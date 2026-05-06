Una frase di Molière sulla fretta, cattiva consigliera

Nel vivace e ironico universo teatrale di Molière, la citazione , tratta da Le preziose ridicole, racchiude una verità tanto semplice quanto profonda. Dietro il tono leggero e apparentemente comico, si nasconde una riflessione universale sulla creatività, sul tempo, sull’illusione dell’immediatezza e sulla difficoltà di portare a compimento ciò che si inizia. Questa battuta, pronunciata…

Nel vivace e ironico universo teatrale di Molière, la citazione , tratta da Le preziose ridicole, racchiude una verità tanto semplice quanto profonda. Dietro il tono leggero e apparentemente comico, si nasconde una riflessione universale sulla creatività, sul tempo, sull’illusione dell’immediatezza e sulla difficoltà di portare a compimento ciò che si inizia.

Questa battuta, pronunciata in un contesto satirico, assume un valore che travalica il teatro e si applica alla vita quotidiana, alla scrittura, allo studio, al lavoro e, più in generale, a ogni processo creativo o progettuale. Analizzarla significa entrare nel cuore di un tema antico: il rapporto tra impulso iniziale e perseveranza, tra entusiasmo e disciplina, tra ispirazione e fatica.

«Faccio sempre bene il primo verso, ma fatico a fare gli altri. In fede mia, la fretta è cattiva consigliera»

Moliere e il fascino del primo verso

«Faccio sempre bene il primo verso» è un’affermazione che molti potrebbero riconoscere come propria. Il primo verso rappresenta l’inizio, il momento in cui l’idea prende forma, quando l’entusiasmo è al massimo e le possibilità sembrano infinite. È il punto in cui tutto appare chiaro, semplice, quasi naturale.

Nella scrittura, il primo verso è spesso quello più immediato. Nasce da un’intuizione, da un’immagine, da una suggestione improvvisa. È il momento dell’ispirazione pura, in cui la mente sembra funzionare senza sforzo. Ma proprio questa apparente facilità nasconde un inganno: il primo verso non è l’opera, è solo l’ingresso.

Molti progetti, non solo letterari, si fermano proprio qui. L’inizio è seducente perché non comporta ancora responsabilità, non richiede coerenza, non impone vincoli. È uno spazio libero, aperto, dove tutto è possibile. Ma è anche, paradossalmente, il punto più fragile, perché non garantisce nulla sul seguito.

La difficoltà del proseguimento

«…ma fatico a fare gli altri.» Qui emerge la verità centrale della citazione. Dopo l’inizio, arriva la parte più complessa: sviluppare, organizzare, costruire. È il momento in cui l’ispirazione deve trasformarsi in lavoro.

Scrivere i versi successivi significa confrontarsi con limiti, regole, coerenza interna. Non basta più avere un’idea brillante: bisogna sostenerla, articolarla, darle forma. È qui che molti si fermano, scoraggiati dalla fatica o delusi dal fatto che il processo non sia più spontaneo come all’inizio.

Questa dinamica non riguarda solo la poesia. È presente in ogni ambito: nello studio, quando si inizia con entusiasmo ma si perde costanza; nel lavoro, quando un progetto parte bene ma si blocca nelle fasi successive; nelle relazioni, quando l’inizio è facile ma la continuità richiede impegno.

La difficoltà non sta tanto nell’iniziare, quanto nel continuare.

La fretta come nemica

«In fede mia, la fretta è cattiva consigliera.» Questa seconda parte della citazione introduce un elemento decisivo: il tempo. La fretta viene presentata come un ostacolo, una forza che compromette la qualità del lavoro e la possibilità di portarlo a termine.

La fretta nasce spesso da un desiderio di risultato immediato. Si vuole arrivare subito alla fine, ottenere rapidamente un prodotto finito, senza attraversare le fasi intermedie. Ma ogni processo creativo richiede tempo: tempo per riflettere, per correggere, per migliorare.

Nel teatro di Molière, questa osservazione assume anche un valore satirico. I personaggi de Le preziose ridicole sono caricature di un certo modo superficiale e affettato di vivere la cultura e la letteratura. La fretta, in questo contesto, diventa simbolo di un approccio superficiale, che privilegia l’apparenza alla sostanza.

Ma il messaggio va oltre la satira. È un invito a riconoscere che la qualità nasce dalla lentezza, dalla cura, dalla pazienza.

La citazione mette in luce una tensione fondamentale: quella tra ispirazione e disciplina. Il primo verso appartiene all’ispirazione; i successivi richiedono disciplina.

L’ispirazione è imprevedibile, spontanea, spesso breve. La disciplina, invece, è costante, metodica, talvolta faticosa. Senza ispirazione, il lavoro rischia di essere sterile; senza disciplina, resta incompiuto.

Molti grandi autori hanno sottolineato questa dualità. L’arte non è solo un lampo improvviso, ma un processo lungo e complesso. Il talento iniziale deve essere sostenuto da un lavoro continuo.

La frase di Molière, pur nella sua semplicità, sintetizza perfettamente questa verità: iniziare è facile, continuare è difficile, e la fretta peggiora le cose.

Una riflessione sulla modernità

Questa citazione appare sorprendentemente attuale. Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla velocità: comunicazioni immediate, risultati rapidi, produzione continua. In questo contesto, la fretta non è solo una tentazione, ma quasi una norma.

Si tende a valorizzare l’immediatezza, l’efficienza, la rapidità di esecuzione. Ma questo approccio può entrare in conflitto con la qualità, soprattutto nei processi creativi e intellettuali.

La difficoltà di “fare gli altri versi” si amplifica in un mondo che premia l’inizio ma non sempre sostiene il percorso. È facile lanciare un’idea, molto più difficile svilupparla con coerenza e profondità.

La frase di Molière diventa allora un monito: rallentare non è perdere tempo, ma investire nella qualità.

Il valore dell’incompletezza

Un altro aspetto interessante della citazione è la sua sincerità. Il personaggio ammette una difficoltà, riconosce un limite. Questa consapevolezza è già un passo importante.

Riconoscere di saper fare bene il primo verso ma di faticare nei successivi significa avere una certa lucidità sul proprio processo. È una forma di autocritica che può diventare punto di partenza per migliorare.

Molti fallimenti nascono proprio dall’incapacità di riconoscere i propri limiti. Al contrario, questa frase suggerisce che la consapevolezza è parte integrante della crescita.