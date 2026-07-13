Una frase di Luigi Pirandello sul silenzio che a volte può salvare

Con questa battuta, tratta dal primo atto di Ciascuno a suo modo, Luigi Pirandello concentra in poche parole uno dei temi fondamentali della sua riflessione sull’uomo: l’insufficienza del linguaggio. Dietro questa frase, apparentemente semplice e quasi colloquiale, si cela una meditazione profonda sulla natura della comunicazione umana, sui fraintendimenti che accompagnano ogni dialogo e sul…

Con questa battuta, tratta dal primo atto di Ciascuno a suo modo, Luigi Pirandello concentra in poche parole uno dei temi fondamentali della sua riflessione sull’uomo: l’insufficienza del linguaggio. Dietro questa frase, apparentemente semplice e quasi colloquiale, si cela una meditazione profonda sulla natura della comunicazione umana, sui fraintendimenti che accompagnano ogni dialogo e sul rapporto problematico tra il pensiero e le parole. Per Pirandello il linguaggio, nato per mettere gli individui in relazione tra loro, diventa spesso la causa delle loro incomprensioni, delle sofferenze e dei conflitti. È una visione che attraversa gran parte della sua produzione narrativa e teatrale e che conserva ancora oggi una sorprendente attualità.

«Lo sa quanto male ci facciamo per questo maledetto bisogno di parlare!»

Luigi Pirandello, fonte inesauribile di saggezza

L’espressione «maledetto bisogno di parlare» è particolarmente significativa. Pirandello non dice semplicemente che parlare può essere dannoso; sottolinea invece l’esistenza di un bisogno, quasi di una necessità irresistibile. L’essere umano sente continuamente il desiderio di esprimersi, di spiegarsi, di raccontare ciò che prova, di giustificare le proprie azioni, di convincere gli altri delle proprie ragioni. È una caratteristica fondamentale della nostra natura sociale. Tuttavia, proprio questo impulso, secondo lo scrittore siciliano, finisce molto spesso per produrre l’effetto opposto rispetto a quello desiderato.

Le parole, infatti, non coincidono mai perfettamente con il pensiero. Quando un individuo prova un’emozione, questa appartiene alla sua esperienza più intima, irripetibile e personale. Nel momento in cui cerca di comunicarla, è costretto a tradurla in parole che appartengono a tutti, che sono convenzioni condivise dalla comunità linguistica. Il risultato è inevitabilmente una perdita di precisione. Il sentimento originario viene semplificato, deformato, adattato ai limiti del linguaggio. Chi ascolta, a sua volta, interpreta quelle stesse parole secondo la propria esperienza personale, attribuendo loro significati che possono differire profondamente dalle intenzioni di chi parla.

Questo problema costituisce uno dei nuclei centrali della poetica pirandelliana. In molte delle sue opere i personaggi vivono drammi che nascono proprio dall’impossibilità di comunicare autenticamente. Essi parlano, spiegano, discutono, ma raramente riescono a comprendersi davvero. Ognuno rimane prigioniero della propria visione del mondo e interpreta le parole altrui attraverso il filtro della propria sensibilità. Il dialogo, anziché avvicinare le persone, mette spesso in evidenza la distanza che le separa.

La riflessione di Pirandello si collega direttamente alla sua celebre teoria della relatività della verità. Non esiste un’unica realtà oggettiva valida per tutti, ma tante realtà quanti sono gli individui che le osservano. Ogni persona costruisce una propria immagine del mondo e degli altri. Di conseguenza, anche il linguaggio diventa inevitabilmente relativo. La stessa frase può assumere significati completamente diversi a seconda di chi la pronuncia e di chi la ascolta. Da qui nasce gran parte dell’incomprensione umana.

Il teatro di Pirandello rappresenta continuamente questa frattura tra le intenzioni e le parole. Basti pensare a opere come Così è (se vi pare), dove nessuno riesce a stabilire quale sia la verità, oppure a Sei personaggi in cerca d’autore, nella quale il dramma nasce proprio dall’impossibilità di tradurre completamente un’esperienza interiore in rappresentazione scenica. Anche in Uno, nessuno e centomila il protagonista Vitangelo Moscarda scopre che ogni persona possiede di lui un’immagine diversa, e comprende quanto sia impossibile controllare il significato delle proprie parole e delle proprie azioni.

La citazione tratta da Ciascuno a suo modo riassume efficacemente questa concezione. Il “male” che ci facciamo parlando non consiste soltanto nei litigi o nelle offese che possiamo rivolgere agli altri. Esso nasce soprattutto dall’illusione di poter essere perfettamente compresi. Ogni volta che crediamo di aver spiegato con chiarezza ciò che pensiamo, dimentichiamo che l’interlocutore ricostruirà inevitabilmente il nostro discorso attraverso la propria esperienza personale. Tra ciò che intendiamo dire e ciò che gli altri comprendono esiste sempre uno spazio di ambiguità.

Questo tema appare straordinariamente moderno. La psicologia della comunicazione ha dimostrato quanto siano numerosi gli elementi che influenzano la comprensione di un messaggio: il tono della voce, il contesto, il linguaggio del corpo, le aspettative dell’interlocutore, le esperienze precedenti e perfino lo stato emotivo del momento. Pirandello aveva intuito tutto questo molto prima che tali fenomeni diventassero oggetto di studio scientifico. La sua sensibilità di narratore gli permetteva di osservare con straordinaria precisione le difficoltà della comunicazione quotidiana.

L’avvento delle moderne tecnologie ha reso questa riflessione ancora più attuale. Oggi gran parte delle relazioni passa attraverso messaggi scritti, e-mail, chat e social network, strumenti nei quali vengono meno molti elementi della comunicazione diretta, come l’intonazione della voce o l’espressione del volto. Non è raro che un messaggio perfettamente innocente venga interpretato come ironico, aggressivo o offensivo semplicemente perché il destinatario gli attribuisce un significato diverso da quello voluto dal mittente. Anche in questo caso il “maledetto bisogno di parlare” può trasformarsi in una fonte di incomprensioni.

Naturalmente Pirandello non propone il silenzio come soluzione. L’essere umano non può rinunciare alla parola, perché essa rappresenta il principale strumento attraverso cui costruisce le proprie relazioni sociali. La sua osservazione possiede piuttosto il valore di un invito alla prudenza e all’umiltà. Sapere che le parole sono imperfette significa imparare a usarle con maggiore attenzione, evitando la presunzione di possedere una verità assoluta o di essere sempre perfettamente compresi.

La frase contiene anche una riflessione implicita sul rapporto tra sincerità e linguaggio. Molto spesso gli uomini parlano non soltanto per comunicare, ma anche per difendersi, giustificarsi, convincere, persuadere o modificare l’opinione degli altri. In questi casi il linguaggio perde parte della propria trasparenza e diventa uno strumento di costruzione dell’immagine personale. Pirandello osserva con lucidità questo meccanismo, mostrando come ogni discorso sia inevitabilmente influenzato dal desiderio di apparire in un certo modo davanti agli altri.

Dal punto di vista stilistico, colpisce la naturalezza della battuta. Pirandello non ricorre a un linguaggio filosofico o solenne. Al contrario, utilizza un’espressione quotidiana, quasi confidenziale. È proprio questa semplicità a rendere la riflessione ancora più incisiva. Dietro una frase apparentemente spontanea si apre un problema che riguarda ogni essere umano: la difficoltà di trasformare il pensiero in linguaggio senza tradirlo.

La letteratura, del resto, è sempre stata il luogo privilegiato in cui riflettere sul potere e sui limiti delle parole. Da Dante a Leopardi, da Manzoni a Pirandello, molti scrittori hanno mostrato come il linguaggio sia insieme uno strumento straordinario e profondamente insufficiente. Esso permette agli uomini di condividere conoscenze, emozioni e idee, ma non riesce mai a eliminare completamente la distanza che separa una coscienza dall’altra.

La citazione di Luigi Pirandello conserva tutta la sua forza perché tocca uno degli aspetti più profondi dell’esperienza umana. Il «maledetto bisogno di parlare» è il segno della nostra natura sociale, del desiderio di entrare in relazione con gli altri e di essere riconosciuti. Allo stesso tempo, però, esso ci espone continuamente al rischio del malinteso, dell’incomprensione e della delusione.

Pirandello non invita a rinunciare alle parole, ma a ricordare che esse non coincidono mai perfettamente con ciò che siamo. Tra il pensiero e il linguaggio esisterà sempre uno spazio di incertezza, e proprio in quello spazio si colloca gran parte della complessità delle relazioni umane. Accettare questo limite significa forse imparare ad ascoltare con maggiore attenzione, a parlare con maggiore misura e a riconoscere che la comunicazione autentica non nasce soltanto dalle parole pronunciate, ma anche dalla capacità di comprendere ciò che, dietro di esse, rimane inevitabilmente inesprimibile.