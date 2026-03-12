Una frase di Spinoza sulla speranza e sulla conseguente paura

Ci sono frasi filosofiche che sembrano scolpite nella pietra, non scritte su carta. Questa di Baruch Spinoza è una di quelle. Poche parole, costruzione simmetrica, rigore quasi matematico: non c’è speranza senza paura, né paura senza speranza. La forma ricorda un teorema: se A implica B, allora non-B implica non-A. Ma il contenuto riguarda le cose più umane e fragili che esistano, quelle emozioni che ci tengono svegli la notte e ci fanno battere il cuore nel petto.

Non c’è Speranza senza Paura né Paura senza Speranza.

Spinoza scrive nell’Ethica, la sua opera più grande e più ambiziosa, redatta more geometrico — con metodo geometrico — come se le verità sull’anima umana potessero essere dimostrate con la stessa necessità con cui si dimostra che la somma degli angoli di un triangolo è 180 gradi. La proposizione 50 del terzo libro, dedicato alle passioni, stabilisce che speranza e paura sono inseparabili: non passioni distinte che capita di trovare insieme, ma due facce di una stessa medaglia, legate per essenza, incapaci di esistere l’una senza l’altra.

La definizione spinoziana: speranza, paura, e l’incertezza come terreno comune

Per capire perché Spinoza affermi questo con tanta sicurezza bisogna partire dalle sue definizioni, precise come quelle di un geometra. Nell’Ethica, Spinoza definisce la speranza come un piacere incostante, nato dall’idea di una cosa futura o passata del cui esito siamo in dubbio. La paura, specularmente, è un dolore incostante, nato dall’idea di una cosa futura o passata del cui esito siamo in dubbio.

La chiave è nell’elemento che le accomuna: il dubbio, l’incertezza sull’esito. Speranza e paura nascono entrambe dalla stessa condizione: non sapere come andrà a finire. Se sapessimo con certezza che l’evento atteso si realizzerà, la speranza si trasformerebbe in sicurezza tranquilla; se sapessimo con certezza che non si realizzerà, la speranza si trasformerebbe in disperazione. Allo stesso modo, se sapessimo con certezza che il male temuto non arriverà, la paura svanisce in sollievo; se sapessimo che arriverà inevitabilmente, la paura si congela in rassegnazione.

Speranza e paura vivono, dunque, nello spazio intermedio dell’incertezza. E poiché quello spazio è sempre lo stesso — il futuro che non possiamo vedere, il passato che non conosciamo ancora nei suoi effetti — le due passioni lo abitano sempre insieme. Non possiamo sperare in qualcosa senza temere al tempo stesso che quella cosa non si realizzi. Non possiamo temere qualcosa senza sperare al tempo stesso che non accada. Sono due risposte diverse allo stesso vuoto: una orientata verso ciò che vogliamo, l’altra verso ciò che temiamo.

Il paradosso dell’attesa: vivere tra due abissi

Questa intuizione di Spinoza ha una risonanza immediata nell’esperienza vissuta. Pensiamo a chi aspetta il risultato di un esame medico importante. In quei giorni di attesa, speranza e paura convivono nell’animo con un’intensità quasi insopportabile: si spera che le notizie siano buone, si teme che siano cattive, e i due movimenti dell’anima si alternano e si intrecciano senza che si riesca mai a isolarli del tutto. La speranza pura — senza nessuna paura — non sarebbe più speranza: sarebbe certezza. La paura pura — senza nessuna speranza — non sarebbe più paura: sarebbe disperazione o rassegnazione.

Lo stesso accade nell’amore. Chi ama e non sa se è ricambiato vive esattamente in quello spazio spinoziano: la speranza di essere amato e la paura di non esserlo si mescolano fino a diventare indistinguibili. Chi non teme nulla nel rapporto con l’amato ha forse cessato di desiderare davvero; chi non spera nulla ha forse già lasciato andare. L’intensità emotiva dell’esperienza amorosa — e di tante esperienze umane fondamentali — abita proprio in questo territorio di simultanea speranza e paura.

La politica, la storia, le grandi trasformazioni sociali conoscono la stessa dialettica. I movimenti che combattono per la giustizia sono mossi dalla speranza di un mondo migliore e dalla paura che quel mondo non arrivi mai. Le rivoluzioni nascono quando la speranza supera la paura; i dispotismi si reggono quando riescono a far prevalere la paura sulla speranza. Ma in entrambi i casi, le due passioni sono presenti. Un popolo senza paura non si solleva; un popolo senza speranza nemmeno.

Spinoza e le passioni: né biasimo né esaltazione

Ciò che rende questa analisi particolarmente originale è l’atteggiamento con cui Spinoza guarda le passioni. Il suo non è uno sguardo moralizzante. Non dice che la speranza è una virtù da coltivare né che la paura è un vizio da estirpare. Le osserva con la stessa freddezza — e la stessa profondità — con cui un naturalista osserva il comportamento di due specie animali. Le passioni, per Spinoza, sono forze della natura umana: vanno comprese, non giudicate.

Questo è uno dei punti più rivoluzionari dell’Ethica. Spinoza scrive esplicitamente che non vuole ridere delle azioni umane, né piangerle, né detestarle, ma comprenderle. Le passioni non sono aberrazioni della ragione: sono espressioni della nostra natura, modi in cui il nostro essere si relaziona con il mondo esterno. Anche la speranza e la paura, con tutta la loro irrazionalità apparente, con tutta la sofferenza che spesso portano con sé, sono parte integrante di ciò che siamo.

La libertà, per Spinoza, non consiste nel sopprimere le passioni — impresa impossibile e controproducente — ma nel comprenderle fino in fondo, nel vederle per quello che sono, nel non esserne servi inconsapevoli. Chi capisce perché ha paura, chi capisce da dove viene la sua speranza, chi comprende il meccanismo che le lega insieme, è già un poco più libero di chi le subisce senza capirle.

Un’eco nei secoli: da Seneca a Kierkegaard

L’intuizione spinoziana non nasce dal nulla e non muore con lui. Prima di Spinoza, Seneca aveva scritto che la speranza e la paura camminano insieme, incatenate l’una all’altra: chi spera teme, chi teme spera. Il saggio stoico cercava di liberarsi di entrambe attraverso la concentrazione sul presente, sull’unico tempo che ci appartiene davvero. Ma l’osservazione empirica era la stessa: le due passioni sono inseparabili.

Dopo Spinoza, Kierkegaard avrebbe esplorato territori simili parlando dell’angoscia come di una «simpatica antipatia e antipatica simpatia», una vertigine davanti alla libertà e alle sue possibilità. L’angoscia kierkegaardiana è in qualche modo la speranza e la paura fuse insieme nell’esperienza dell’esistente che si confronta con il possibile. Più vicino a noi, la psicoanalisi avrebbe confermato in mille modi la coabitazione dei contrari nella vita emotiva: ambivalenza, angoscia segnale, il desiderio che porta con sé sempre una quota di timore.

Vivere l’incertezza: la lezione pratica

Cosa ci insegna, concretamente, questa proposizione di Spinoza? Prima di tutto, che cercare di avere speranza senza paura è un’illusione. Quante volte ci viene detto di «essere positivi», di cacciare i pensieri negativi, di «visualizzare il successo» senza lasciare spazio al dubbio? Spinoza ci dice che questo non è saggezza: è autoinganno. Una speranza che rifiuta di riconoscere la paura non è più robusta: è fragile, perché non ha fatto i conti con la realtà.

Allo stesso modo, chi vive schiacciato dalla paura e crede di non avere più speranza si sbaglia: finché c’è paura, c’è ancora qualcosa che vale la pena di sperare. La paura, paradossalmente, è un segnale che la speranza è ancora viva. Chi ha davvero rinunciato a tutto non ha più paura: ha solo indifferenza.

La vera saggezza — quella che Spinoza chiama beatitudo, la beatitudine del saggio — non consiste nell’eliminare la tensione tra speranza e paura, ma nel comprenderla, nell’accettarla come condizione strutturale dell’esistenza umana, nel viverla con più consapevolezza e meno tormento. Sapere che speranza e paura sono due modi di abitare la stessa incertezza non risolve l’incertezza, ma la rende meno angosciante: è la nostra condizione, non una nostra colpa.

La bellezza formale di questa proposizione — la sua simmetria perfetta, il suo ritmo binario — non è un ornamento retorico. Rispecchia la struttura stessa dell’intuizione: speranza e paura sono simmetriche perché sono la stessa cosa guardata da due direzioni opposte. Sono entrambe figlie dell’incertezza, entrambe orientate verso il futuro, entrambe espressioni del fatto che teniamo a qualcosa e non sappiamo come andrà a finire.

Tenere a qualcosa è, in fondo, la condizione di ogni esperienza umana degna di questo nome. E tenere a qualcosa significa inevitabilmente sperare e temere al tempo stesso. Spinoza non ci offre una consolazione facile né una via di fuga. Ci offre qualcosa di più prezioso: la comprensione. E dalla comprensione, come sempre in lui, nasce una forma di pace che non è rassegnazione, ma chiarezza.

Non dari spem sine metu, neque metum sine spe. Non c’è speranza senza paura, né paura senza speranza. Quattro secoli dopo, le parole di Spinoza risuonano ancora con la precisione di un ago che tocca il centro di ciò che siamo.