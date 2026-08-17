Luciano De Crescenzo: le 10 frasi più belle tratte dai suoi libri per celebrare il genio della pop filosofia

Ci sono intellettuali che spiegano il mondo con la complessità del linguaggio e ce ne sono altri, rarissimi, che riescono a fare la cosa più difficile di tutte: rendere la filosofia un’arte quotidiana, accessibile e alla portata di chiunque.

Luciano De Crescenzo è stato un gigante della divulgazione culturale che ha insegnato a generazioni di lettori a guardare la vita con ironia, dubbio e un’incomparabile umanità. Insegnandoci a pensare senza mai prendersi troppo sul serio, ha trasformato la grande lezione dei classici greci in una guida pratica per affrontare le nevrosi moderne.

Nato a Napoli il 18 agosto 1928, De Crescenzo era laureato in ingegneria elettronica e per quasi vent’anni ha lavorato come dirigente presso la IBM. Tuttavia, la passione viscerale per la cultura e la narrazione ha avuto la meglio, spingendolo a compiere il grande salto e a dedicarsi interamente alla scrittura.

Il successo è stato travolgente: è diventato autore di numerosissimi bestseller di saggistica e narrativa, tradotti in più di 25 paesi per un totale di oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo. Regista, sceneggiatore, attore e divulgatore televisivo, è rimasto un personaggio unico e amatissimo nel panorama intellettuale italiano.

In occasione dell’anniversario della sua nascita, lo celebriamo attraverso dieci dei suoi passaggi più belli, autentici e profondi, estratti direttamente dalle pagine dei suoi libri editi da Mondadori.

Dieci frasi di Luciano De Crescenzo: la filosofia al servizio della vita quotidiana

I libri di Luciano De Crescenzo rappresentano una miniera inesauribile di intuizioni, aneddoti e riflessioni che mantengono intatta la loro straordinaria freschezza. La forza della sua scrittura risiede nella capacità di abbattere le barriere del linguaggio accademico, trasformando i concetti più complessi della filosofia antica e moderna in conversazioni quotidiane, comprensibili a chiunque senza mai risultare banali.

Nel panorama culturale italiano, De Crescenzo ha inventato una vera e propria forma di “filosofia dell’esistenza”: un approccio libero, ironico e profondo che attinge sia dalla lezione socratica del dubbio sia dalla naturale predisposizione partenopea all’empatia e all’accoglienza.

In un’epoca dominata dalla frenesia e dalle certezze dogmatiche, la sua voce ci invita a rallentare, a mettere in discussione le nostre convinzioni e a riscoprire la bellezza dei dettagli minimi dell’esistenza.

Per celebrare il genio e l’eredità dell’ingegnere-filosofo partenopeo nell’anniversario della sua nascita, abbiamo selezionato dieci dei suoi passaggi più significativi: brani dedicati alla felicità, all’amore, alla famiglia e al valore del dubbio, accompagnati dal contesto dell’opera e dal capitolo di provenienza.

1. La rincorsa alla felicità

Alcuni temono che la Felicità sia un bene molto lontano, quasi irraggiungibile, motivo per cui corrono a più non posso nella speranza di avvicinarla, senza mai rendersi conto che più corrono e più se ne allontanano. La Felicità, invece, sostiene Seneca, è un bene vicinissimo, alla portata di tutti: basta fermarsi e raccoglierla. Il che, in un certo qual modo, mi ricorda una massima del divino Buddha: «È più facile essere felici salvando una formica che sta per affogare, che non fondando un impero».

– Il tempo e la felicità (Mondadori, 1998 – Premessa)

Luciano De Crescenzo affronta uno dei grandi paradossi della modernità: l’ansia da prestazione applicata alla ricerca della serenità. Rileggendo la lezione dello stoicismo senecano e contaminandola con la saggezza orientale, l’autore smonta l’illusione che la realizzazione personale debba per forza coincidere con grandi conquiste o traguardi straordinari.

L’ingegnere-filosofo individua nella velocità e nell’iperproduttività il vero ostacolo al benessere: trasformare la felicità nell’ennesimo obiettivo da “raggiungere” la trasforma inevitabilmente in una fonte di frustrazione.

Le parole di Luciano De Crescenzo ribaltano così una concezione del successo fondata sulla rincorsa continua a nuovi traguardi. La felicità non è un premio da riscuotere dopo una competizione sfinente, ma una scelta d’attenzione.

Letto con gli occhi di oggi, quel fermarsi può diventare quasi una forma di resistenza alla frenesia contemporanea. Salvare una formica – un gesto microscopico, privo di pubblico o ritorni di immagine – possiede una forza spirituale superiore alla fondazione di un impero, perché ci riconnette con il valore del presente e con la cura disinteressata verso ciò che ci circonda.

2. Il conflitto interiore tra Amore e Libertà

«Seguendo il suo ragionamento,» dico io «allora ciascuno di noi ha dentro di sé, dosati in maniera diversa, tutti e due questi impulsi: amore e libertà, che, in base ai significati da lei attribuiti, pur essendo entrambi desiderabili, sono sempre in contrasto tra loro. Insomma uno, a volte, quando sta solo, cerca disperatamente la compagnia del prossimo e poi, magari altre volte, quando si vede troppo legato a qualcuno, soffre di non poter essere lasciato in pace.»

– Così parlò Bellavista (Mondadori, 1977 – La teoria dell’amore e della libertà)

In uno dei dialoghi più celebri di Così parlò Bellavista, De Crescenzo indaga la natura duale dell’animo umano, diviso tra il bisogno ancestrale di legame e l’esigenza insopprimibile di indipendenza. Attraverso la lente della sociologia partenopea, l’autore mostra come l’essere umano sia perennemente oscillante tra la paura della solitudine e la claustrofobia dell’appartenenza, due forze nobili ma strutturalmente antagoniste.

De Crescenzo mette così a fuoco una delle contraddizioni più comuni dell’esperienza affettiva: desideriamo la vicinanza quando siamo soli e torniamo a desiderare la libertà quando un legame ci appare troppo stretto. Più che risolvere questa contraddizione, l’autore sembra invitarci a riconoscerla come parte della natura umana.

La maturità emotiva non consiste nell’annullare una delle due spinte, ma nell’imparare a convivere con questa costante oscillazione: l’equilibrio non è un punto fermo, ma l’arte di dosare ogni giorno il bisogno di abbracciare e la necessità di respirare.

3. La memoria della famiglia e della tavola

Una famiglia non si sceglie: nasci e te la trovi intorno che ti sorride. Buoni o cattivi che siano, i parenti non si possono permutare come se fossero auto. Io sono stato fortunato: erano tutte persone di animo gentile. Sono nato e cresciuto in una casa piena di gente. Quando ci riunivamo per il pranzo sembrava sempre che ci fosse una festa.

– Vita di Luciano De Crescenzo scritta da lui medesimo (Mondadori, 2014 – La famiglia)

Con una pennellata autobiografica d’altri tempi, De Crescenzo tocca uno dei pilastri fondamentali della cultura mediterranea: la famiglia come ecosistema umano primario. La narrazione supera la retorica idealizzata del nucleo familiare per mettere al centro la concretezza degli affetti, la convivenza di personalità diverse e il valore rituale della condivisione quotidiana, di cui la tavola appare come il vero altare laico.

L’autore ci regala un’importante lezione sull’accettazione e sul senso di gratitudine. La famiglia rappresenta il nostro primo laboratorio di umanità, il luogo in cui s’impara a stare al mondo proprio perché non la si sceglie, ma la si accoglie. In un’epoca segnata dall’individualismo e dalla labilità dei legami digitali, De Crescenzo ci ricorda che la vera ricchezza risiede nelle relazioni umane calde, nell’arte dell’ospitalità e nella capacità di trasformare un semplice pranzo collettivo in una festa dell’anima.

4. I due modi di affrontare il dolore

Il problema di fondo, a mio avviso, è il dolore. C’è chi cerca di evitarlo con ogni mezzo e chi, invece, lo considera un passaporto indispensabile per entrare in Paradiso.

– Il caffè sospeso (Mondadori, 2008 – Con Orazio o con Seneca?)

De Crescenzo affronta uno dei grandi nodi della filosofia morale e della psicologia umana: il nostro rapporto con la sofferenza. Nel corso dei secoli, il pensiero occidentale si è spaccato tra due visioni radicalmente opposte.

Da un lato, il filosofo evidenzia l’impostazione epicurea e oraziana, che individua nella ricerca della serenità e nella fuga dal dolore la vera virtù. Dall’altro, fa emergere la visione stoico-cristiana, che vede nella sofferenza una prova purificatrice, un passaggio d’obbligo per meritare la redenzione e la felicità eterna.

Con disarmante chiarezza, De Crescenzo mette in guardia dai pericoli della sacralizzazione del dolore. Soffrire non rende automaticamente migliori o più saggi; l’idea che la sofferenza sia una moneta da spendere per conquistare la felicità rischia di trasformarsi in una trappola esistenziale.

La lezione dell’autore è un invito a liberarci dal senso di colpa e dal masochismo culturale: il dolore va gestito e affrontato quando si presenta, ma non deve mai essere cercato, nobilitato o trasformato in un dogma necessario per vivere appieno.

5. La trappola dei pensieri e il tempo che passa

I pensieri a volte si comportano come lo scotch biadesivo, ovvero quello che per quanto tu possa fare attenzione finisce sempre con l’incollarsi sulle mani. Ciò detto, ogni volta che penso al passato, un pochino di malinconia mi acchiappa, e questo perché il primo difetto che hanno i pensieri è proprio quello di farci ricordare sia la giovinezza perduta sia gli amori finiti maluccio, ovvero quelli che più di tutti ci hanno fatto soffrire. Ebbene, a questo punto che dire? Forse il “non pensare” potrebbe essere l’unico modo che ancora abbiamo per non sentire il rumore del tempo che passa.

– Il caffè sospeso (Mondadori, 2008 – Il Circolo Carpe Diem)

Attraverso una fulminante analogia pop – lo scotch biadesivo che si appiccica alle dita -, il filosofo pop partenopeo descrive la natura intrusiva del lavorio mentale e la trappola della nostalgia. La mente umana tende spontaneamente a ricollegarsi alle ferite del passato, trattenendo proprio i ricordi che fanno più male: la giovinezza sfuggita, le occasioni perdute, le storie d’amore nate e finite male.

I pensieri diventano così la cassa di risonanza del tempo che scorre inesorabile.

L’ingegnere-filosofo ci offre un insegnamento prezioso sul valore della presenza e della disconnessione mentale. Ruminare sui ricordi non cambia il passato, ma avvelena il presente. La proposta del “non pensare” non è un invito all’ottusità, ma un vero e proprio atto di autodifesa.

De Crescenzo insegna a staccare la spina dal flusso dei rimpianti per tornare ad adagiarsi nell’unico momento reale che possediamo. Disattivare il rumore di fondo della mente è l’unica ricetta valida per curare la malinconia e riappropriarci della serenità.

6. La virtù del Dubbio contro i fanatismi

Essere sacerdoti del Dubbio vuol dire porsi di continuo domande del genere, ed è proprio il Dubbio a frenare i nostri peggiori impulsi. Il vero filosofo, infatti, professa l’epoké, ovvero la sospensione del giudizio, e non prende decisioni avventate. Analizza i pro e i contro di ogni scelta e poi decide di conseguenza. Quando vi capita d’incontrare un uomo che ha dei dubbi, state tranquilli, non abbiate paura: sarà di sicuro una brava persona. Gli Hitler e gli Stalin, ricordatelo, non hanno mai avuto dubbi. E se proprio vogliamo dirla tutta, anche gli stupidi, spesso e volentieri, sono immuni dal Dubbio. «Ma ne sei proprio sicuro?» qualcuno potrebbe chiedermi. «Non ho alcun dubbio!» risponderei.

– Il caffè sospeso (Mondadori, 2008 – Immuni dal Dubbio, cioè stupidi)

In questa citazione straordinaria, De Crescenzo tocca il cuore pulsante del suo pensiero filosofico: il recupero dell’epoké, il concetto greco di sospensione del giudizio. L’autore mette in diretta correlazione le certezze incrollabili con le pagine più buie della storia umana e con la stupidità quotidiana. Chi non mette mai in discussione sé stesso cade inevitabilmente nel dogmatismo, nell’intolleranza e nell’estremismo, perdendo l’empatia verso l’altro.

L’insegnamento dell’autore è un potente antidoto alla polarizzazione e al fanatismo del nostro tempo. Il dubbio non è sinonimo di debolezza o di incapacità decisionale, ma è il vero baluardo della democrazia, dell’onestà intellettuale e della convivenza civile.

Riconoscere di non avere verità assolute ci rende umani, aperti al dialogo e tolleranti. Con la folgorante battuta finale (“Non ho alcun dubbio!”), De Crescenzo ci ricorda anche di non prenderci mai troppo sul serio, usando l’ironia socratica per disarmare persino le nostre stesse certezze.

7. L’Amore, la Povertà e la trappola del benessere

Considerare l’Amore come il frutto dell’unione della povertà con l’arte di arrangiarsi è un’intuizione eccezionale. Basta darsi una guardatina intorno per rendersi conto: il dialogo, la solidarietà umana, il bisogno di agorà, il dividersi ogni giorno le gioie e i dolori, sono tutte prerogative dei popoli poveri, così come la privacy è figlia naturale della ricchezza. Non appena una comunità raggiunge un alto reddito pro capite, ecco far capolino la difesa strenua del benessere già raggiunto: ognuno si chiude nel suo bunker, comincia a diffidare del vicino di casa e prova persino un senso di fastidio ogni volta che lo incontra in ascensore. Visto da questa angolazione, il Simposio anticipa di quattrocento anni il Vangelo e, in particolare, il paradosso del cammello e della cruna dell’ago.

– Socrate (Mondadori, 1993 – Il Simposio)

Rileggendo uno dei più celebri miti platonici, quello della nascita di Eros narrato nel Simposio, De Crescenzo costruisce una brillante critica sociologica del mondo contemporaneo.

L’autore mette a confronto l’umanità delle società meno abbienti, fondate sulla piazza (agorà), il dialogo e la solidarietà, con l’isolamento difensivo tipico delle società opulente, dove l’ossessione per la privacy finisce per trasformare persino il vicino di casa in un potenziale fastidio.

In questo passaggio emerge un insegnamento di grande attualità sui rischi della solitudine borghese. Il benessere economico, se non accompagnato dall’apertura verso l’altro, innalza muri al posto dei ponti.

L’Amore nasce dal bisogno reciproco: riscoprirsi vulnerabili e bisognosi del prossimo è l’unico modo per uscire dal proprio “bunker” e recuperare il senso profondo della comunità.

8. L’arte di pensare in solitudine

Se c’è un luogo al mondo fatto apposta per pensare questo è la vasca da bagno. Basta restare al buio una decina di minuti, nell’acqua molto calda, e aspettare: i pensieri arrivano da soli, in punta di piedi e senza farsene accorgere. È logico, quindi, che non ci devono essere in giro telefoni, radio o altre diavolerie del genere. Il pensare pretende il silenzio più assoluto ed è uno dei doni più belli avuti da Nostro Signore.

– La distrazione (Mondadori, 2000 – Elogio della vasca da bagno)

Con la sua irresistibile levità, De Crescenzo elegge la vasca da bagno a vero e proprio tempio della riflessione profonda. La distinzione è chiarissima: la doccia è efficientista, veloce, quasi aggressiva, perfetta per l’uomo d’azione sempre di corsa; la vasca da bagno, invece, è il regno dell’uomo d’amore e di pensiero, che richiede tempo, calore e abbandono.

L’autore ridicolizza la frenesia moderna sottolineando la necessità di mettere al bando ogni intrusione tecnologica – “telefoni, radio e altre diavolerie” – per difendere l’ultimo bastione di silenzio e meditazione rimasto nell’ambiente domestico.

Tra il serio e il faceto, l’insegnamento dell’ingegnere-filosofo è una vera e propria lezione di resistenza umana contro l’ansia da prestazione. Immergersi nella vasca da bagno significa rivendicare il diritto alla lentezza e persino al “cazzeggio creativo”: le idee migliori non nascono mai sotto la frustata di una doccia rapida o davanti a uno schermo, ma nell’ozio beato dell’acqua calda.

Imparare a fermarsi e fare il vuoto attorno a sé non è una perdita di tempo, ma l’unico modo per permettere ai pensieri più autentici di venire a galla.

9. Il filtro del sesso e l’illusione della passione

Se consentiamo alla passione di persistere, il sentimento che nutriamo sarà per noi fonte di una pena maggiore. Una pena tanto grande da poter essere alleviata solo in due modi: o sostituendo la vecchia ferita con una nuova, oppure cercando sollievo tra le braccia di dolci Veneri con le quali soddisfare i nostri impulsi. Del resto, si può godere dell’amore anche senza soffrire, e ciò accade quando la nostra mente è serena e il nostro cuore è sgombro da qualsiasi confusione. Nel momento in cui decidiamo di accoppiarci con una donna, infatti, in quel rapporto possiamo trovare l’unico conforto di cui abbiamo bisogno. Insomma, se l’amore uccide, il sesso invece può offrirci qualche speranza. Capisci che eresia?»

– Non parlare, baciami (Mondadori, 2003 – Il dolore dell’amore)

Con la consueta verve provocatoria e un pizzico di arguta malizia, De Crescenzo prende in prestito la filosofia di Lucrezio per decostruire il mito del romanticismo tormentato. L’autore mette a nudo l’inutilità dell’”ansia sentimentale”: l’amore romantico, quando si trasforma in ossessione, diventa una vera e propria patologia dell’anima che porta solo sofferenza.

Il sesso e il contatto fisico, spogliati dalle sovrastrutture e dalle idealizzazioni melodrammatiche, tornano a essere ciò che sono sempre stati per i classici: una naturale valvola di sfogo, un piacere sano e, soprattutto, una formidabile cura contro la malinconia.

Con la solita ironia colta, la grande lezione dell’autore è un invito al pragmatismo affettivo e al disincanto salvifico. De Crescenzo smonta con un sorriso le drammatizzazioni inutili: perché complicarsi la vita con le pene d’amore quando la felicità passa per cose molto più semplici?

Quando l’intelletto s’avvita in paranoie sentimentali e in inutili “pippe mentali”, non serve un trattato di filosofia: la vera ricetta la dà il titolo stesso del libro, disattivare i ragionamenti con un liberatorio «Non parlare, baciami».

10. La magia dell’abbraccio vs la gravità del sesso

Abbracciarsi è bello. A volte è anche più bello del fare all’amore. Tanto per dirne una, quando ci si abbraccia si sorride, mentre quando si fa del sesso si resta seri. E a questo proposito mi sono sempre chiesto il perché durante un rapporto sessuale siamo così seri. Mai una volta che ci scappi una risata! Sia l’uomo sia la donna sono concentrati al massimo su quello che stanno facendo ed è quasi impossibile che uno dei due si metta a ridere. Che sia il nostro subconscio a farsi condizionare dall’idea del peccato?

– Il pressappoco (Mondadori, 2007 – Il pressappoco del bacio)

Anche in questa frase, la disarmante lente d’ingrandimento del grande genio napoletano punta sui nostri comportamenti quotidiani. De Crescenzo nota un dettaglio di costume formidabile, ovvero la serietà quasi “funebre” o “lavorativa” che accompagna l’atto sessuale rispetto al sorriso spontaneo di un abbraccio.

L’autore insinua che, sotto sotto, anche l’uomo più moderno sia vittima di un atavico senso di colpa catto-borghese o di un’inconscia ansia da prestazione che trasforma la passione in un compitino da svolgere a denti stretti.

Luciano De Crescenzo quindi ci regala un’ultima, illuminante lezione sulla tenerezza e sulla capacità di non prendersi troppo sul serio neanche tra le lenzuola. L’abbraccio vince sul sesso perché è un gesto “pressappoco”, libero dall’obbligo del risultato e dalla paura di sbagliare.

Riscoprire la leggerezza, il sorriso e l’ironia nell’affetto significa abbattere l’idea del peccato e della performance, ricordandoci che la forma più pura di intimità è quella in cui ci si può permettere il lusso di ridere insieme.

L’eredità immortale di un filosofo “d’amore”: la lezione di Luciano De Crescenzo per il mondo contemporaneo

Rileggere oggi Luciano De Crescenzo non significa soltanto compiere un doveroso atto di memoria verso uno dei protagonisti più originali della cultura italiana, né cedere a un nostalgico amarcord per un’epoca d’oro della divulgazione. Significa, prima di tutto, riappropriarsi di una vera e propria bussola esistenziale di cui si avverte un profondo, quasi disperato bisogno nel dibattito pubblico e privato contemporaneo.

In un contesto sociale dominato dall’aggressività dei toni, dalla polarizzazione ideologica e dall’ansia di prestazione elevata a sistema di vita, la voce dell’ingegnere-filosofo partenopeo torna a farsi sentire con una freschezza, una lucidità e una potenza disarmanti.

La prima grande rivoluzione politica e culturale di De Crescenzo è stata l’abbattimento del dogmatismo e della turris eburnea dell’intellettualismo tradizionale. Con l’intuito pragmatico del manager IBM e la sensibilità umanistica del filosofo socratico, ha compreso per primo che la cultura non deve servire a marcare le distanze sociali o a compiacere una ristretta élite di addetti ai lavori, ma a migliorare concretamente la vita di tutti i giorni.

Ha tradotto i concetti più complessi del pensiero greco e latino – dall’azione regolatrice del Logos all’epoké degli scettici, fino al concetto di atarassia – nel linguaggio immediato della quotidianità. Le piazze ateniesi e i simposi platonici sono stati così trasferiti nei vicoli di Napoli, nei condomini di città e nei salotti borghesi, rendendo Socrate e Seneca dei compagni di banco con cui confidarsi e confrontarsi.

Nel pensiero di De Crescenzo, Napoli non è mai stata una semplice nota di colore folcloristica, ma una vera e propria lente d’ingrandimento epistemologica attraverso la quale interpretare l’animo umano. La celebre distinzione tra “uomini d’amore” e “uomini di libertà”, la teoria della deviazione del destino, la sacralità dell’ospitalità e la cultura dell’equilibrio laico rappresentano il contributo più originale di un’antropologia che trova nella capitale partenopea la sua incarnazione perfetta.

Una filosofia fondata sull’empatia, sull’accoglienza disinteressata e sul senso del limite, dove l’arte di arrangiarsi cessa di essere una necessità materiale per diventare una raffinatissima virtù spirituale: la capacità di rispondere alle imprevedibilità della vita con la creatività, l’ironia e l’arma del sorriso.

Scegliere di leggere ed applicare oggi la lezione di Luciano De Crescenzo significa compiere una precisa scelta di campo contro le patologie del mondo contemporaneo. Le sue pagine rappresentano un antidoto formidabile all’ossessione per il successo immediato, alla dittatura dell’efficienza e alla solitudine iper-connessa in cui siamo immersi.

L’autore ci insegna prima di tutto che il dubbio è un dovere civico: la rivendicazione della sospensione del giudizio è l’unico vero baluardo contro i fanatismi, la stupidità e le guerre di posizione che paralizzano il confronto umano.

Allo stesso tempo, ci ricorda che la lentezza è una forma di resistenza. Riconquistare il proprio tempo – che sia il rito di un caffè sospeso, un pranzo prolungato in famiglia o l’ozio creativo immersi in una vasca da bagno – è l’unica ricetta per difendere la propria salute mentale.

Inoltre, la sua opera dimostra che l’ironia è una cosa seria e che non prendere mai troppo sul serio né sé stessi né le proprie idee troppo è la manifestazione più alta di intelligenza e maturità emotiva.

Luciano De Crescenzo ci lascia così un’eredità viva, immensa e profondamente rivoluzionaria, ovvero la dimostrazione che si può essere incredibilmente profondi rimanendo al tempo stesso leggeri, e che la filosofia non sia una materia scolastica da archiviare dopo l’esame, ma l’unica guida valida per imparare la difficile e meravigliosa arte di vivere.