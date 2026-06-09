Una frase di Jean Jacques Rousseau sul valore del perdono

Con questa osservazione, contenuta nella sua Correspondance, Jean Jacques Rousseau offre una delle più sottili e sorprendenti riflessioni sui rapporti umani. A una prima lettura la frase può sembrare paradossale. Istintivamente si sarebbe portati a pensare il contrario: chi subisce un torto dovrebbe avere più difficoltà a perdonare rispetto a chi lo ha commesso. Eppure…

Con questa osservazione, contenuta nella sua Correspondance, Jean Jacques Rousseau offre una delle più sottili e sorprendenti riflessioni sui rapporti umani. A una prima lettura la frase può sembrare paradossale. Istintivamente si sarebbe portati a pensare il contrario: chi subisce un torto dovrebbe avere più difficoltà a perdonare rispetto a chi lo ha commesso. Eppure Rousseau, profondo conoscitore delle passioni e delle contraddizioni dell’animo umano, suggerisce che la realtà è spesso diversa. Non di rado la vittima trova dentro di sé la forza di superare l’offesa, mentre chi ha sbagliato continua a nutrire ostilità verso la persona che ha danneggiato.

«Conosco troppo gli uomini per ignorare che spesso l’offeso perdona, ma l’offensore non perdona mai.»

Una frase di Jean Jacques Rousseau e il suo rapporto con l’essere umano

La forza di questa affermazione risiede nella sua capacità di cogliere un meccanismo psicologico che continua a manifestarsi anche nella società contemporanea. Rousseau non si limita a parlare del perdono in senso morale o religioso; egli osserva il comportamento concreto degli esseri umani e mette in luce una dinamica tanto comune quanto poco evidente.

Quando una persona subisce un’offesa, attraversa generalmente una fase di dolore, rabbia o delusione. Tuttavia, con il passare del tempo, queste emozioni possono attenuarsi. La distanza dagli eventi, la maturazione personale o la comprensione delle circostanze possono favorire un processo di riconciliazione. L’offeso, infatti, possiede una posizione particolare: sa di avere subito un torto e non deve giustificare il proprio comportamento. Per questo motivo può, se lo desidera, scegliere di lasciarsi alle spalle il rancore.

L’offensore, invece, si trova in una situazione più complessa. Egli deve convivere con la consapevolezza di avere arrecato un danno. Questa consapevolezza può generare disagio, senso di colpa e imbarazzo. Per difendersi da tali sentimenti, spesso l’essere umano mette in atto meccanismi inconsapevoli di autoassoluzione. Invece di riconoscere pienamente la propria responsabilità, tende a minimizzare l’accaduto, a giustificarsi o addirittura a attribuire la colpa alla vittima.

È qui che nasce il paradosso descritto da Rousseau. Chi ha commesso l’offesa può arrivare a vedere nell’offeso una sorta di minaccia. La sola presenza della persona danneggiata diventa infatti un richiamo costante alla propria colpa. Invece di affrontare questo disagio interiore, l’offensore può sviluppare risentimento proprio nei confronti di colui che ha ferito.

Si tratta di un fenomeno ben noto anche alla psicologia moderna. Quando una persona compie un’azione contraria all’immagine positiva che ha di sé, tende a cercare spiegazioni che riducano il conflitto interiore. Può convincersi che la vittima meritasse il trattamento ricevuto oppure che il danno causato non fosse così grave. In alcuni casi arriva persino a provare antipatia per la persona offesa, perché la sua esistenza ricorda continuamente una verità scomoda.

Questa dinamica è osservabile nella vita quotidiana. Quante volte accade che un’amicizia si interrompa non tanto per il torto subito, quanto per l’incapacità di chi lo ha commesso di riconoscerlo? Chi è stato ferito può essere disposto a perdonare e a ricominciare, mentre l’altro continua a mantenere le distanze, quasi per evitare il confronto con la propria responsabilità.

Rousseau filosofo

Le parole di Rousseau assumono un significato ancora più profondo se inserite nella sua concezione dell’uomo. Il filosofo ginevrino era convinto che l’essere umano possedesse una naturale inclinazione alla bontà, ma che la società e le sue convenzioni introducessero elementi di competizione, vanità e orgoglio. In quest’ottica, la difficoltà dell’offensore a perdonare non nasce necessariamente dalla cattiveria, ma dall’orgoglio ferito.

L’orgoglio è infatti uno dei grandi protagonisti delle relazioni umane. Ammettere di avere sbagliato richiede coraggio e umiltà. Significa riconoscere i propri limiti e accettare una verità che può risultare sgradevole. Molti preferiscono difendere la propria immagine piuttosto che affrontare questo processo di autocritica. Di conseguenza, il rapporto con la persona offesa si deteriora ulteriormente.

La citazione invita anche a riflettere sul significato autentico del perdono. Perdonare non significa dimenticare o giustificare il male ricevuto. Significa piuttosto scegliere di non rimanere prigionieri del risentimento. L’offeso che perdona compie un gesto di libertà interiore: decide di non lasciare che il torto subito continui a dominare la sua vita.

Da questo punto di vista, il perdono appare come una forma di forza e non di debolezza. Esso richiede maturità, equilibrio e capacità di guardare oltre l’immediata sofferenza. Rousseau sembra suggerire che, paradossalmente, la vittima possiede spesso maggiori possibilità di raggiungere questa libertà rispetto a chi ha causato il danno.

La riflessione conserva una straordinaria attualità anche nell’epoca dei social media e della comunicazione digitale. Oggi conflitti, polemiche e incomprensioni si diffondono con estrema rapidità. Spesso si assiste a discussioni nelle quali chi ha commesso un errore fatica ad ammetterlo e reagisce con aggressività alle critiche. In molti casi, il tentativo di difendere la propria immagine pubblica diventa più importante della ricerca della verità o della riconciliazione.

Le parole di Rousseau invitano invece a un atteggiamento diverso. Esse ricordano che il riconoscimento dei propri errori non diminuisce la dignità di una persona, ma la accresce. Solo chi accetta la propria fallibilità può costruire rapporti autentici con gli altri. Al contrario, chi si ostina a negare le proprie responsabilità rischia di rimanere intrappolato in un circolo vizioso di giustificazioni e rancori.

Vi è infine un aspetto profondamente umano in questa osservazione. Rousseau non giudica dall’alto né condanna moralisticamente l’offensore. Egli descrive una fragilità che appartiene a tutti. Ognuno, almeno una volta nella vita, si è trovato dalla parte di chi subisce un torto e dalla parte di chi lo provoca. Comprendere questo meccanismo significa acquisire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie reazioni.

La vera lezione della citazione non consiste soltanto nel riconoscere un fenomeno psicologico, ma nel cercare di superarlo. Se è vero che l’offensore tende spesso a non perdonare, è altrettanto vero che può imparare a farlo. Può accettare le proprie responsabilità, chiedere scusa e riconciliarsi con chi ha ferito. Questo percorso richiede sincerità e umiltà, ma rappresenta una delle forme più alte di maturità morale.

La frase di Rousseau rivela una profonda conoscenza della natura umana. Dietro il suo apparente paradosso si nasconde una verità che l’esperienza quotidiana conferma frequentemente: il peso della colpa può essere più difficile da sopportare del peso dell’offesa subita. Per questo l’offeso trova talvolta la strada del perdono prima dell’offensore. La citazione ci invita a guardare con maggiore attenzione ai nostri comportamenti, a riconoscere i nostri errori e a comprendere che il perdono, sia verso gli altri sia verso noi stessi, rappresenta uno degli strumenti più preziosi per costruire relazioni autentiche e una vita più serena.