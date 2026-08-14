90 anni Mogol: le 10 frasi scritte per Lucio Battisti che sono vera e propria poesia

Ci sono uomini che non hanno semplicemente scritto canzoni: hanno coniato il linguaggio con cui un intero Paese ha imparato ad amarsi, soffrire, perdonarsi e ricominciare. Giulio Rapetti, che il mondo conosce con lo pseudonimo di Mogol, appartiene a quella rara categoria di artisti capaci di compiere un miracolo quotidiano: prendere le emozioni più inafferrabili dell’animo umano e trasformarle in frasi che ciascuno di noi ha sentito proprie almeno una volta nella vita.

Prima del suo avvento, la canzone popolare italiana era spesso un esercizio di stile retorico, popolata da amori ideali, rime baciate e toni squillanti. Mogol ha spazzato via ogni artificio, portando nella musica leggera la vérité nuda dell’esistenza: la paura del domani, la fragilità di fronte a una delusione, il coraggio di ammettere un errore e la bellezza imperfetta delle cose semplici.

Nella sua lunghissima e straordinaria carriera, Mogol ha scritto oltre 1.500 canzoni (con più di 1.750 testi depositati alla SIAE) e superato la cifra monstre di 520 milioni di dischi venduti nel mondo. Ma è nel sodalizio con Lucio Battisti che la sua arte ha toccato la vetta assoluta: insieme hanno firmato e inciso oltre 140 canzoni in circa 15 anni di collaborazione, dando vita a una vera e propria rivoluzione culturale e filosofica. Un’unione irripetibile che ha regalato alla cultura italiana un patrimonio di liriche inestimabili.

In occasione dei suoi 90 anni, che festeggerà il prossimo 17 agosto, ripercorrere i suoi testi significa fare un viaggio nella colonna sonora di tre generazioni di italiani. Rileggere le sue parole slegate dalla melodia significa riscoprire un poeta del Novecento: un filosofo del quotidiano che ha saputo fotografare l’animo umano con la precisione di un chirurgo e la delicatezza di un pittore.

Le 10 strofe firmate Mogol-Battisti che possiamo considerare vera poesia

Estrarre solo dieci perle da questo oceano di capolavori è un’impresa titanica. Ognuna di queste frasi racchiude infatti un universo: aneddoti biografici, svolte storiche, scelte stilistiche coraggiose e profonde riflessioni esistenziali.

1. Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi

Ritrovarsi a volare

E sdraiarsi felice sopra l’erba ad ascoltare

Un sottile dispiacere

E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire

Dove il sole va a dormire

Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore

Come la neve non fa rumore

— Emozioni (Lucio Battisti, 1970)

In questa strofa Mogol dipinge la complessa natura dei sentimenti umani, dove la gioia e la malinconia non sono contrapposte, ma convivono nello stesso istante. L’immagine iniziale dell’airone rappresenta il desiderio di evasione: l’atto contemplativo si trasforma in un volo interiore, un momento di grazia e totale fusione con la natura.

Ma la vera genialità lirica si rivela nell’ossimoro del “sottile dispiacere” ascoltato mentre ci si sdraia felici sull’erba, e soprattutto nell’analogia finale sulla malinconia. Paragonare la tristezza che scende nell’anima alla neve che cade in silenzio è una delle similitudini più folgoranti della letteratura musicale italiana. Mogol descrive il dolore non come un urlo o una tempesta, ma come un peso impercettibile e ovattato che si deposita pian piano nel cuore, stendendo un manto bianco che addormenta i pensieri.

Emozioni fu pubblicata nell’ottobre del 1970 come lato A dell’omonimo 45 giri e diede il titolo al celebre album di Battisti. Il testo nacque dall’esigenza di Mogol di raccontare quell’universo di sensazioni ed esitazioni che spesso l’uomo tende a nascondere o a soffocare per paura di mostrarsi vulnerabile. Quando Lucio Battisti lesse per la prima volta questi versi, ne colse subito la carica emotiva e cucì su di essi una melodia con archi imponenti che cresce di intensità, regalando al pubblico uno dei capolavori più intimi e universali della canzone italiana.

2. E d’improvviso quel silenzio fra noi

E quel tuo sguardo strano

Ti cade il fiore dalla bocca e poi

Oh no, ferma ti prego la mano

Dove sei stata, cos’hai fatto mai?

Una donna, donna, donna, dimmi

Cosa vuol dir sono una donna ormai

Io non conosco quel sorriso sicuro che hai

Non so chi sei, non so più chi sei

Mi fai paura oramai purtroppo

Ma ti ricordi le onde grandi e noi

Gli spruzzi e le tue risa

Cos’è rimasto in fondo agli occhi tuoi

La fiamma è spenta o è accesa?

— La canzone del sole (Lucio Battisti, 1971)

Se la prima parte del brano evoca la luce abbacinante e la purezza dei ricordi estivi d’infanzia, questa lunga sequenza segna l’ingresso drammatico nell’età adulta, nella gelosia e nello smarrimento emotivo. Mogol mette in scena un cortocircuito psicologico di rara immediatezza: il passaggio improvviso dalla complicità del gioco alla scoperta della complessità femminile.

La potenza poetica risiede nell’uso di dettagli visivi e quasi teatrali (“ti cade il fiore dalla bocca”) e nell’impatto di un silenzio improvviso che spezza la spensieratezza. L’uomo che osserva la compagna di un tempo non vi ritrova più la ragazzina di Silvi Marina, ma si scontra con una consapevolezza nuova e inaccessibile (“io non conosco quel sorriso sicuro che hai”). Quel sorriso non rassicura: è la prova che la donna ha vissuto, ha amato e si è emancipata al di fuori di quel mondo condiviso.

Mogol porta a galla la fragilità maschile con una trasparenza spietata (“non so più chi sei / mi fai paura oramai purtroppo”), chiudendo la strofa con un interrogativo universale sul senso della memoria e delle passioni: la fiammella dell’innocenza e dell’amore passato è ancora viva o si è definitivamente spenta di fronte alla vita reale?

Pubblicato nel novembre del 1971 come 45 giri per la Numero Uno (con la straordinaria Anche per te sul lato B), il brano ottenne un riscontro commerciale enorme, trasformandosi nell’inno chitarristico di generazioni di italiani grazie alla leggendaria struttura armonica di soli quattro accordi (Do, Sol, Lam, Fa).

La genesi del testo trae origine da una vicenda autobiografica di Giulio Rapetti: l’amicizia infantile con una bambina chiamata Titti (Tiziana) durante le vacanze estive in Abruzzo. Anni dopo, rivedendola ormai donna e profondamente cambiata dal tempo e dalle vicende personali, Mogol fu colto da una sensazione di smarrimento che decise di cristallizzare in questi versi. La canzone divenne così il racconto senza tempo della perdita dell’innocenza e dell’inevitabile confronto con la crescita interiore.

3. Non so con chi adesso sei

Non so che cosa fai

Ma so di certo a cosa stai pensando

È troppo grande la città

Per due che come noi

Non sperano però si stan cercando, cercando

— E penso a te (Lucio Battisti, 1972)

Mogol costruisce in questi versi un quadro di straordinaria densità psicologica, allargando lo sguardo dalla dimensione individuale a quella di una metropoli dispersiva e indifferente. La città è “troppo grande”, uno spazio urbano che sembra azzerare le possibilità di un incontro reale, eppure l’unione tra le due anime si sposta su un piano ideale e telepatico.

La vera intuizione lirica risiede nel cortocircuito emotivo dell’ultimo verso: “Non sperano però si stan cercando”. Con pochissime parole, l’autore fotografa il paradosso di un legame che sopravvive alla logica. La mente razionale ha ormai rinunciato alle illusioni e alla speranza di un ricongiungimento, ma la spinta profonda dell’inconscio e del desiderio continua ad agire, muovendo entrambi nella stessa direzione invisibile.

Composta nel 1970 e inizialmente interpretata da Bruno Lauzi, la canzone trovò la sua veste definitiva nella celebre incisione di Lucio Battisti contenuta nell’album Umanamente uomo: il sogno del 1972. Mogol ha ricordato più volte come questo testo nacque in modo quasi miracoloso: lo scrisse di getto in soli venti minuti mentre si trovava al volante lungo l’autostrada Milano-Roma, traducendo in parole immediate le sospensioni e l’incedere malinconico della musica che Battisti gli aveva accennato al pianoforte.

4. Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime in noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

— Il mio canto libero (Lucio Battisti, 1972)

Mogol raggiunge in questo passaggio una delle vette più alte e raffinate di tutta la sua produzione lirica. La strofa è una metafora folgorante della rinascente purezza interiore, un inno alla capacità di liberarsi dalle scorie, dai traumi e dalle delusioni che la vita accumula nell’anima.

La forza dei versi sta nell’immagine visiva e quasi pittorica della “veste dei fantasmi del passato” che, cadendo, svela un “quadro immacolato”: la mente e il cuore tornano a essere una tela bianca, pronti a farsi dipingere di nuovo senza le ombre di ciò che è stato. Il climax si compie con la trasformazione di questo sblocco emotivo in una forza della natura: il “vento tiepido d’amore” che si alza non è un’illusione passeggiere, ma la manifestazione di un sentimento autentico e rigeneratore. Mogol descrive con precisione quasi mistica il momento esatto in cui l’uomo smette di essere ostaggio del passato e ritrova il coraggio di abbandonarsi al presente.

Estratta dal capolavoro del 1972 Il mio canto libero, questa strofa racchiude il nucleo concettuale dell’intero album. Il testo fu scritto da Mogol in un periodo di grande svolta esistenziale: l’autore stava vivendo la fine del suo matrimonio e la nascita di un nuovo, profondo legame affettivo. In una società ancora segnata da rigidità morali e tabù, Mogol scelse di raccontare il diritto alla felicita e alla rinascita interiore.

Quando Battisti lesse questi versi, adagiò la poesia su un’apertura armonica di rara luminosità: la transizione musicale sottolinea perfettamente il senso di liberazione del testo, accompagnando le “giovani emozioni” fino all’esplosione orchestrale dell’iconico coro finale.

5. Che anno è, che giorno è?

Questo è il tempo di vivere con te

Le mie mani come vedi non tremano più

E ho nell’anima

In fondo all’anima cieli immensi

E immenso amore

E poi ancora, ancora amore, amor per te

Fiumi azzurri e colline e praterie

Dove corrono dolcissime le mie malinconie

L’universo trova spazio dentro me

Ma il coraggio di vivere quello ancora non c’è

— I giardini di marzo (Lucio Battisti, 1972)

Mogol firma qui una delle sequenze liriche più complesse e maestose di tutta la poesia italiana in musica. La strofa si apre con un’illusione di guarigione e di liberazione dal tempo: il ricongiungimento con la persona amata sembra placare le angosce del passato (“Le mie mani come vedi non tremano più”) e spalancare l’anima a panorami sconfinati (“cieli immensi”, “fiumi azzurri e colline e praterie”). In questo paesaggio interiore la malinconia non è più un peso distruttivo, ma diventa “dolcissima”, quasi addomesticata dalla bellezza e dall’amore.

Eppure, proprio nel momento in cui lo spirito si espande fino a contenere l’infinito (“L’universo trova spazio dentro me”), Mogol cala una scure concettuale di rara lucidità con il verso finale: “Ma il coraggio di vivere quello ancora non c’è”. È il paradosso dell’esistenza moderna. Si può essere capaci di grandiosi slanci ideali, di provare sentimenti immensi e contemplare l’universo intero, ma restare comunque paralizzati di fronte alle incombenze minime e quotidiane della realtà. Una confessione di fragilità disarmante che stacca il brano da qualsiasi facile lieto fine romantico.

Estratto dall’album Umanamente uomo: il sogno (1972), I giardini di marzo è considerato il vertice autobiografico della produzione di Giulio Rapetti. I “giardini” sono quelli reali di Via Parini a Milano, dove Mogol cresceva nell’immediato dopoguerra. Il testo trasfigura le ferite dell’infanzia — la povertà, la vergogna per gli abiti dimessi e la sensazione di inadeguatezza verso i coetanei più benestanti — in una riflessione universale sulla memoria.

Quando Battisti compose la musica, assecondò questa parabola interiore creando un crescendo orchestrale e vocale travolgente, capace di esplodere nell’illusione della grande apertura paesaggistica per poi ripiegare con pathos drammatico nell’ammissione finale sulla mancanza di coraggio.

6. Come può uno scoglio

Arginare il mare

Anche se non voglio

Torno già a volare

Le distese azzurre

E le verdi terre

Le discese ardite

E le risalite

Su nel cielo aperto

E poi giù il deserto

E poi ancora in alto

Con un grande salto

— Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti, 1972)

Mogol firma qui un’autentica pietra miliare della poesia in musica, costruendo una parabola visiva ed emotiva indimenticabile. La strofa si apre con la celeberrima similitudine dello scoglio e del mare: la ragione tenta di erigere barriere rigide per proteggersi dal rischio di soffrire ancora, ma la forza dirompente del sentimento azzera ogni difesa razionale.

Con l’esplosione di “Torno già a volare”, il testo abbandona le esitazioni iniziali per lanciarsi in una rappresentazione quasi fisica delle montagne russe dell’anima. Mogol trasforma gli stati d’animo in veri e propri paesaggi e traiettorie: la gioia abbagliante delle “distese azzurre”, la stabilità delle “verdi terre”, ma soprattutto le dinamiche vertiginose dell’esistenza e dell’amore.

Le “discese ardite e le risalite”, il precipitare nel vuoto arido del “deserto” e il successivo spiccate il volo “con un grande salto” rappresentano con grazia e dinamismo puro il coraggio di vivere e di rischiare, accettando le inevitabili cadute pur di toccare di nuovo l’estasi.

Incluso nel leggendario album Il mio canto libero (1972), il brano descrive le resistenze e l’incertezza (già esplicitate nel titolo titubante Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi) che si provano prima di lasciarsi andare a una nuova passione dopo una storia finita male.

La struttura metrica ideata da Mogol per questa strofa è un capolavoro di ritmo: versi brevi, incalzanti e ricchi di assonanze che si sposano a meraviglia con la progressione melodica di Battisti. La musica, che parte piano e intima, esplode proprio in questa strofa con un arrangiamento orchestrale maestoso che regala all’ascoltatore la sensazione fisica di un vero e proprio volo.

7. Davanti a me c’è un’altra vita

La nostra è già finita

E nuove notti e nuovi giorni

Cara, vai o torni con me

Davanti a te ci sono io (dammi forza, mio Dio)

O un altro uomo (chiedo adesso perdono)

E nuove notti e nuovi giorni

Cara, non odiarmi se puoi

— Pensieri e parole (Lucio Battisti, 1971)

Mogol firma in questi versi un capolavoro assoluto di architettura drammaturgica, dando corpo al dialogo interiore più celebre della musica italiana. La strofa vive del costante e lacerante intreccio tra ciò che si dice ad alta voce (le parole) e ciò che l’anima urla in silenzio (i pensieri).

Da una parte c’è la dimensione pubblica e cosciente: il tentativo di riordinare il futuro, la presa d’atto che una storia si è ormai consumata (“La nostra è già finita”) e l’incertezza su quale strada intraprendere insieme o separati. Dall’altra, racchiusa tra le parentesi della mente, c’è la vulnerabilità nuda di un uomo che crolla di fronte alle proprie colpe e alla paura del domani (“dammi forza, mio Dio”, “chiedo adesso perdono”).

Mogol riesce a fotografare la spaccatura psicologica della fine di un amore, dove l’orgoglio o il senso di responsabilità cercano di mantenere un tono fermo, mentre il senso di colpa e il terrore di essere sostituiti da un altro soffocano il cuore.

Pubblicato nell’aprile del 1971 come lato A del 45 giri (con la splendida Insieme a te sto bene sul lato B), Pensieri e parole rappresenta una vera e propria rivoluzione stilistica e d’avanguardia per l’epoca.

Lucio Battisti concepì una struttura armonica geniale e fino ad allora inesplorata nel pop: due melodie completamente distinte e con tempi differenti, incise separatamente e poi sovrapposte in fase di missaggio per far cantare a se stesso i due punti di vista (quello della mente e quello della voce).

Mogol dovette compiere un lavoro di incastro metrico di assoluta precisione chirurgica, scrivendo due testi autonomi che, sovrapposti, non solo si sposavano alla perfezione sul piano ritmico, ma creavano un contrappunto emotivo di straordinaria potenza letteraria.

8. Ancora tu

Non mi sorprende, lo sai

Ancora tu

Ma non dovevamo vederci più?

E come stai?

Domanda inutile

Stai come me

E ci scappa da ridere Sei ancora tu

Purtroppo l’unica

— Ancora tu (Lucio Battisti, 1976)

Mogol firma con questi versi una sceneggiatura fulminea di rara maestria psicologica. Il testo abbandona la solennità lirica tradizionale per adottare il registro del parlato puro, catturando l’esatto momento in cui due ex amanti si ritrovano faccia a faccia, infrangendo la promessa di non cercarsi mai più (“Ma non dovevamo vederci più?”).

La forza di questa strofa risiede nel disincanto e nell’ironia con cui viene smascherata la finzione. La domanda di rito (“E come stai?”) viene immediatamente liquidata come “domanda inutile”, perché la complicità interiore è tale da non richiedere filtri: entrambi provano lo stesso smarrimento, al punto da far scappare una risata liberatoria.

Il climax emotivo si compie però nell’ultimo verso, in quell’avverbio denso di rassegnazione ed estasi: “Purtroppo l’unica”. Mogol sintetizza l’inevitabilità dell’amore vero, quella condanna dolce e terribile per cui, nonostante i tentativi di andare avanti, nessun altro potrà mai prendere quel posto.

Incluso nel celeberrimo album Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso eccetera (1976), Ancora tu rappresentò un punto di svolta stilistico per la coppia. Il brano nacque con un sound decisamente innovativo per l’epoca, influenzato dal ritmo e dal groove della disco music e del funk internazionale.

Il singolo fu un successo travolgente, rimanendo in cima alla classifica dei 45 giri più venduti in Italia per ben sedici settimane consecutive. La genialità di Mogol fu proprio quella di adagiare un testo intimo, teatrale e fortemente colloquiale su una pulsazione ritmica moderna e incalzante, creando un contrasto magnetico che ha reso questa canzone un classico intramontabile della musica italiana.

9. In un grande magazzino una volta al mese

Spingere un carrello pieno sotto braccio a te

E parlar di surgelati

rincarati

Far la coda mentre sento che ti appoggi a me

Prepararsi alla partenza con gli sci e scarponi

Essersi svegliati presto, prima delle sei

E fermarsi in trattoria per un panino

E restar due giorni a letto, non andar più via

— Perché no (Lucio Battisti, 1978)

Mogol firma in questa strofa un capolavoro assoluto di realismo e poesia del quotidiano. L’autore dimostra che l’amore vero non si nutre soltanto di slanci tragici o idealizzati, ma trova la sua forma più autentica nella dolcezza delle routine condivise. La scrittura procede per immagini nitide, quasi fotografiche: la spesa mensile al supermercato, l’attenzione al costo della vita (“parlar di surgelati rincarati”), il contatto fisico naturale e rassicurante durante la coda alle casse (“sento che ti appoggi a me”).

La seconda parte del verso apre alla complicità delle piccole evasioni di coppia: la levataccia mattutina per andare in montagna, la sosta spartana in trattoria e, infine, il rifugio perfetto dell’intimità (“restar due giorni a letto, non andar più via”). Mogol riesce a trasfigurare la semplicità della vita di tutti i giorni in una dimensione idilliaca, dimostrando che la felicità risiede nella presenza costante e condivisa dell’altro.

Estratta dal capolavoro del 1978 Una donna per amico – registrato negli studi di Londra con la produzione di Geoff Westley e diventato uno dei dischi più venduti in assoluto nella storia della musica italiana – Perché no rappresenta la maturità espressiva della coppia.

Lucio Battisti adagiò questi versi di vita vissuta su una trama musicale sofisticata ed elegante, caratterizzata da un ritmo morbido e avvolgente. Il contrasto tra la raffinatezza dell’arrangiamento e la disarmante semplicità del testo di Mogol rese il brano una delle gemme più amate e citate dell’intero album.

10. Chissà, chissà chi sei

Chissà che sarai

Chissà che sarà di noi

Lo scopriremo solo vivendo

Comunque adesso ho un po’ paura

Ora che quest’avventura

Sta diventando una storia vera

Spero tanto tu sia sincera

— Con il nastro rosa (Lucio Battisti, 1980)

Mogol chiude la decima e ultima tappa con il ritornello-manifesto di un intero repertorio. Questa sequenza condensa in pochi versi una vera e propria filosofia della vita e dell’amore: la rinuncia al controllo maniacale sul domani e l’accettazione consapevole dell’incertezza.

Anziché rifugiarsi in facili promesse di un amore eterno, l’autore mette a nudo l’ansia e la vulnerabilità che accompagnano ogni legame importante. Il passaggio da un’avventura leggera a “una storia vera” porta con sé il peso della paura e del dubbio.

La risposta non sta in un’illusione di sicurezza, ma in quella celeberrima massima diventata patrimonio della lingua italiana: “Lo scopriremo solo vivendo”. È un invito maturo, sincero e quasi stoico ad accettare il mistero dell’altro e del tempo che viene.

Inserita come traccia di chiusura dell’album Una giornata uggiosa (1980), Con il nastro rosa ha un valore storico profondo: rappresenta letteralmente l’ultimo tassello musicale dell’ultimo disco pubblicato insieme da Mogol e Lucio Battisti.

Sulle note del travolgente assolo finale firmato da Phil Palmer alla chitarra elettrica, la canzone divenne l’epilogo simbolico di una collaborazione durata circa quindici anni e oltre 140 canzoni. Quei versi sull’incertezza del domani risuonano oggi come una profezia e un congedo perfetto, suggellando con immensa grazia la storia del più importante sodalizio della musica leggera italiana.