I versi di Mario Luzi che invocano la presenza del divino

Ci sono testi che sembrano scritti al limite del linguaggio — là dove le parole iniziano a cedere sotto il peso di ciò che vogliono dire, e dove quel cedimento stesso diventa significante. Il frammento di Mario Luzi che prendiamo in esame è uno di questi. Poche righe, quasi un appunto: un imperativo negato, una…

Ci sono testi che sembrano scritti al limite del linguaggio — là dove le parole iniziano a cedere sotto il peso di ciò che vogliono dire, e dove quel cedimento stesso diventa significante. Il frammento di Mario Luzi che prendiamo in esame è uno di questi. Poche righe, quasi un appunto: un imperativo negato, una voce collettiva che trattiene se stessa, un’immagine biblica rovesciata nel suo significato.

E tuttavia, in questo spazio ristretto, Luzi riesce a formulare una delle domande più antiche e più irriducibili dell’esperienza religiosa e umana: perché il divino si manifesta sempre in una forma che è al tempo stesso rivelazione e nascondimento? Perché mostrarti significa, per Dio, nascondersi ancora?

Non startene nascosto

nella tua onnipresenza – Mostrati,

vorrebbero dirgli, ma non osano.

Il roveto in fiamme lo rivela,

però è anche il suo

impenetrabile nascondiglio.

Mario Luzi e la ricerca del sacro



Mario Luzi nacque a Castello, presso Firenze, nel 1914, e morì a Firenze nel 2005. La sua carriera poetica si sviluppò nell’arco di oltre sessant’anni, attraversando fasi estetiche e spirituali profondamente diverse che tuttavia mantennero sempre un filo conduttore: la tensione verso qualcosa che eccede il visibile, verso una pienezza di senso che la lingua può solo approssimare senza mai raggiungere.

Formatosi nell’ermetismo fiorentino degli anni Trenta — la stagione di Montale, Quasimodo, Ungaretti — Luzi si mosse progressivamente verso una poesia sempre più aperta, dialogica, narrativa nel senso largo del termine, in cui il pensiero teologico e la meditazione mistica si fondevano con l’esperienza concreta del quotidiano.

Frasi e incisi di un canto salutare, pubblicata nel 1990, è una delle sue raccolte più mature e più dense. Il titolo è già un programma: le «frasi» sono enunciati compiuti, ma gli «incisi» sono interruzioni, parentesi, digressioni — come se il pensiero non riuscisse a procedere in linea retta, come se ogni affermazione richiedesse immediatamente una qualificazione, un’ombra, un contrappeso. Il «canto salutare» evoca la salute dell’anima, la salvezza, ma anche semplicemente il saluto — il gesto di chi si avvicina a qualcosa o a qualcuno.

Luzi saluta il divino in questi versi: non lo chiama, non lo prega nel senso liturgico del termine, ma gli si rivolge con quella familiarità inquieta che è propria di chi ha passato la vita intera a cercarlo senza mai trovarlo del tutto, e senza mai smettere di cercarlo.

La struttura del frammento: tre momenti



Il frammento è composto di tre movimenti distinti, ciascuno dei quali porta avanti la tensione centrale in un modo diverso. Il primo è il titolo-imperativo: «Non startene nascosto». Il secondo è la sua espansione e complicazione immediata: «Non startene nascosto nella tua onnipresenza — Mostrati, vorrebbero dirgli, ma non osano». Il terzo è la risoluzione paradossale, che non risolve nulla ma illumina tutto: «Il roveto in fiamme lo rivela, però è anche il suo impenetrabile nascondiglio».

Questa struttura ternaria — imperativo, esitazione, paradosso — è tipica del pensiero mistico, che procede sempre per accumulazione di tensioni piuttosto che per risoluzione lineare. Luzi non spiega: mostra il movimento del pensiero nel tentativo di avvicinarsi a qualcosa di irraggiungibile, e la forma stessa del frammento — incompleta, sospesa, con quel trattino che interrompe e quel «però» che rovescia — mima il procedere a tentoni di chi cerca nel buio.

La presenza di Dio non è assenza travestita: è una presenza così intensa che l’occhio umano non regge a guardarla direttamente, e la forma stessa del rivelarsi diventa schermo. Il roveto brucia e, bruciando, abbaglia.

«Non startene nascosto nella tua onnipresenza»



L’incipit è un’invocazione paradossale costruita con la precisione di un teorema. «Non startene nascosto» è un imperativo negativo rivolto a una seconda persona — rivolto, evidentemente, a Dio. Chiunque abbia letto la Bibbia riconosce la tradizione entro cui questo gesto si inserisce: i Salmi sono pieni di invocazioni in cui il fedele chiede a Dio di non nascondersi, di non voltare il volto, di farsi presente. «Fino a quando, Signore, ti nasconderai per sempre?» (Salmo 89), «Non nascondermi il tuo volto» (Salmo 27): Luzi sta parlando dall’interno di una tradizione millenaria di preghiera che conosce bene l’esperienza del silenzio divino, del Dio che tace e che sembra assente.

Ma la genialità del verso sta nella qualificazione che segue immediatamente: «nella tua onnipresenza». Questo sintagma capovolge radicalmente il senso dell’imperativo. Non stiamo di fronte a un Dio che manca, che è altrove, che si è allontanato: stiamo di fronte a un Dio che è dappertutto — onnipresente — e che proprio per questo è impossibile da individuare, da fissare, da tenere.

L’onnipresenza non è il contrario del nascondimento: ne è la forma più radicale. Un Dio che fosse in un solo posto potrebbe essere trovato; un Dio che è in ogni posto simultaneamente sfugge per eccesso, per sovrabbondanza, per quella pienezza che l’occhio e la mente umana non sono strutturalmente attrezzati a ricevere. È nascosto nella luce, non nel buio.

Questa idea ha radici profonde nella teologia cristiana e nella filosofia medievale. Il Dio di Dionigi l’Areopagita, della «teologia negativa» o apofatica, è precisamente questo: non assente, ma talmente presente, talmente eccedente ogni categoria del pensiero umano, da essere paradossalmente inconoscibile.

Meister Eckhart, Giovanni della Croce, la tradizione del misticismo renano elaborano variazioni infinite su questo tema: più ci si avvicina a Dio, più Dio sfugge; più si cerca di definirlo, più si sfugge; la presenza è essa stessa una forma di mistero insuperabile. Luzi, con tre parole — «nella tua onnipresenza» — riassume secoli di teologia mistica e li distilla in un’immagine che vale più di molti trattati.



Il secondo movimento introduce una voce collettiva — «vorrebbero dirgli» — e con essa introduce la dimensione umana, plurale, della ricerca. Non è più soltanto il poeta che parla: è l’umanità, o almeno quella parte di essa che sente il bisogno di Dio e che fatica a trovarlo. «Mostrati» è l’imperativo implicito che la gente vorrebbe rivolgere al divino — un imperativo ancora più diretto e più elementare dell’incipit, quasi una richiesta infantile: fatti vedere, dacci un segno tangibile, smetti di nasconderti nella tua invisibilità.

Ma «non osano». Questo «ma» è uno dei più carichi di tutta la poesia italiana contemporanea. Non osano perché sanno — o intuiscono — che mostrarsidavvero sarebbe intollerabile. C’è una tradizione biblica anche dietro questa reticenza: «Nessuno può vedere Dio e restare in vita» (Esodo 33,20). Il Dio che si mostra pienamente è il Dio che distrugge. La teofania — la manifestazione del divino — è sempre anche un’esperienza di annientamento o di trasformazione radicale per chi la subisce.

Mosè, Elia, Isaia, Paolo sulla via di Damasco: chi ha incontrato il divino ne è uscito cambiato irreversibilmente, spesso prostrato, spesso cieco o in stato di shock. «Non osano» perché la richiesta che vorrebbero formulare contiene in sé la propria risposta spaventosa.

C’è poi un’altra ragione per cui non osano, più sottile e più moderna: il dubbio. Non sono certi che ci sia qualcuno a cui rivolgere la richiesta. Il «mostrati» trattenuto è anche il «mostrati» di chi non sa con certezza se esiste qualcosa da mostrare.

Luzi non è un poeta dell’ateismo, ma è un poeta dell’inquietudine credente — di quella fede che non ha mai smesso di fare i conti con il silenzio, con l’assenza, con la possibilità che il Dio cercato sia davvero nascosto nel senso più radicale: non presente in forma invisibile, ma semplicemente non presente. Il «non osano» include anche questo dubbio, questa fragilità del credere che non si risolve mai in certezza tranquilla.

Il roveto in fiamme: rivelazione e schermo



Il terzo movimento è il fulcro teologico e poetico del frammento, e la sua densità è tale da richiedere una lettura lenta e ripetuta. «Il roveto in fiamme lo rivela, però è anche il suo impenetrabile nascondiglio.» Il roveto ardente — il Burning Bush di Esodo 3 — è forse l’immagine teofanica più celebre dell’Antico Testamento. È lì che Dio parla a Mosè per la prima volta, che rivela il suo nome («Io sono colui che sono»), che affida a lui la missione della liberazione d’Egitto. Il roveto brucia senza consumarsi: è già, di per sé, un’immagine del paradosso divino — la fiamma che non distrugge, il fuoco che illumina senza bruciare, la presenza che si manifesta senza annientare.

Luzi riprende questa immagine e la torce ancora una volta. Sì, il roveto rivela — è una teofania, una manifestazione del divino, un luogo in cui Dio si mostra. Ma quella stessa manifestazione è «impenetrabile nascondiglio». Il fuoco che indica la presenza è anche la forma più efficace del nascondimento: perché abbaglia, perché non si può guardare direttamente, perché la sua intensità stessa impedisce di vedere attraverso di essa, di penetrare oltre la fiamma verso ciò che la fiamma significa.

Chi ha visto il roveto ardente ha visto qualcosa di straordinario — ma non ha visto Dio. Ha visto il fuoco che annuncia Dio, ha sentito la voce che parla da dentro il fuoco, ha ricevuto le istruzioni di Dio. Ma Dio stesso, nel suo essere, nella sua essenza, è rimasto impenetrabile.

Questa è la struttura di ogni rivelazione secondo Luzi: mostrare qualcosa di Dio nascondendo Dio stesso. Le Scritture rivelano ma non esauriscono. I sacramenti manifestano ma non contengono. I santi testimoniano ma non dimostrano. Ogni atto di rivelazione divina è allo stesso tempo un atto di velamento, perché la forma stessa della manifestazione — il linguaggio umano, l’immagine sensibile, il gesto rituale — è inadeguata a contenere ciò che vuole trasmettere.

Il «però» che introduce la seconda parte della frase è forse la congiunzione più carica di tutto il frammento: non «e» (semplice aggiunta), non «ma» (semplice opposizione), bensì «però» — che ammette il primo termine come vero e introduce il secondo come altrettanto vero, nella loro simultanea contraddizione.

La tradizione del Deus absconditus



Il concetto di Dio che si nasconde — Deus absconditus — ha una storia lunga e tormentata nella teologia cristiana. Isaia lo nomina esplicitamente: «In verità tu sei un Dio nascosto» (Isaia 45,15). Pascal ne fa uno dei cardini della sua apologetica: Dio è nascosto, e questa è la condizione normale della fede, non un’anomalia provvisoria.

Blaise Pascal distingueva con acutezza tra il Dio dei filosofi — l’Essere necessario, il Primo Motore, la causa prima raggiungibile con la ragione — e il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe — il Dio personale, che parla, che agisce nella storia, che si nasconde e si rivela secondo la propria libertà incomprensibile. È quest’ultimo il Dio di Luzi: non una deduzione filosofica, ma una presenza inquietante con cui il poeta ha ingaggiato un dialogo che dura tutta la vita.

Martin Buber, il filosofo ebreo del dialogo, offre un’altra chiave di lettura preziosa. Per Buber, il rapporto con Dio è essenzialmente un rapporto Io-Tu, un dialogo tra due soggetti, non un’analisi di un oggetto da parte di un soggetto. E nel dialogo autentico, l’altro rimane sempre, per definizione, irriducibile: non posso mai possedere il Tu, non posso mai contenerlo nella mia comprensione, posso solo incontrarlo nell’istante del dialogo. Il Dio di Luzi è esattamente questo: un Tu che risponde — o che tace — ma che non si lascia mai ridurre a oggetto di conoscenza. Il roveto parla, ma chi parla rimane nascosto nel fuoco.

La lingua come limite e come via

C’è infine una dimensione metalinguistica in questo frammento che vale la pena esplorare. Luzi non scrive soltanto di Dio: scrive della difficoltà di scrivere di Dio, della inadeguatezza strutturale del linguaggio poetico di fronte al suo oggetto supremo. Il trattino che interrompe il primo periodo, il «vorrebbero dirgli, ma non osano» che ritira la voce prima ancora di averla alzata, la struttura franta e non ricomposta del frammento: tutto questo è anche una riflessione sulla lingua, su ciò che la lingua può fare e su ciò che non può fare quando si avvicina al sacro.

La poesia di Luzi non pretende di risolvere il paradosso che descrive: pretende soltanto di tenerlo in vita, di mantenere aperta la tensione tra il desiderio di presenza e l’esperienza del nascondimento, tra il «mostrati» che brucia dentro e il «non osano» che trattiene. È questa tensione — non la sua risoluzione — la condizione autentica della ricerca spirituale. Il roveto continua a bruciare, sempre nell’atto di rivelare e sempre nell’atto di nascondere. E la poesia è quel gesto con cui ci avviciniamo al fuoco sapendo che non potremo mai guardare dentro la fiamma, e che avvicinarci è già, in qualche modo, abbastanza.