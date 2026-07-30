Una frase di Terenzio su quanto è facile avere idee diverse

Tra le massime più celebri tramandate dalla letteratura latina, poche hanno conosciuto una fortuna pari a quella pronunciata da Terenzio nella commedia Formione: Quot homines tot sententiae: suus cuique mos. La frase, entrata da secoli nel patrimonio culturale europeo, è diventata un autentico proverbio, spesso citato per ricordare una verità tanto semplice quanto universale: ogni…

Tra le massime più celebri tramandate dalla letteratura latina, poche hanno conosciuto una fortuna pari a quella pronunciata da Terenzio nella commedia Formione: Quot homines tot sententiae: suus cuique mos. La frase, entrata da secoli nel patrimonio culturale europeo, è diventata un autentico proverbio, spesso citato per ricordare una verità tanto semplice quanto universale: ogni individuo interpreta la realtà in modo diverso, perché ciascuno possiede un carattere, un’esperienza e una sensibilità che lo rendono unico. La sua forza risiede proprio nella capacità di condensare, in poche parole, un principio fondamentale della natura umana: la pluralità dei punti di vista.

«Quot homines tot sententiae: suus cuique mos.» «Tante teste, tanti pareri: ognuno ha il suo modo di vedere.»

Terenzio, un commediografo raffinato

Terenzio, uno dei più raffinati commediografi della Roma repubblicana, non si limita infatti a constatare che le persone hanno opinioni differenti. Egli suggerisce che questa varietà costituisce una caratteristica essenziale dell’umanità. Gli uomini non sono uguali nelle inclinazioni, nei desideri, nelle convinzioni o nei giudizi. Pretendere il contrario significherebbe ignorare la complessità della natura umana. È proprio questa osservazione, formulata oltre duemila anni fa, a rendere la massima sorprendentemente moderna.

La frase latina presenta una costruzione elegante e incisiva. «Quot homines tot sententiae» significa letteralmente «quanti uomini, altrettante opinioni». La simmetria della struttura conferisce alla massima una straordinaria forza mnemonica. Alla prima affermazione segue poi la spiegazione: «suus cuique mos», cioè «a ciascuno il proprio modo di essere», oppure «ognuno ha le proprie abitudini». Il termine latino mos possiede un significato molto ricco. Non indica soltanto le consuetudini esteriori, ma comprende il carattere, le inclinazioni morali, il modo abituale di affrontare la vita. Le opinioni, dunque, non nascono casualmente: sono il riflesso della personalità di ciascun individuo.

Questa riflessione introduce immediatamente un tema centrale della filosofia e della psicologia: il rapporto tra esperienza personale e interpretazione della realtà. Nessuno osserva il mondo da una posizione completamente neutrale. Le nostre convinzioni sono influenzate dall’educazione ricevuta, dall’ambiente in cui siamo cresciuti, dalle esperienze vissute, dalle persone incontrate e perfino dalle emozioni che proviamo in un determinato momento. Due individui possono assistere allo stesso evento e ricavarne conclusioni completamente differenti, senza che uno dei due sia necessariamente in malafede. Ognuno guarda il mondo attraverso la lente della propria storia personale.

La genialità di Terenzio consiste proprio nell’aver colto questa verità con grande semplicità. Egli non propone una teoria filosofica complessa, ma osserva ciò che accade quotidianamente nelle relazioni umane. Basta una discussione familiare, un dibattito politico, una riunione di lavoro o perfino una conversazione tra amici per rendersi conto di quanto sia difficile ottenere un consenso unanime. Persone intelligenti, oneste e competenti possono giungere a conclusioni molto diverse partendo dagli stessi fatti. Non sempre ciò dipende da errori di ragionamento; spesso è il risultato della naturale diversità delle prospettive.

La commedia nella quale compare questa celebre espressione offre un contesto particolarmente significativo. Terenzio era un profondo conoscitore dell’animo umano e costruiva le sue opere proprio sul contrasto tra caratteri differenti. I suoi personaggi non sono mai semplici caricature, ma individui complessi, ciascuno guidato da motivazioni e interessi propri. La diversità delle opinioni diventa così il motore stesso dell’azione teatrale. Se tutti i personaggi la pensassero allo stesso modo, non vi sarebbe alcun conflitto, e dunque nemmeno una vera vicenda drammatica. La varietà delle idee, quindi, non è soltanto un dato della realtà, ma anche una condizione indispensabile della narrazione e della vita sociale.

Nel corso dei secoli questa massima è stata interpretata in modi differenti. Alcuni vi hanno visto un invito alla tolleranza. Se ogni persona possiede un proprio modo di vedere, allora diventa necessario ascoltare anche le opinioni diverse dalle nostre. La convivenza civile si fonda proprio sul riconoscimento di questa pluralità. Accettare che gli altri possano pensarla diversamente non significa rinunciare alle proprie convinzioni, ma riconoscere che nessuno possiede automaticamente il monopolio della verità.

Altri interpreti hanno invece sottolineato un aspetto più realistico della frase. Terenzio sembra ricordarci che il disaccordo è inevitabile. Cercare di eliminare completamente le differenze di opinione è un obiettivo irrealistico. Le società umane sono inevitabilmente pluralistiche. In esse convivono valori, tradizioni, sensibilità e visioni del mondo differenti. La vera sfida non consiste nel cancellare queste differenze, ma nel trovare forme di dialogo che permettano di convivere nonostante esse.

Questa riflessione appare particolarmente attuale nella società contemporanea. Mai come oggi le persone hanno la possibilità di esprimere pubblicamente le proprie opinioni attraverso i mezzi di comunicazione e i social network. Da un lato ciò rappresenta una straordinaria conquista democratica; dall’altro rende ancora più evidente la molteplicità dei punti di vista. Ogni avvenimento genera immediatamente interpretazioni contrastanti, discussioni accese e confronti spesso molto vivaci. La massima di Terenzio invita a considerare questa situazione con maggiore equilibrio. La diversità delle opinioni non costituisce necessariamente un problema; è una conseguenza naturale della diversità delle persone.

Non cadiamo nella banalità

Naturalmente ciò non significa che tutte le opinioni abbiano lo stesso valore. Terenzio non afferma che ogni giudizio sia automaticamente corretto. Egli osserva semplicemente che ogni individuo possiede il proprio modo di vedere. Spetta poi alla ragione, al confronto e all’argomentazione distinguere le opinioni meglio fondate da quelle più deboli. La pluralità non elimina la necessità del dialogo critico; al contrario, la rende ancora più importante.

Dal punto di vista linguistico, la fortuna di questa frase dimostra anche la straordinaria capacità della lingua latina di esprimere concetti universali con estrema concisione. In sole sei parole Terenzio riesce a racchiudere una riflessione psicologica, sociale e filosofica che continua a essere citata dopo oltre venti secoli. È uno degli esempi più riusciti di quella sintesi espressiva che caratterizza molte sentenze della letteratura classica.

L’influenza della massima si estende ben oltre il mondo latino. Essa è stata ripresa in numerose lingue europee, trasformandosi spesso in un proverbio popolare. L’italiano stesso possiede espressioni analoghe, come «Paese che vai, usanza che trovi», oppure «Ognuno vede il mondo a modo suo», che sviluppano aspetti differenti della medesima intuizione. Anche la saggezza popolare riconosce infatti che gli esseri umani non reagiscono tutti nello stesso modo alle medesime situazioni.

Vi è poi un ulteriore insegnamento, forse il più prezioso. La massima di Terenzio invita anche all’umiltà. Se ciascuno possiede il proprio modo di vedere, allora anche le nostre convinzioni possono essere incomplete. L’incontro con opinioni diverse dalle nostre non dovrebbe essere vissuto soltanto come una minaccia, ma anche come un’occasione di crescita. Ascoltare chi pensa diversamente permette spesso di scoprire aspetti della realtà che da soli non avremmo considerato. Il dialogo autentico nasce proprio dalla consapevolezza che nessuno esaurisce da solo tutta la complessità del vero.

Per questo motivo la frase «Quot homines tot sententiae: suus cuique mos» conserva intatta la propria forza. Non è soltanto una constatazione sulla varietà dei caratteri umani, ma una lezione di convivenza civile. Essa ricorda che la diversità delle opinioni non è un’anomalia da eliminare, bensì una caratteristica naturale dell’umanità. Comprendere questa verità significa imparare a discutere con maggiore rispetto, ad ascoltare con maggiore attenzione e a riconoscere che la ricchezza della vita comune nasce anche dalla pluralità delle prospettive. Dopo più di duemila anni, l’antica osservazione di Terenzio continua così a offrire una preziosa guida per comprendere noi stessi e il mondo nel quale viviamo.