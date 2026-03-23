Paolo e Francesca: cosa ci insegnano oggi i versi più celebri di Dante Alighieri?

Il 25 marzo non è una data come le altre. È il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il momento in cui l’Italia e il mondo intero si fermano per celebrare il “Sommo Poeta”. Ma perché, a distanza di oltre sette secoli, le sue parole, come quelle contenute nel V Canto dell’Inferno dedicati a Paolo e Francesca, continuano a emozionarci come se fossero state scritte oggi?

La risposta non risiede solo nella perfezione metrica, ma nel cuore pulsante della storia di Paolo e Francesca, i due celebri innamorati condannati a scontare la loro pena all’inferno: l’archetipo dell’amore travolgente, fragile e maledetto che sfida l’eternità.

In vista di questo Dantedì, vogliamo riscoprire cosa hanno da insegnarci questi due amanti che “al vento paion sì leggeri” analizzando i versi che raccontano la struggente storia d’amore tra Paolo e Francesca.

Quando leggemmo il disïato riso

esser basciato da cotanto amante,

questi, che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante.

La storia dei due innamorati e il valore dell’empatia

Il canto di Paolo e Francesca è fra i più noti e intensi della Commedia. Protagonisti sono Paolo Malatesta e Francesca da Polenta, due figure realmente esistite, che nel milletrecento furono protagoniste di un caso di cronaca nera. Paolo e Francesca erano, infatti, cognati (Francesca era sposata con Gianciotto, fratello di Paolo) e il loro amore li condusse alla morte, per mano del marito di Francesca. Nel canto quinto, Francesca racconta a Dante la nascita del loro amore. Fu, infatti, leggendo il libro che narrava l’amore tra Lancillotto e Ginevra, che i due giovani si abbandonare a un bacio passionale, infrangendo i sacri vincoli del matrimonio: “Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse…”.

Il primo grande insegnamento che questi versi ci consegnano è il valore dell’empatia. Dante, l’uomo della legge e della fede, davanti al racconto di Francesca non punta il dito. Si commuove a tal punto da svenire (“e caddi come corpo morto cade”). In un’epoca come la nostra, spesso dominata dal giudizio rapido e feroce sui social, Dante ci insegna a sospendere la condanna per metterci in ascolto del dolore e della fragilità altrui.

Paolo e Francesca: “Galeotto fu il libro e chi lo scrisse”

Se è vero che la storia di Paolo e Francesca ha fatto sognare migliaia di generazioni, bisogna tuttavia chiarire l’intento con cui Dante ci racconta la loro storia. Attraverso questi versi, infatti, Dante non vuole semplicemente narrare la storia di un amore proibito. Dante vuole, piuttosto, metterci in guardia dai pericoli della letteratura.

Nella storia travolgente di Paolo e Francesca, il libro che i due amanti stringono tra le mani non è un oggetto neutro. È un oggetto pericoloso, al pari di un mare in tempesta, in cui – chi si avventura – rischia di naufragare. Il naufragio è rappresentato qui dal rapimento sensuale in cui precipitano i due giovani, condannandoli a scontare eternamente il loro peccato all’Inferno. L’adulterio è, infatti, innescato dalla lettura delle vicende amorose fra Lancillotto e Ginevra, anch’essi adulteri.

Così, nel momento in cui Francesca e Paolo leggono del bacio fra Ginevra e Lancillotto, quasi per imitazione, si baciano. In questo senso, la letteratura profana rivela tutta la sua pericolosità. Il libro diventa così il vero colpevole di quel bacio, condannando per sempre i due amanti, rei di aver sottomesso la ragione alla passione.

Cosa ci insegna questo verso? Che la letteratura non è un atto passivo. I libri hanno il potere di dar voce ai nostri desideri più profondi, di scuoterci e, talvolta, di cambiare il corso della nostra esistenza. Il Dantedì ci invita a tornare a una lettura “viva”, capace di interrogarci e di farci “scolorire il viso”, ricordandoci che le storie che scegliamo di leggere finiscono per scriverci a loro volta.

La fragilità come tratto distintivo dell’umano

Paolo e Francesca non sono “cattivi” nel senso moderno del termine; sono profondamente umani. Rappresentano la nostra incapacità di gestire il desiderio quando questo entra in conflitto con le convenzioni o la morale.

Questi versi ci insegnano che l’errore fa parte del percorso. Dante sceglie di rendere eterno non il loro peccato, ma il loro sentimento. In un mondo che ci spinge verso una perfezione artificiale e performante, la tragedia di Paolo e Francesca ci dà il permesso di essere fallibili, di lasciarci travolgere e di riconoscere che la nostra vulnerabilità è, in fondo, ciò che ci rende più veri.

L’insegnamento finale: la fedeltà nel tormento

Nonostante la condanna infernale, Paolo e Francesca sono gli unici dannati che restano insieme. La loro non è una beatitudine, è un tormento condiviso, ma ci lascia una lezione potente sulla solidarietà nel dolore. Ci insegnano che il vero legame è quello che non si scioglie nemmeno nelle peggiori bufere della vita.

Celebrare il Dantedì oggi

Aggiornare oggi la storia di Paolo e Francesca significa spogliarla della polvere accademica per restituirla alla sua dimensione carnale. Il Dantedì non è solo una celebrazione del passato, ma un’occasione per riflettere su come la nostra lingua sappia ancora narrare l’invisibile.

Mentre rileggiamo questi versi immortali, chiediamoci: qual è il nostro “Galeotto”? Qual è quel momento che ci ha fatto perdere la bussola per ritrovare noi stessi? Paolo e Francesca ci insegnano che vivere significa rischiare e che, finché ci sarà poesia per raccontarlo, quel bacio “tutto tremante” resterà l’istante più eterno della nostra umanità.

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