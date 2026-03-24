Una frase di Massimo Bontempelli sulla vita e la sua profondità

Massimo Bontempelli (Como, 1878 – Roma, 1960) è una delle figure più originali e meno celebrate della letteratura italiana del Novecento. Romanziere, drammaturgo, critico, teorico letterario, fu il principale esponente italiano del cosiddetto «realismo magico» — una poetica che non va confusa con quella sudamericana del secondo Novecento, benché le due tradizioni condividano intuizioni profonde. Il realismo magico di Bontempelli è qualcosa di più preciso e più paradossale: la convinzione che la realtà quotidiana contenga già in sé, nei suoi interstizi più ordinari, dimensioni di mistero e di stupore che la percezione pigra o distratta non sa cogliere.

Questa poetica non è un’evasione dal reale: è un approfondimento del reale. Bontempelli non cercava l’esotico, il soprannaturale, il fantastico nel senso di ciò che non esiste. Cercava lo stupore dentro ciò che esiste già, dentro il tavolo della cucina e la luce del pomeriggio e il suono di un campanello. La sua sfida al lettore era: guarda meglio. Aspetta. Non avere fretta di capire. Lascia che le cose si rivelino invece di catalogarle.

«Noia è non sapersi accorgere delle variazioni minime, quelle dalle quali comincia il cammino per scendere in profondità.»

In questo contesto, la citazione tratta da «Ali dell’Ippogrifo» — raccolta pubblicata postuma nel volume curato da Paola Masino per Mondadori nel 1961 — non è una semplice riflessione sulla noia: è il nucleo teorico della sua intera poetica, condensato in una sola frase. Una frase che merita di essere letta, scomposta, e riletta ancora.

La noia per Massimo Bontempelli

«Noia è non sapersi accorgere delle variazioni minime.» La frase apre con una definizione, ma di un tipo insolito. Non dice «la noia è l’assenza di interesse», non dice «la noia è uno stato di torpore»: dice la noia è una cecità. Più precisamente, è un’incapacità percettiva: «non sapersi accorgere». Non «non accorgersi», che indicherebbe semplicemente un’omissione involontaria; ma «non sapersi accorgere», che indica una mancanza di competenza, di allenamento, di organo sensoriale sviluppato.

Chi si annoia non manca di stimoli: manca della capacità di ricevere gli stimoli che già ci sono. Il mondo è pieno di «variazioni minime» — piccoli cambiamenti, sfumature impercettibili, differenze che si percepiscono solo a condizione di stare fermi e guardare con attenzione. Il noioso è colui che non riesce a vedere queste variazioni: non perché siano assenti, ma perché il suo occhio non è sufficientemente fine, la sua attenzione non è sufficientemente quieta, la sua pazienza non è sufficientemente lunga.

C’è nella costruzione grammaticale della frase un elemento di giudizio morale sottile ma presente: «non sapersi accorgere» è una formula che implica responsabilità. Non sapere fare qualcosa non è come non poterlo fare: è come non averlo imparato, non averlo coltivato, non essersi messi nella condizione di farlo. La noia, in questa prospettiva, non è una condanna esterna: è una scelta interiore, anche se inconsapevole. È il prezzo di una certa qualità di attenzione — o della sua assenza.

L’espressione «variazioni minime» è il cuore della citazione e merita una riflessione autonoma. Bontempelli non parla di eventi, di novità, di grandi cambiamenti: parla di variazioni, e variazioni minime. La scelta del termine «variazione» è precisa: viene dalla musica, dalla matematica, dalla biologia. Una variazione non è una rottura: è uno scostamento lieve da un tema dato, una modificazione progressiva che mantiene la struttura di base pur introducendo qualcosa di nuovo.

Le variazioni minime sono quelle che quasi non si vedono. Sono la luce che cambia di un grado mentre il pomeriggio avanza; è il tono di voce di un amico che varia impercettibilmente rispetto al giorno prima; è il modo in cui una pianta si muove in un certo vento; è la differenza di peso che si sente quando si solleva un oggetto dopo mesi di non usarlo. Queste cose sono lì, costantemente presenti, costantemente diverse. Ma richiedono un tipo di attenzione che la vita quotidiana frenetica non incoraggia: un’attenzione lenta, paziente, non finalizzata.

La tradizione dell’osservazione del piccolo è antica e nobile. I pittori impressionisti dipingevano la stessa scena a ore diverse del giorno per catturare le variazioni minime della luce: Claude Monet con la sua serie dei covoni, della cattedrale di Rouen, delle ninfee. I naturalisti del Settecento e dell’Ottocento tenevano diari di osservazione quotidiana in cui annotavano le minime modificazioni del comportamento animale, del ciclo vegetale, delle condizioni meteorologiche. I contemplativi di ogni tradizione religiosa praticavano la «awareness» — la presenza consapevole al momento — come disciplina spirituale fondata proprio sulla capacità di percepire ciò che è sempre già lì.

Bontempelli colloca questa tradizione nel cuore della sua poetica letteraria: lo scrittore, il lettore attento, l’essere umano pienamente sveglio sono quelli che sanno vedere le variazioni minime. Non perché cerchino il sensazionale, ma perché hanno imparato a fare a meno del sensazionale e a nutrirsi di ciò che è già presente.

Il cammino per scendere in profondità

La seconda parte della citazione introduce una metafora spaziale di grande forza: «scendere in profondità». Le variazioni minime non sono fini a se stesse: sono l’inizio di un cammino che va verso il basso, verso ciò che sta sotto la superficie. La realtà, nella visione di Bontempelli, è stratificata: c’è una superficie visibile e facilmente leggibile, e poi ci sono strati più profondi che la superficie nasconde senza che ce ne rendiamo conto.

Le variazioni minime sono come crepe in quella superficie: microscopiche fessure attraverso le quali, se si guarda con attenzione, si intravede qualcosa di ciò che sta sotto. Non si tratta di un mistero soprannaturale o di un’essenza metafisica nascosta: si tratta semplicemente della complessità reale delle cose, quella complessità che la nostra tendenza a classificare e semplificare ordinariamente oscura.

La metafora del «scendere» è anche una metafora della postura: chi vuole scendere in profondità deve rallentare, deve abbassarsi, deve rinunciare alla velocità orizzontale del movimento superficiale. Nella vita moderna, che premia la rapidità, la multitasking, la capacità di elaborare molti stimoli in poco tempo, il «scendere in profondità» è un gesto controcorrente: richiede di fermarsi, di approfondire invece di allargare, di andare verticalmente invece che orizzontalmente.

E è significativo che Bontempelli parli di «cammino»: non di salto, non di rivelazione improvvisa, non di illuminazione subitanea. Il cammino è progressivo, richiede tempo, si percorre passo dopo passo. Le variazioni minime non aprono immediatamente una porta sulla profondità: aprono l’inizio di un cammino. Tutto sta nell’iniziare a camminare.

La noia come patologia della modernità

La riflessione di Bontempelli sulla noia si inserisce in un dibattito che attraversa tutta la cultura europea del Novecento. La noia è uno dei grandi temi della modernità: Baudelaire la chiama «spleen» e ne fa il paesaggio interiore dell’uomo moderno; Flaubert la incarna in Emma Bovary, che si annoia nella provincia e cerca nell’adulterio una vivacità che non troverà mai; Moravia, quasi coetaneo di Bontempelli, la mette al centro di romanzi come «La noia» e «Gli indifferenti», dove la noia non è un sentimento secondario ma una condizione ontologica, una malattia dell’essere.

La noia modernista è generalmente associata all’eccesso: eccesso di stimoli banali, eccesso di distrazioni vuote, eccesso di comunicazione senza contenuto. Il noioso moderno non manca di cose da fare: è sommerso di cose da fare, di schermi da guardare, di conversazioni da seguire. Eppure si annoia. Perché nessuno di questi stimoli ha sufficiente spessore da trattenere l’attenzione in profondità. Tutto passa in superficie, tutto scivola via prima di aver lasciato un’impronta.

Bontempelli capovolge questa diagnosi con eleganza. Non dice che ci sono troppi stimoli, non dice che gli stimoli sono di qualità insufficiente: dice che è la percezione ad essere malata. Il problema non è nel mondo esterno: è nell’occhio di chi guarda. E questa diagnosi è più radicale e più responsabilizzante della diagnosi culturalista: non si può risolvere la noia cambiando l’ambiente o aumentando la qualità degli stimoli. Si deve cambiare il modo di guardare.

Se la noia è una patologia dell’attenzione, la letteratura è — per Bontempelli — una delle sue possibili terapie. E non la letteratura dell’evasione, dell’avventura, dello stupore artificiale: la letteratura che insegna a vedere. Il «realismo magico» bontempelliano non propone mondi alternativi o realtà parallele: propone uno sguardo più acuto sul mondo che già esiste. Le sue storie sono spesso ambientate in luoghi ordinari, con personaggi ordinari, in situazioni quotidiane — eppure in queste storie qualcosa si incrina, qualcosa sfugge alla logica consueta, qualcosa rivela uno spessore inaspettato.

Questo qualcosa è esattamente la «variazione minima»: il momento in cui la superficie del reale si incrina leggermente e lascia intravedere la complessità che nasconde. Il lettore di Bontempelli è allenato a cogliere queste incrinature, a non passarci sopra velocemente, a fermarsi e chiedersi: e qui, cosa sta succedendo veramente?

In questo senso, la letteratura di Bontempelli è una scuola di attenzione. Non insegna nozioni o valori: insegna una qualità di sguardo. E quella qualità di sguardo è il contrario esatto della noia: è la capacità di meravigliarsi del già visto, di trovare novità nel familiare, di sentire che il mondo non ha mai finito di rivelare se stesso a chi sa guardare con sufficiente attenzione e pazienza.

L’attenzione nell’era digitale

La citazione di Bontempelli è del 1961, ma risuona oggi con un’urgenza che avrebbe sorpreso forse lo stesso autore. Nell’era dei social media, delle notifiche continue, dello scroll infinito, la capacità di percepire le variazioni minime è più minacciata che mai. L’economia dell’attenzione — come la chiamano i ricercatori di tecnologia e neuroscienze — è costruita esattamente sull’opposto di ciò che Bontempelli descrive come necessario: stimoli forti, rapidi, sempre nuovi, progettati per catturare l’attenzione prima che essa abbia il tempo di approfondire qualcosa.

Il risultato, paradossalmente, è una forma di noia strutturale: non la noia del vuoto, ma la noia della saturazione. Una noia che si maschera da intrattenimento, che non si riconosce come tale perché c’è sempre qualcosa da guardare, da cliccare, da scorrere. Ma che produce esattamente l’incapacità di cogliere le variazioni minime: perché l’attenzione, costantemente sollecitata e mai nutrita in profondità, perde la capacità di sostare, di aspettare, di scendere.

La terapia che Bontempelli suggerisce implicitamente è la stessa che i neuroscienziati contemporanei studiano come «mindfulness», la stessa che i filosofi della lentezza praticano come resistenza alla velocità, la stessa che gli artisti più attenti praticano come disciplina quotidiana: imparare a stare con le cose, a non scappare dal lieve, a darsi il tempo di vedere le variazioni minime. Non perché siano più belle delle variazioni grandi — ma perché sono quelle che aprono il cammino verso la profondità. E la profondità, come scrive Bontempelli, è il luogo da cui comincia ogni vera comprensione.

L’antidoto alla noia non è lo spettacolo

La citazione di Bontempelli ci lascia con una sfida scomoda. Non possiamo risolvere la noia cercando stimoli più forti, esperienze più intense, novità più grandi: questa è la strada che la noia stessa suggerisce, e che non porta mai fuori da essa. La strada che Bontempelli indica è opposta: rallentare abbastanza da poter vedere ciò che è già lì, imparare il linguaggio delle variazioni minime, allenarsi all’attenzione sottile.

È una sfida che riguarda il modo in cui abitiamo il tempo: se lo attraversiamo in superficie, saltando da uno stimolo all’altro, o se ci permettiamo di sprofondare, di fermarci, di scendere. E la letteratura — quella vera, quella che richiede attenzione e lentezza — è ancora oggi uno degli strumenti migliori per imparare questa arte dimenticata.

«Noia è non sapersi accorgere delle variazioni minime.» In fondo, è una frase che dovremmo tenere incollata sullo schermo del computer, o sul bordo dello specchio, o sul muro davanti alla scrivania: non come ammonimento, ma come promemoria. Un invito a guardare più lentamente. Un promemoria che il mondo non smette mai di cambiare, anche quando sembra sempre lo stesso. E che la differenza tra la noia e lo stupore non sta nel mondo: sta nell’occhio.