I versi di René Char sul passato che richiamiamo in noi

René Char è una delle voci più intense e originali della poesia francese del Novecento, tradotto in Italia da Giorgio Caproni. La sua scrittura, spesso essenziale e ricca di immagini simboliche, non offre mai significati immediati o univoci, ma invita il lettore a un percorso di riflessione profonda. I versi tratti dalla poesia “Ridate loro…”…

René Char è una delle voci più intense e originali della poesia francese del Novecento, tradotto in Italia da Giorgio Caproni. La sua scrittura, spesso essenziale e ricca di immagini simboliche, non offre mai significati immediati o univoci, ma invita il lettore a un percorso di riflessione profonda. I versi tratti dalla poesia “Ridate loro…” ne sono un esempio straordinario:

«Ridate loro ciò che in loro non è più presente,

Rivedranno il grano della messe chiudersi nella spiga e agitarsi sull’erba.

Insegnate loro, dalla caduta al volo, i dodici mesi del volto,

Vorranno bene al vuoto del cuore fino al desiderio seguente;

Giacché nulla fa naufragio o prospera nelle ceneri;

E chi sa veder la terra giungere a frutto,

Per nulla lo commuove lo smacco anche se ha perso ogni cosa.»

René Char tradotto da Giorgio Caproni

Questi versi sembrano parlare della perdita e della rinascita, della necessità di recuperare qualcosa che l’uomo moderno ha smarrito e della possibilità di ritrovare un equilibrio più profondo con la vita. La poesia si sviluppa come una sorta di invocazione, un appello rivolto a chi ha dimenticato la propria essenza, il proprio rapporto con il tempo, con la natura e con il significato autentico dell’esistenza.

L’incipit è particolarmente suggestivo: «Ridate loro ciò che in loro non è più presente». Char non specifica che cosa sia stato perduto. Proprio questa indeterminatezza rende il verso universale. Potrebbe trattarsi dell’innocenza, della capacità di meravigliarsi, della fiducia, della speranza, della memoria delle proprie radici o della consapevolezza della propria umanità. Il poeta sembra suggerire che gli uomini abbiano smarrito qualcosa di essenziale e che la loro sofferenza derivi proprio da questa mancanza.

L’idea di restituire ciò che è stato perduto richiama una concezione della vita non come accumulazione di beni o di esperienze, ma come recupero di una verità originaria. In molte tradizioni filosofiche e spirituali la saggezza consiste infatti nel ritornare a ciò che si era dimenticato. Non si tratta di conquistare qualcosa di nuovo, ma di riconoscere qualcosa che era già dentro di noi.

Il secondo verso introduce l’immagine del grano: «Rivedranno il grano della messe chiudersi nella spiga e agitarsi sull’erba». Qui emerge uno dei temi centrali della poesia di Char: il rapporto con la natura. Il grano rappresenta il ciclo della vita, la continuità tra nascita, crescita e maturazione. Chi recupera ciò che ha perduto torna a vedere il mondo nella sua pienezza. Non osserva più la realtà in modo superficiale, ma ne coglie il ritmo profondo.

L’immagine della spiga che si forma e si muove al vento suggerisce l’idea di una natura viva, capace di insegnare all’uomo il senso del tempo. In una società dominata dalla fretta e dalla produttività, Char sembra ricordare che la vita autentica segue ritmi diversi, più lenti e più profondi.

Ancora più enigmatico è il verso successivo: «Insegnate loro, dalla caduta al volo, i dodici mesi del volto». L’espressione “dalla caduta al volo” racchiude due movimenti opposti: la sconfitta e il riscatto, il limite e la liberazione. L’esistenza umana è fatta di entrambe queste esperienze. Nessuno vive soltanto successi o soltanto fallimenti. Crescere significa imparare a trasformare le cadute in occasioni di volo.

L’immagine dei “dodici mesi del volto” richiama invece il passare del tempo sulla persona. Il volto cambia, invecchia, si trasforma, portando con sé le tracce delle esperienze vissute. Char sembra invitare a riconoscere la bellezza di questa trasformazione continua. Ogni stagione della vita possiede un proprio significato e una propria dignità.

La riflessione si approfondisce ulteriormente nel verso: «Vorranno bene al vuoto del cuore fino al desiderio seguente». Qui il poeta affronta una delle condizioni fondamentali dell’esistenza umana: il desiderio. L’essere umano vive costantemente tra una mancanza e un’attesa. Quando un desiderio si realizza, ne nasce quasi sempre un altro. Esiste quindi un vuoto che non può essere eliminato definitivamente.

Tuttavia Char non descrive questo vuoto come una condanna. Al contrario, invita ad amarlo. Accettare il vuoto significa riconoscere la propria incompiutezza e comprendere che il desiderio è una forza vitale. Senza desiderio non ci sarebbe crescita, ricerca, movimento. Il cuore umano è fatto per aspirare continuamente a qualcosa che lo trascende.

Particolarmente significativa è l’affermazione: «Giacché nulla fa naufragio o prospera nelle ceneri». Le ceneri evocano ciò che è stato consumato dal fuoco, ciò che appartiene al passato e alla distruzione. Char sembra dire che non si può costruire il futuro restando prigionieri delle rovine. Nelle ceneri non c’è né fallimento né successo, perché tutto ciò che vi era contenuto è ormai concluso.

Questo verso invita quindi a non vivere nel rimpianto o nella nostalgia. Chi rimane attaccato esclusivamente al passato rischia di perdere il contatto con il presente. La vita continua a scorrere e richiede uno sguardo rivolto in avanti.

L’ultima parte della poesia offre una sorta di insegnamento conclusivo: «E chi sa veder la terra giungere a frutto, / Per nulla lo commuove lo smacco anche se ha perso ogni cosa.»

Qui emerge una forma di saggezza profondamente legata alla natura. Chi sa osservare la terra che produce i suoi frutti comprende una verità essenziale: ogni perdita fa parte di un ciclo più grande. I semi devono scomparire per dare origine alle piante; le stagioni si alternano continuamente; ciò che sembra una fine spesso prepara un nuovo inizio.

La persona che ha acquisito questa consapevolezza non si lascia abbattere dagli insuccessi. Lo “smacco”, cioè la delusione o l’umiliazione, non riesce a distruggerla. Anche quando perde tutto, conserva una fiducia profonda nella possibilità della rinascita.

Non si tratta di un ingenuo ottimismo. Char conosce bene il dolore e la fragilità umana. La sua è piuttosto una forma di speranza fondata sulla conoscenza della realtà. Chi comprende i cicli della natura sa che nulla rimane immutabile e che ogni situazione contiene in sé la possibilità di una trasformazione.

La poesia assume così un significato particolarmente attuale. In un’epoca segnata dall’incertezza, dalla velocità e dalla paura del fallimento, questi versi invitano a recuperare un rapporto più autentico con il tempo e con la vita. Suggeriscono che la forza interiore non nasce dall’assenza delle difficoltà, ma dalla capacità di attraversarle senza perdere il senso della propria esistenza.

I versi di René Char rappresentano una meditazione sulla perdita, sulla memoria e sulla rinascita. Attraverso immagini naturali e simboliche, il poeta ci ricorda che l’essere umano possiede dentro di sé risorse spesso dimenticate. Recuperarle significa tornare a vedere il mondo con occhi nuovi, accettare il vuoto come parte della vita, comprendere il valore delle trasformazioni e imparare che, come la terra continua a dare frutto dopo ogni inverno, anche l’uomo può ritrovare la propria forza dopo ogni sconfitta. In questo messaggio risiede la straordinaria attualità e la profonda bellezza della poesia di René Char.