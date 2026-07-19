10 frasi di Paolo Borsellino che ci insegnano il valore del coraggio

Un omaggio a Paolo Borsellino attraverso le sue frasi più celebri: una riflessione profonda sul coraggio, la legalità e gli insegnamenti che ha lasciato ai giovani.

A distanza di ventiquattro anni, il ricordo di Paolo Borsellino rimane ancora vivo nel cuore degli italiani. Un magistrato italiano che, fino alla fine, ha lottato contro la mafia pagando con la vita la sua battaglia, finita il 19 luglio 1992, a Palermo, con l’attentato di Cosa Nostra.

La strage di via D’Amelio a Palermo, in cui il magistrato perse la vita insieme agli agenti della sua scorta – Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina –, non ha cancellato il suo esempio. Al contrario, ha trasformato la sua figura in un simbolo imperituro di legalità, giustizia e coraggio civile.

Paolo Borsellino, le frasi e gli aforismi celebri che ci ricordano il peso del compromesso quotidiano

Borsellino ha lottato contro la criminalità organizzata fino all’ultimo respiro, consapevole dei rischi enormi che correva, ma guidato da un senso del dovere incrollabile. Oggi, per onorare la sua memoria e mantenere alto il valore della sua testimonianza, vi riproponiamo i suoi aforismi e le sue riflessioni più celebri, parole potenti che continuano a parlarci con disarmante attualità.

1. Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio: o si fanno la guerra o si mettono d’accordo.

2. Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell’amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare.

3. A fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l’esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono guadagnato.

5. E’ normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.

6. Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia, la mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri.

7. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.

8. Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.

9. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.

10. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.

Cosa ci insegnano queste frasi?

Il lascito verbale di Paolo Borsellino non è una semplice raccolta di citazioni storiche, ma un vero e proprio manuale di etica civile. Ma cosa ci insegnano, concretamente, queste frasi nella nostra vita di tutti i giorni?

In primo luogo, ci insegnano il valore del coraggio consapevole. Borsellino non nega la paura; al contrario, la riconosce come un sentimento profondamente umano. Il suo insegnamento sta nel non permettere alla paura di tramutarsi in paralisi o in indifferenza. Il coraggio non è l’assenza di timore, ma la capacità di agire rettamente nonostante la paura.

In secondo luogo, le sue parole ridefiniscono il concetto di amore per la propria terra e per la comunità. Amare un luogo, una società o un contesto non significa idealizzarli, ma accettarne le storture e impegnarsi in prima persona per cambiarle. Il suo legame con Palermo dimostra che il vero civismo nasce dal desiderio di riscatto e dalla responsabilità attiva.

Infine, e forse è l’insegnamento più grande, Borsellino ci priva di qualsiasi alibi morale ricordandoci il peso del compromesso quotidiano. La mafia, ci spiega il magistrato, non si combatte solo nelle aule di tribunale, ma rifiutando la contiguità, il silenzio, il favore e la complicità nella vita di tutti i giorni. Le sue frasi ci insegnano che la legalità è una scelta quotidiana, un “movimento culturale e morale” che parte dal basso e che trova nei giovani il terreno più fertile per far respirare a tutti il “fresco profumo di libertà”.

Un libro per raccontare Borsellino

Per ricordare la figura del magistrato che, insieme a Falcone, ha cambiato la storia del nostro paese, vinconsigliamoil libro intitolato “Paolo Borsellino, per amore della verità”, di Piero Melati.

Il giornalista, grazie anche alle voci e alle testimonianze di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, racconta la strage di via D’Amelio senza peli sulla lingua, riconsegnandoci un puzzle complesso di un accaduto avvolto dai misteri. Uno spaccato di storia indirizzato, ancora una volta, verso ciò che chiediamo da oltre 30 anni: la verità.