compiti impegnativi o responsabilità importanti. L’accidioso rinvia continuamente ciò che dovrebbe fare, lasciandosi trascinare dall’inerzia.

Particolarmente interessante è poi il riferimento all’irrequietezza del corpo. A prima vista potrebbe sembrare il contrario della pigrizia. In realtà, la tradizione morale aveva osservato che l’accidia non produce soltanto immobilità. Talvolta genera anche una continua agitazione, una ricerca incessante di distrazioni che impediscono di concentrarsi su ciò che conta davvero.

Chi è colpito dall’accidia può passare da una cosa all’altra senza trovare pace. Non riesce a impegnarsi seriamente in un progetto, ma non riesce nemmeno a restare fermo. Da qui nasce quell’instabilità di cui parla Pynchon.

L’instabilità rappresenta infatti uno degli effetti più caratteristici dell’accidia. La persona accidiosa tende a cambiare continuamente interessi, obiettivi e occupazioni. Nulla sembra soddisfarla a lungo. Ogni attività viene abbandonata non appena richiede impegno o perseveranza.

Questo atteggiamento può apparire sorprendentemente moderno. Viviamo in una società caratterizzata da stimoli continui, informazioni incessanti e possibilità apparentemente infinite. In un contesto simile, la difficoltà a mantenere l’attenzione e la tendenza a passare rapidamente da un interesse all’altro sono fenomeni molto diffusi.

La citazione di Pynchon suggerisce quindi una riflessione che va oltre la semplice morale religiosa e tocca aspetti profondi della condizione contemporanea. Un altro elemento citato è la verbosità. Anche questo collegamento può sembrare insolito. Perché l’accidia dovrebbe generare un eccesso di parole?

Secondo la tradizione medievale, chi è incapace di agire concretamente può rifugiarsi nel parlare senza fine. Le parole diventano una sorta di compensazione dell’azione mancata. Si discute, si commenta, si progetta, si fantastica, ma senza tradurre tutto questo in comportamenti reali. La verbosità, dunque, non è semplicemente il piacere della conversazione. È il rischio di sostituire il fare con il dire.

Questa osservazione conserva una sorprendente attualità. Nell’epoca dei social media e della comunicazione permanente, il confine tra partecipazione reale e semplice commento può diventare molto sottile. Si può avere l’impressione di essere attivi soltanto perché si parla continuamente di qualcosa.

La riflessione sull’accidia assume così una dimensione universale. Essa non riguarda soltanto la religione o la morale tradizionale, ma il rapporto dell’essere umano con il tempo, con il lavoro e con il significato della propria esistenza.

L’accidia rappresenta infatti il rischio di perdere il senso delle cose. Quando tutto appare inutile o privo di valore, nasce la tentazione di rifugiarsi nell’inerzia, nella distrazione o nella dispersione.

La letteratura ha spesso esplorato questo tema. Dai personaggi malinconici del Romanticismo fino agli eroi inquieti del Novecento, numerosi scrittori hanno raccontato figure incapaci di trovare uno scopo autentico. In molti casi, dietro la loro inquietudine si può riconoscere proprio quella forma di stanchezza spirituale che la tradizione chiamava accidia.

Thomas Pynchon, autore noto per la sua capacità di intrecciare cultura alta e osservazione della società contemporanea, recupera questa antica categoria per mostrarne l’attualità. La sua citazione invita a riflettere su come molti comportamenti apparentemente scollegati – la pigrizia, l’instabilità, la continua agitazione, l’eccesso di parole – possano avere una radice comune.