Una frase di Kurt Vonnegut sulla barbarie della guerra

«Forse, quando commemoriamo la guerra, dovremmo toglierci i vestiti e dipingerci di blu e camminare per tutto il giorno a quattro zampe grufolando come maiali. Questo sarebbe indubbiamente più appropriato di qualsiasi nobile discorso e sventolio di bandiere e presentat’arm con fucili ben oliati.» Con questa provocatoria riflessione contenuta in Ghiaccio-nove (Cat’s Cradle, 1963), Kurt…

«Forse, quando commemoriamo la guerra, dovremmo toglierci i vestiti e dipingerci di blu e camminare per tutto il giorno a quattro zampe grufolando come maiali. Questo sarebbe indubbiamente più appropriato di qualsiasi nobile discorso e sventolio di bandiere e presentat’arm con fucili ben oliati.»

Con questa provocatoria riflessione contenuta in Ghiaccio-nove (Cat’s Cradle, 1963), Kurt Vonnegut mette in discussione uno dei riti più consolidati delle società moderne: il modo in cui ricordano la guerra. La sua non è una semplice battuta sarcastica, né un esercizio di umorismo nero fine a se stesso. Dietro l’immagine grottesca di uomini dipinti di blu che avanzano a quattro zampe come maiali si cela una critica profonda alla retorica patriottica, alla glorificazione del conflitto e all’abitudine di trasformare le tragedie della storia in solenni cerimonie che finiscono, paradossalmente, per attenuarne l’orrore.

Kurt Vonnegut oltre il sarcasmo

Kurt Vonnegut è uno degli scrittori che meglio hanno saputo raccontare l’assurdità della guerra. La sua autorità morale nasce anzitutto dall’esperienza personale. Durante la Seconda guerra mondiale fu fatto prigioniero dai tedeschi e sopravvisse al devastante bombardamento di Dresda del febbraio 1945, uno degli episodi più distruttivi dell’intero conflitto. Mentre decine di migliaia di civili morivano sotto le bombe, egli si salvò perché rinchiuso in un mattatoio sotterraneo. Quell’esperienza segnò per sempre la sua visione del mondo e della letteratura, trovando la sua espressione più celebre nel romanzo Mattatoio n. 5. Anche in Ghiaccio-nove, sebbene il tema centrale sia il rapporto tra scienza, potere e distruzione, riaffiora continuamente la convinzione che la guerra rappresenti il fallimento più clamoroso dell’intelligenza umana.

La forza della citazione risiede innanzitutto nel contrasto tra due immagini opposte. Da un lato vi sono le cerimonie ufficiali: i discorsi solenni, le bandiere che sventolano, gli onori militari, i fucili perfettamente lucidati, tutto quell’apparato simbolico che accompagna le commemorazioni pubbliche. Dall’altro lato, Vonnegut propone una scena volutamente ridicola e degradante: uomini nudi, dipinti di blu, che si muovono come maiali. Il contrasto è volutamente scioccante, ma il suo significato è chiarissimo. Se la guerra rappresenta la regressione dell’essere umano verso la violenza più primitiva, allora forse una rappresentazione animalesca sarebbe più sincera della pompa delle parate militari.

Il maiale non è scelto casualmente. Nella cultura occidentale esso richiama spesso immagini di sporcizia, istintività, avidità e degrado. Camminare a quattro zampe significa rinunciare simbolicamente a quella posizione eretta che da sempre rappresenta la dignità dell’uomo. Vonnegut sembra suggerire che ogni guerra, indipendentemente dalle motivazioni con cui viene giustificata, comporta una perdita di umanità. Quando gli uomini si massacrano reciprocamente, quando intere città vengono rase al suolo e migliaia di innocenti muoiono, la civiltà arretra verso uno stato quasi animalesco. Per questo, dice ironicamente lo scrittore, sarebbe più onesto commemorare la guerra mostrando questa regressione invece di rivestirla di simboli eroici.

Naturalmente Vonnegut non invita realmente a organizzare simili cerimonie. L’esagerazione appartiene alla tradizione della satira, che utilizza il paradosso per costringere il lettore a riflettere. Il suo bersaglio non sono le vittime della guerra né il dolore di chi ha combattuto, ma il linguaggio con cui troppo spesso le guerre vengono raccontate. La retorica patriottica tende infatti a privilegiare concetti come l’onore, il sacrificio, il coraggio e la gloria, rischiando di lasciare sullo sfondo il dato più evidente: la guerra è innanzitutto morte, distruzione e sofferenza.

La storia offre numerosi esempi di questo fenomeno. Fin dall’antichità le guerre sono state celebrate attraverso monumenti, archi trionfali, poemi epici e statue equestri. Le vittorie militari diventavano occasione di orgoglio nazionale, mentre le sconfitte venivano reinterpretate come sacrifici eroici. Questa narrazione ha certamente contribuito a costruire l’identità di molti popoli, ma ha anche favorito una rappresentazione della guerra che spesso ne attenua gli aspetti più terribili.

Vonnegut appartiene invece a quella tradizione letteraria che rifiuta ogni idealizzazione del conflitto. Insieme a scrittori come Erich Maria Remarque, Joseph Heller e Primo Levi, egli insiste sulla dimensione assurda della violenza organizzata. La guerra, nelle sue opere, non è il teatro dell’eroismo, bensì il luogo dell’assurdità, dell’imprevedibilità e della perdita di senso. I suoi personaggi raramente compiono gesti epici; più spesso cercano semplicemente di sopravvivere a eventi che nessuno riesce davvero a controllare.

Particolarmente significativa è anche l’osservazione sui «fucili ben oliati». L’immagine suggerisce una cura quasi rituale riservata agli strumenti di morte. Le armi vengono lucidate, mantenute perfette, esibite durante le parate con precisione impeccabile. È un dettaglio apparentemente marginale, ma rivela una profonda contraddizione: si dedica enorme attenzione all’estetica degli strumenti bellici mentre si rischia di dimenticare le conseguenze del loro utilizzo. Vonnegut denuncia proprio questa sproporzione tra la perfezione della rappresentazione e l’orrore della realtà.

Ciò non significa che ogni commemorazione militare sia necessariamente sbagliata. Ricordare i caduti è un dovere morale, così come onorare il sacrificio di chi ha difeso il proprio Paese o ha combattuto contro la tirannia. Tuttavia lo scrittore invita a distinguere tra il rispetto per le persone e la celebrazione della guerra come tale. È possibile onorare le vittime senza trasformare il conflitto in un mito eroico. Anzi, forse il modo migliore per ricordarle consiste proprio nel ribadire che la loro sorte non dovrebbe ripetersi.

Oggi più che mai

La riflessione di Vonnegut conserva oggi una sorprendente attualità. Il XXI secolo, nonostante gli enormi progressi tecnologici e scientifici, continua a essere attraversato da guerre, invasioni e conflitti regionali. Anche oggi le immagini delle distruzioni convivono con discorsi ufficiali, cerimonie solenni e narrazioni patriottiche. In questo contesto, la provocazione dello scrittore americano continua a interrogare le nostre coscienze: siamo davvero capaci di guardare la guerra per ciò che è, oppure preferiamo rivestirla di simboli che la rendono più accettabile?

La letteratura svolge un ruolo fondamentale proprio perché rompe queste convenzioni. Attraverso il paradosso, l’ironia e il grottesco, Vonnegut costringe il lettore a osservare la realtà da una prospettiva inedita. L’immagine degli uomini trasformati in maiali suscita inizialmente il sorriso, ma subito dopo lascia spazio al disagio. È un meccanismo tipico della sua scrittura: l’umorismo diventa uno strumento per affrontare questioni profondamente tragiche, mostrando quanto sia fragile il confine tra il ridicolo e l’orrore.

In definitiva, questa celebre citazione di Ghiaccio-nove non costituisce soltanto una critica alle commemorazioni militari, ma una riflessione più ampia sul rapporto tra memoria e verità. Vonnegut ci ricorda che la guerra non dovrebbe mai essere abbellita o romanticizzata. Se davvero vogliamo onorarne le vittime, dobbiamo evitare ogni forma di retorica che rischi di trasformare la distruzione in spettacolo o il sacrificio in motivo di orgoglio. Forse non è necessario dipingersi di blu e camminare a quattro zampe come maiali, ma è certamente necessario ricordare che ogni guerra rappresenta una sconfitta della civiltà. Solo una memoria capace di conservare intatto l’orrore del conflitto può diventare uno strumento autentico di pace e impedire che gli errori del passato continuino a ripetersi.