13 frasi di Aristotele che ci insegnano il valore morale dell’amicizia

L’amicizia è una colonna portante dell’esistenza. A ricordarcelo con straordinaria lucidità è Aristotele, uno dei più grandi filosofi e autori dell’antichità classica, che nell’Etica Nicomachea ha dedicato pagine indimenticabili alla natura dei sentimenti.

Il valore dell’amicizia secondo Aristotele

Secondo Aristotele, l’amicizia (philia) vera è legata alla virtù, in quanto essa rappresenta la più grande fonte di felicità per l’uomo. Una persona senza amici è destinato ad una vita triste, senza compromessi, senza l’opportunità di andare incontro alle esigenze dell’altro e allo stesso tempo vedersi compresi da chi si ha di fronte.

Nello specifico, esistono tre tipi di amicizia: quella basata sull’utile, quella basata sul piacere e infine l’amicizia basata sul bene. Quest’ultima sarebbe per il filosofo greco l’unica da perseguire e che porta alla felicità.

Mentre l’amicizia basata sull’utile è timica dell’età anziana, quella legata al piacere contraddistingue la gioventù. Le amicizie basate sul bene sono quelle più rare, in quanto devono superare le prove del tempo e rimanere costanti per definirsi tali. Si tratta di una forma quasi di amore, tanto che Aristotele, come Platone, afferma che l’amore vero consiste in un’amicizia basata sul bene: esso comincia con un’attrazione fisica, evolvendosi poi in un’amicizia basata sul bene reciproco.

Leggi qui per approfondire il significato di amicizia secondo Aristotele.

13 frasi di Aristotele sul valore dell’amicizia

Ecco un elenco di undici tra le più celebri e profonde citazioni tratte dalle opere e dalle riflessioni di Aristotele dedicate al senso dell’amicizia:

1. L’amicizia è un’anima sola che abita in due corpi.

2. Senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, anche se possedesse tutti gli altri beni.

3. Cos’è un amico? Un altro se stesso.

4. Il desiderio di stringere amicizia nasce rapidamente, ma l’amicizia vera è un frutto che matura lentamente.

5. L’amicizia perfetta è quella degli uomini buoni e simili per virtù.

6. Non abbiamo tanto bisogno dell’aiuto degli amici, quanto della sicurezza che essi ci aiuteranno nel momento del bisogno.

7. Chi ha troppi amici non ha alcun amico.

8. Gli amici si provano e si riconoscono soprattutto nella sventura.

9. L’amicizia è una virtù o s’accompagna alla virtù, ed è inoltre la cosa più necessaria alla vita.

10. Volere il bene di qualcuno per il suo stesso interesse, e non per il proprio, significa amarlo davvero come un amico.

11. L’antidoto a cento nemici è un solo vero amico.

12. Non è forse vero che non è affatto strano che le amicizie fondate sull’utilità e sul piacere si sciolgono quando non si hanno più questi vantaggi? E di quei vantaggi che si era amici: venuti meno quelli, è naturale che non si ami più.

13. Ci sono tre tipi di amicizia: basata sul piacere; basata sull’interesse; basata sulla bontà.

Cosa ci insegnano queste frasi sulla vita e sulle relazioni

Analizzando in profondità queste massime, emerge un insegnamento etico e psicologico di straordinaria attualità. Aristotele ci offre una vera e propria guida per navigare i rapporti interpersonali, insegnandoci a distinguere l’amicizia autentica dalle sue fugaci imitazioni.

Quando il filosofo definisce l’amico come “un altro se stesso” o parla di “un’anima sola in due corpi”, evidenzia il valore dell’immedesimazione profonda. Un vero amico è uno specchio pulito in cui possiamo guardare la nostra interiorità senza timore di essere giudicati. L’amicizia sincera abbatte le barriere dell’egoismo: la gioia dell’altro diventa la nostra gioia e il suo dolore si fa condiviso, dimezzandone il peso emotivo.

Riflessioni come “chi ha troppi amici non ha alcun amico” e il richiamo al “frutto che matura lentamente” contengono un’avvertenza fondamentale contro la fretta e l’accumulo. Oggi siamo abituati a collezionare contatti con un semplice click, ma Aristotele ci ricorda che la vera amicizia richiede tempo, esperienza condivisa e costante dedizione. L’affettività autentica non si improvvisa; è rara e va coltivata con cura costante verso poche persone davvero speciali.

Per Aristotele esistono relazioni basate sull’utile o sul piacere, ma sono destinate a svanire quando viene meno il vantaggio. L’unica forma duratura è l’amicizia di virtù: amare qualcuno per ciò che è realmente, desiderando il suo bene in modo disinteressato. Questo approccio altruista crea un legame indistruttibile, capace di resistere al tempo, alle differenze e alle difficoltà quotidiane.

Sapere di poter contare su qualcuno dona una forza interiore inestimabile. Come sottolinea la filosofia aristotelica, non è tanto l’aiuto materiale immediato ad assicurarci serenità, quanto la certezza incrollabile della vicinanza empatica dell’altro. L’amico diventa un porto sicuro nelle tempeste, offrendo quell’armatura emotiva capace di neutralizzare la solitudine.

Il messaggio che il grande filosofo ci tramanda attraverso i secoli è un grande invito alla consapevolezza e alla gratitudine. L’amicizia non è un bene scontato o un semplice accessorio della routine quotidiana, ma un dono prezioso da proteggere. Imparare a essere un amico sincero, desiderando il bene altrui prima ancora di pretenderlo per sé, rimane il primo passo per costruire una vita autenticamente felice e ricca di senso.