Una frase di Julio Cortazar sul coraggio di lasciare andare ciò che finisce

Questa breve e folgorante affermazione, tratta da Rayuela (Il gioco del mondo), uno dei capolavori dello scrittore argentino Julio Cortázar, possiede la straordinaria capacità di racchiudere in poche parole una riflessione profonda sul tempo, sulla memoria e sulla condizione umana. Come spesso accade nella grande letteratura, la frase sembra semplice, quasi banale nella sua formulazione,…

Questa breve e folgorante affermazione, tratta da Rayuela (Il gioco del mondo), uno dei capolavori dello scrittore argentino Julio Cortázar, possiede la straordinaria capacità di racchiudere in poche parole una riflessione profonda sul tempo, sulla memoria e sulla condizione umana. Come spesso accade nella grande letteratura, la frase sembra semplice, quasi banale nella sua formulazione, ma si apre a una molteplicità di interpretazioni. Cortázar non specifica infatti che cosa sia quel “tutto” che dura più del dovuto: lascia volutamente il termine aperto, universale, affinché ogni lettore possa riconoscervi le proprie esperienze, le proprie attese, le proprie delusioni e i propri ricordi.

«Tutto dura sempre un po’ di più di ciò che dovrebbe.»

Julio Cortazar e la lunga scia di ciò che finisce

La prima impressione che suscita questa citazione riguarda il rapporto tra il tempo oggettivo e il tempo soggettivo. Esiste infatti un tempo misurabile dagli orologi e dai calendari, uguale per tutti, e un tempo interiore, quello della coscienza, che si dilata o si contrae a seconda delle emozioni. Cortázar sembra riferirsi soprattutto a quest’ultimo. Nella nostra esperienza quotidiana, infatti, gli eventi non durano soltanto per il tempo che occupano nella realtà, ma continuano a vivere nella memoria, nei pensieri, nelle conseguenze che producono. È in questo senso che «tutto dura sempre un po’ di più di ciò che dovrebbe».

Si pensi, ad esempio, a una conversazione difficile. Le parole vengono pronunciate in pochi minuti, ma continuano a risuonare nella mente per giorni, settimane o addirittura anni. Lo stesso accade con un gesto di gentilezza, con un’offesa, con una perdita o con un momento di felicità. L’evento termina nel momento in cui accade, ma la sua presenza psicologica continua ben oltre la sua conclusione materiale. La durata reale e la durata vissuta non coincidono mai perfettamente.

In Rayuela, questo tema assume una particolare importanza. Il romanzo stesso è costruito come un percorso non lineare, nel quale il tempo sembra continuamente sfuggire a una successione cronologica tradizionale. Cortázar invita il lettore a saltare da un capitolo all’altro, rompendo la linearità della narrazione e mostrando come la vita stessa non sia fatta di sequenze ordinate, ma di ritorni, ricordi, associazioni e sovrapposizioni. La memoria modifica continuamente il presente, e il passato non smette mai davvero di esistere.

La frase richiama anche un’altra caratteristica fondamentale dell’esperienza umana: la difficoltà di lasciare andare le cose. Gli esseri umani tendono infatti a trattenere ciò che è accaduto. Conservano ricordi, rimpianti, speranze, rancori, nostalgie. Molto spesso il passato continua a esercitare un’influenza sul presente ben oltre il momento in cui gli eventi si sono conclusi. Una delusione può condizionare nuovi rapporti; una gioia può continuare ad alimentare il coraggio di affrontare il futuro; una parola ascoltata molti anni prima può ancora orientare il nostro modo di pensare.

In questa prospettiva, l’osservazione di Cortázar assume un valore quasi psicologico. La mente umana non funziona come un archivio ordinato nel quale ogni esperienza viene collocata definitivamente dopo essere stata vissuta. Al contrario, i ricordi ritornano continuamente, si trasformano, acquistano nuovi significati alla luce delle esperienze successive. Nulla termina davvero nel momento in cui sembra finire.

E riguardo l’amore

La citazione può essere letta anche come una riflessione sull’amore. Le relazioni sentimentali raramente si esauriscono con la loro conclusione ufficiale. Anche quando una storia finisce, resta spesso un lungo periodo durante il quale i sentimenti continuano a esistere sotto forme diverse: nostalgia, malinconia, gratitudine, rimorso, rimpianto o semplice memoria. In questo senso l’amore “dura sempre un po’ di più di ciò che dovrebbe”, perché il cuore possiede tempi diversi rispetto alle decisioni della ragione.

Ma la frase si presta anche a un’interpretazione più ampia, esistenziale. Ogni fase della vita lascia infatti tracce nella successiva. L’infanzia continua ad abitare l’età adulta; le esperienze della giovinezza influenzano la maturità; gli incontri casuali possono modificare il corso dell’intera esistenza. Nulla si esaurisce completamente. Ogni evento produce conseguenze che si prolungano nel tempo, spesso in modo imprevedibile.

Questa concezione del tempo si avvicina, per certi aspetti, alle riflessioni di filosofi come Henri Bergson, il quale distingueva il tempo misurabile dalla durata, cioè dal tempo vissuto interiormente. Per Bergson, la coscienza non procede attraverso istanti separati, ma attraverso un flusso continuo nel quale il passato si conserva nel presente. Anche Cortázar sembra suggerire qualcosa di simile: ciò che abbiamo vissuto continua a esistere dentro di noi, modificando continuamente il nostro sguardo sul mondo.

Dal punto di vista stilistico, colpisce l’uso dell’avverbio sempre. Non si tratta di un’eccezione, di un caso particolare, ma di una regola universale. «Tutto dura sempre un po’ di più.» La generalizzazione conferisce alla frase il valore di una legge dell’esperienza umana. Allo stesso tempo, l’espressione «un po’ di più» introduce una sfumatura di delicatezza. Cortázar non parla di un’eternità né di una durata infinita. Si riferisce a un piccolo scarto, a una lieve eccedenza, quasi impercettibile, ma sufficiente a modificare profondamente la nostra percezione del tempo.

Questo “po’ di più” rappresenta probabilmente lo spazio della memoria. È il tempo durante il quale gli eventi continuano a vivere dentro di noi anche dopo essersi conclusi nella realtà. È un tempo invisibile, impossibile da misurare, ma fondamentale per comprendere la natura dell’esistenza.

La citazione può essere letta anche come una riflessione sulla sofferenza. Dolori, perdite e delusioni sembrano spesso protrarsi oltre quanto sarebbe ragionevole desiderare. Il lutto, ad esempio, segue tempi profondamente personali. Nessuno può stabilire quanto debba durare un’elaborazione emotiva. Ogni individuo attraversa il proprio percorso, e la memoria continua a mantenere vivo ciò che apparentemente appartiene ormai al passato.

Tuttavia la frase non riguarda soltanto gli aspetti negativi dell’esistenza. Anche la bellezza possiede questa capacità di prolungarsi oltre il momento in cui viene vissuta. Un tramonto osservato durante un viaggio, una musica ascoltata molti anni prima, una conversazione significativa o il sorriso di una persona cara possono continuare ad accompagnarci per tutta la vita. In questo senso il tempo della memoria rappresenta una forma di sopravvivenza delle esperienze più preziose.

Vi è inoltre una sottile vena ironica nella formulazione di Cortázar. L’espressione «più di ciò che dovrebbe» lascia intendere che esista una durata ideale degli eventi, una misura teorica che la realtà puntualmente supera. È un’osservazione tipicamente cortazariana: leggera nella forma, ma profondamente inquieta nella sostanza. Lo scrittore argentino amava infatti mettere in discussione le certezze della vita quotidiana, mostrando come dietro le apparenze più semplici si nascondessero interrogativi filosofici di grande complessità.

La forza di questa citazione risiede anche nella sua universalità. Ognuno può attribuirle un significato diverso in base alla propria esperienza personale. Per qualcuno potrà riferirsi a un amore finito; per un altro a un dolore mai completamente superato; per altri ancora a un ricordo felice che continua a illuminare il presente. È proprio questa apertura interpretativa a rendere la frase così memorabile.

«Tutto dura sempre un po’ di più di ciò che dovrebbe» non è soltanto un’osservazione sul trascorrere del tempo, ma una riflessione sulla natura stessa dell’esperienza umana. Julio Cortázar ci ricorda che gli eventi non coincidono mai interamente con il momento in cui accadono: essi continuano a vivere nella memoria, nelle emozioni, nelle trasformazioni interiori che producono. Il tempo dell’orologio può decretare la fine di una giornata, di un incontro o di una stagione della vita, ma il tempo della coscienza segue leggi diverse.

In quella lieve eccedenza evocata dall’espressione «un po’ di più» si colloca forse tutto ciò che rende profondamente umana la nostra esistenza: la capacità di ricordare, di attribuire significato alle esperienze e di portare con noi, molto più a lungo del previsto, le tracce di ciò che abbiamo vissuto.