Una frase di Thomas Bernhard su quanto sia difficile avere buone idee

Con queste parole, tratte dal romanzo Correzioni, Thomas Bernhard esprime una delle sue riflessioni più severe e provocatorie sulla società moderna. Lo scrittore austriaco, celebre per il suo stile corrosivo, per la sua visione profondamente critica dell’esistenza e per la sua ostilità verso l’ipocrisia sociale, affronta qui un tema che conserva una sorprendente attualità: il…

Con queste parole, tratte dal romanzo Correzioni, Thomas Bernhard esprime una delle sue riflessioni più severe e provocatorie sulla società moderna. Lo scrittore austriaco, celebre per il suo stile corrosivo, per la sua visione profondamente critica dell’esistenza e per la sua ostilità verso l’ipocrisia sociale, affronta qui un tema che conserva una sorprendente attualità: il rapporto tra creatività autentica e appropriazione delle idee altrui.

«La maggior parte delle persone, la percentuale più alta, vive di idee altrui e sfrutta queste idee altrui fino all’estremo, senza vergogna, ma a queste persone nessuno chiede conto, al contrario, sono lodate ovunque. Ovunque guardiamo, sfruttatori di idee, che ne traggono un buon guadagno.»

La citazione non si limita a denunciare il plagio in senso stretto. Bernhard individua un fenomeno molto più ampio e radicato: quello di una società in cui molti individui costruiscono il proprio successo utilizzando intuizioni, invenzioni e pensieri prodotti da altri, senza riconoscerne il valore originario e, spesso, ottenendo persino prestigio e ricchezza grazie a questa capacità di sfruttamento.

Come spesso accade nella sua opera, l’autore adotta un tono volutamente radicale. Le sue affermazioni non vogliono essere statistiche o sociologiche, ma rappresentano una provocazione filosofica che invita il lettore a interrogarsi sul significato dell’originalità e sul modo in cui la società premia o ignora il merito intellettuale.

“Come è misera la vita nell’abuso”… di furto, secondo Thomas Bernhard

Le idee costituiscono uno dei patrimoni più preziosi dell’umanità. Ogni progresso scientifico, ogni innovazione tecnologica, ogni opera artistica, ogni teoria filosofica nasce da un’intuizione che qualcuno ha avuto il coraggio di sviluppare.

A differenza dei beni materiali, però, le idee possono essere copiate, reinterpretate, diffuse e trasformate con estrema facilità. Una volta espresse, iniziano una vita autonoma e possono essere utilizzate da chiunque.

Bernhard osserva questo fenomeno con uno sguardo profondamente pessimista. Secondo lui, la maggioranza delle persone non crea realmente qualcosa di nuovo, ma vive appropriandosi del lavoro intellettuale degli altri.

È un’affermazione dura, ma pone una questione reale: quanto del nostro pensiero è veramente originale?

Ogni individuo cresce leggendo libri, ascoltando insegnanti, dialogando con altre persone, osservando il mondo. Le nostre convinzioni sono inevitabilmente influenzate dalla cultura nella quale viviamo. In questo senso nessuno pensa completamente da solo.

Bernhard, tuttavia, sembra riferirsi non alla naturale trasmissione della conoscenza, ma a un atteggiamento opportunistico: quello di chi utilizza il lavoro creativo altrui esclusivamente per ottenere vantaggi personali.

L’imitazione come motore della società

L’imitazione è sempre stata una componente fondamentale della civiltà. Fin dall’antichità gli artisti hanno studiato i maestri che li hanno preceduti. I filosofi hanno discusso le idee dei loro predecessori. Gli scienziati costruiscono nuove teorie partendo dalle scoperte precedenti. Nessuna cultura nasce dal nulla. Anche la letteratura dimostra continuamente come ogni autore dialoghi con quelli venuti prima di lui. Le opere più innovative sono spesso il risultato di una lunga tradizione rielaborata in maniera originale.

Esiste quindi una differenza fondamentale tra ispirazione e sfruttamento.

L’ispirazione riconosce il valore della fonte e la trasforma attraverso una nuova elaborazione personale. Lo sfruttamento, invece, consiste nell’appropriarsi delle idee altrui senza aggiungere nulla di significativo, presentandole come proprie oppure utilizzandole soltanto per ottenere consenso, prestigio o profitto. È questa seconda forma che Bernhard condanna con particolare durezza. Il successo non coincide sempre con il merito

Uno degli aspetti più amari della citazione riguarda il riconoscimento sociale. Bernhard osserva che gli sfruttatori di idee «sono lodati ovunque». La sua critica non riguarda soltanto chi copia, ma anche una società incapace di distinguere tra autentica creatività e semplice abilità nel valorizzare il lavoro degli altri. È una riflessione che può essere applicata a molti ambiti.

Nel mondo della cultura capita talvolta che alcune persone diventino famose non per avere prodotto idee realmente nuove, ma per aver saputo presentare efficacemente concetti già elaborati da altri.

Nel mondo economico accade spesso che chi commercializza un’invenzione ottenga maggiore notorietà rispetto a chi l’ha concepita.

Anche nella politica e nella comunicazione pubblica non mancano figure che costruiscono il proprio successo riprendendo idee elaborate da collaboratori meno visibili.

Bernhard non sostiene che tutto ciò sia inevitabilmente ingiusto, ma denuncia il fatto che il riconoscimento pubblico non sempre coincide con il vero merito intellettuale.

Il valore dell’autenticità

L’intera opera di Bernhard ruota attorno alla ricerca dell’autenticità. I suoi personaggi vivono spesso isolati, in conflitto con il mondo, incapaci di accettare le convenzioni sociali. Per loro il compromesso rappresenta una forma di tradimento. Anche questa citazione riflette tale prospettiva. Creare significa assumersi il rischio dell’errore, dell’incomprensione, del fallimento. È molto più semplice ripetere ciò che altri hanno già dimostrato essere efficace. La vera originalità richiede invece coraggio, pazienza e una profonda indipendenza di giudizio.

Bernhard sembra suggerire che poche persone siano realmente disposte ad affrontare questo percorso. Le parole dello scrittore austriaco acquistano oggi un significato ancora più evidente. Internet ha reso possibile un’accessibilità senza precedenti alle informazioni. Articoli, fotografie, video, studi scientifici e opere artistiche possono essere condivisi in pochi secondi. Questa enorme disponibilità di contenuti favorisce la diffusione della conoscenza, ma rende anche più semplice appropriarsi del lavoro altrui.

La rapidità della comunicazione digitale rende spesso difficile risalire all’autore originario di un’idea. Molti contenuti vengono copiati, modificati, ripubblicati e condivisi senza citazione della fonte. In alcuni casi si tratta di semplice superficialità; in altri diventa una vera strategia per ottenere visibilità o profitto. La riflessione di Bernhard invita quindi anche a valorizzare il rispetto della proprietà intellettuale e il riconoscimento del contributo creativo di ogni autore.

L’originalità assoluta esiste davvero?

La citazione pone anche una domanda filosofica di grande interesse.

È davvero possibile essere completamente originali?

Molti pensatori hanno sostenuto il contrario. Ogni nuova idea nasce infatti dall’incontro tra conoscenze precedenti.

La creatività consiste spesso nel collegare elementi già esistenti in modo nuovo. In questa prospettiva, nessuno inventa dal nulla. Persino le opere considerate rivoluzionarie sono debitrici verso tradizioni precedenti. La differenza risiede allora nell’elaborazione personale. L’autore autentico non nasconde le proprie influenze, ma le trasforma attraverso la propria esperienza, la propria sensibilità e il proprio stile.

Lo sfruttatore descritto da Bernhard, invece, elimina questo processo creativo limitandosi a utilizzare il lavoro altrui come se fosse una risorsa gratuita da cui ricavare vantaggi.

Una critica alla società del successo

In definitiva, questa pagina di Correzioni non rappresenta soltanto una denuncia del plagio o dell’imitazione. Essa costituisce soprattutto una critica radicale ai meccanismi attraverso i quali la società attribuisce valore alle persone.

Bernhard mette in discussione un sistema che premia spesso chi sa vendere meglio un’idea piuttosto che chi l’ha concepita, chi possiede maggiori capacità di promozione piuttosto che maggiore profondità di pensiero, chi riesce a sfruttare il lavoro intellettuale altrui trasformandolo in un vantaggio economico o sociale.

Il suo pessimismo può apparire eccessivo, ma possiede una forza provocatoria che continua a interrogare il lettore contemporaneo. La citazione invita infatti a riflettere sul significato dell’onestà intellettuale, sul valore del riconoscimento delle fonti e sull’importanza di coltivare una creatività autentica. In un’epoca caratterizzata dalla circolazione rapidissima delle informazioni e dalla continua produzione di contenuti, le parole di Bernhard ricordano che ogni idea nasce dal lavoro, dallo studio e dall’immaginazione di qualcuno.

Riconoscere questo debito non significa limitare la diffusione della conoscenza, ma rispettare il percorso creativo che rende possibile ogni autentico progresso culturale. Solo una società capace di distinguere tra imitazione passiva e autentica elaborazione personale può continuare a valorizzare l’innovazione e il pensiero critico, evitando che il successo finisca per premiare soltanto chi sa sfruttare il talento degli altri.